雄獅Q2營收創單季新高 Q3更旺 新台幣貶值增成本壓力

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (6) 日公布 6 月合併營收達 27.8 億元，月增 8.38%、年增 10.33%，不僅是今年次高，也創單月第 3 高紀錄；上半年合併營收達 151.38 億元，年增 20.19%，其中，第 2 季營收創單季新高衝上 83.9 億元，年增 19.29%，顯示全球化布局效益持續發酵。

展望後市，進入暑期傳統旺季，法人樂觀看待雄獅第 3 季業績，不過新台幣 6 月以來大幅走貶，恐增加雄獅在海外的採購成本。

雄獅近年積極推動全球化佈局，目前共有第 25 個海外服務據點，去年底插旗倫敦，為歐洲市場開啟地接服務。

雄獅強調，今年暑假成長較大的是歐亞非路線，包括北非、土耳其和希臘等地維持 20% 的成長幅度，歐洲也有雙位數的成長幅度，目前歐亞非路線占整體營收比重已近 25%。

除了歐洲、亞洲出境旅遊表現持續暢旺，雄獅同步布局入境市場，在與保保旅行社合資成立雄保旅行社後，填補集團日人入境台灣的缺口，並藉此強化東南亞入境服務。

展望今年，法人認為，雄獅除了可望持續擴大市占率並強化與旅行社加盟，加上持續獨包高毛利的郵輪航程，長期營業利益率朝正向發展。

不過，在近期新台幣趨貶下，法人提醒，雄獅海外採購成本可能因此增加，是否因此影響後市的毛利率表現仍有待觀察。