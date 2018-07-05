買房的耶基斯―多德森定律

文●許伊婷

前副總統呂秀蓮上（六）月十九日在臉書上開直播，談起居住正義，一句「大學剛畢業憑什麼買得起房子？」隔天登上各大報版面。

她在直播中指出，年輕人應該要有「流動產」的觀念，住處找在工作位置附近就好，不要去想要擁有它，小資男女所得有限，卻要將大筆收入投入房貸，背債壓力大會使生活品質下降，而且房子是愈住愈老。

呂秀蓮強調，「年輕人要放眼天下」，今天找到的工作不一定會做一輩子，不應該因買房將手腳綁住，而不敢奮力闖蕩，她認為，有了生活品質就會去追求更好的工作，也許到國外，或是從南部漂到北方。「買房」這件事建議應等到中年、生活安定以後才來考慮，「年輕人本來就買不起房子，大學畢業憑什麼就買得起房子？」

這番言論獲得大批民眾大讚「中肯！」、「說得很對！」，不過也有人質疑，按目前薪資水準，恐怕到了中年也買不起房。

所謂「居住正義」指的是「住者適其屋」，不論經濟優劣，人人都能擁有個遮風避雨、自由使用的私人空間。但傳統觀念有房有車的男人才能嫁，演變至今「沒有房」就和「魯蛇（Loser）」畫上等號，所以年輕人被迫拼買房，導致日子過得水深火熱，背債心情七上八下，沒餘力去充實自我、學習投資。

全世界年輕人有房率最高的中國，七成九○後有房，不是因為他們有多厲害，而是應「未來丈母娘」要求，有四成頭期款全靠父母，就擔心兒子娶不到老婆。

確實，擁有一棟房子可以帶給家人安全感，但身為一家之主，房子恐怕不是最重要的，試想，妻小都住在房子裡，所有房貸開銷全由先生負擔，一旦先生發生意外，頓失經濟來源，妻小該如何生存？這棟房子還能繼續擁有嗎？

再打個比方，一家三口住在租屋處，丈夫有投保年繳千元的一百萬元意外險，若不幸發生意外身故，妻小可獲得一百萬元身故保險金，而棲身之處也不會因此有所影響。

房子是「愈住愈老」、保險則「愈早買愈便宜」，或許房子變賣後可以獲得不少現金，但以當今房價不漲反跌，賣房還要負擔不少稅的時代，以少許金錢換取高保障的「保險」更有規劃的價值，不只是有保障，還能夠讓人更無畏地在人生道路上奮鬥，提升自己及家人生活品質。

「耶基斯－多德森定律」是指，當慾望強度超過顛峰時，行動效率反而會下降，愈想要愈得不到，只有保持適度慾望，才能獲得更大效率，在買房機會渺茫的時代，每個年輕人應認真思考，怎麼做才會離願望更近。

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來源：《現代保險雜誌》 355 期

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