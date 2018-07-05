解開年改困境之鑰 聰明規劃老後

文●編輯部

面對年金改革列車，公教族紛紛動起來修正理財路線，保險專家觀察，年金改革前的公教族買保險多以疾病保障及儲蓄險為主，年改後由於所得替代率降低，會積極計算「我有多少？」「我還差多少？」專款專用地增加退休金。但公教族的投資屬性較保守，一方面性格使然、一方面工作時間很難看盤、下單，投資股票與基金的比例較低。因此，相對穩健、保守的各類退休保障型保險，很適合公教族群。

各人生階段 保險規劃不同

各類型的保險不但能提供人身保障、醫療照護，有些險種更具有投資增值、穩健收益的功能，公教族群可就自身需求妥善安排。此外，保險的規劃不可一成不變，而是要隨著不同的人生階段做安排，更要年年檢視調整。

青年族的起薪不高，可每月投入三千～五千元用長年期儲蓄險或投資型保險強迫存錢，等到未來收入漸豐，可再多開幾個退休金專戶滾利。如果青年們願意冒險，在守住財富的原則下，投保美元保單，除了利率報酬外，也有機會享匯差收益，而利變壽險則以保險公司的宣告利率為保單增值，也很適合性格保守的公教族。

壯年族面臨上有父母奉養，下有子女照顧，壓力大容易因重大疾病而失能，根據公保失能給付數據顯示，失能公教人員有八十二．一％年齡分布在三十五～五十四歲間。因此規劃保單時，經濟支柱的保障要健全，長照三寶、壽險、醫療險不可少。在壯年階段已經該積極為退休收入做準備，可考慮各種年金險、利變還本壽險及養老保險等。

至於即將走入退休的中年族，不建議拿老本冒險投資，穩健獲利的增額壽險及利變型終身還本保險都是不錯的選擇，目前有不少公司針對年改議題，推出彌補退休金缺口的利變還本終身壽險，公教族只要設定未來每月想領的金額，就可反推該投保的年期與該繳的保費等。

若是體況不良，已經被排除在保險之外的公教族，只要手中有閒置資金，不用告知體況，就能補退休金的不足的年金險，活越久領越多，完全可以轉嫁長壽風險。這比起靠定存利息養老，隨時擔心利率下降，又不敢動用本金的方式要強得多。

安心退休靠保險

年金改革不只帶來公教人員的不安，也降低大眾對政府的依賴，「靠自己」的信念會更強！未來民眾對商業醫療險、長照險及為老年退休規劃的保險會越來越關注。但不論如何，謹慎、聰明規劃老後，才是解開年改困境的黃金鑰匙。

不同人生階段的保險規劃建議

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來源：《現代保險雜誌》 355 期

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