威剛上半年營運表現穩健 下半年展望樂觀 取自世足賽運彩貢獻可期

記憶體模組大廠威剛 (3260) 上半年營運穩健，第二季業績與首季相當，展望下半年，公司透露，旺季效應可期，另外也揭露，世足賽貢獻，威剛取自運彩的業外收益將甚為可期。威剛今 (5) 日公布 6 月合併營收為 25.14 億元，累計第二季合併營收達 79.37 億元，與今年第一季相當，較去年同期成長 1.32%；單季 DRAM 產品營收貢獻比重為 63.13%；非 DRAM 產品營收貢獻比重為 36.87%。總計今年前六個月合併營收達 158.93 億元，較去年同期成長 0.35%；前六個月 DRAM 產品營收達 98.17 億元，較去年同期成長近 2 成，對公司營收貢獻比重為 61.77%；非 DRAM 產品營收貢獻比重為 38.23%。



展望下半年營運，威剛預期傳統消費性電子產品出貨旺季將帶動記憶體市場需求回溫。其中 NAND Flash 價格效應，不僅有助於提升智慧型手機增加內建容量，同時也能加速筆記型電腦的 SSD 搭載率，讓沉潛已久的 SSD 市場重啟動能。DRAM 方面，第三季價格可望於穩定中求成長，長線格局更看好全球資料中心需求不減、AI 應用興起及新款智慧型手機搭載容量提升，供需仍將維持平衡。



威剛 6 月除了本業營收穩定之外，轉投資的台灣運彩營運也在世界盃足球賽風潮引領下，6 月銷售額創下 50.59 億元歷史新高，月成長 35%。威剛表示，隨著賽程邁入最後 8 強階段，運彩買氣可望持續熱絡，而運彩整體營運擴大不僅可挹注國內運動發展基金，也將為公司業外獲利帶來正面效益。