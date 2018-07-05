威剛Q2營收79億元約持平Q1 下半年營運逐季走揚

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收 25.14 億元，季減 15.15%，年減 8.73%；第 2 季合併營收 79.37 億元，季減 0.29%，年增 1.32%；前 6 個月累計營收 158.93 億元，年增 0.35%。威剛表示，今年營運可望逐季走高，下半年會更好。

威剛指出，第 2 季 DRAM 產品營收貢獻比重達 63.13%，非 DRAM 產品營收占比則為 36.87%。從今年上半年來看，前 6 個月 DRAM 產品營收達 98.17 億元，較去年同期成長 2 成，營收占比達 61.77%，而非 DRAM 產品營收比重則為 38.23%。

展望下半年營運，威剛預期，傳統消費性電子產品出貨旺季將帶動記憶體市場需求回溫，其中，NAND Flash 價格效應有助提升智慧手機增加內建容量，同時也能加速筆電 SSD 搭載率，重啟 SSD 市場動能；DRAM 方面，第 3 季價格可望穩定增溫，看好全球資料中心需求持續、人工智慧 (AI) 應用興起與新款智慧手機搭載容量提升，供需仍將維持平衡。

除本業外，威剛表示，轉投資的台灣運彩 6 月營運受惠世界盃足球賽風潮，營收創歷史新高、達到 50.59 億元，月增 35%，隨著賽程邁入最後 8 強階段，買氣可望持續熱絡，挹注業外收益。