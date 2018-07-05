華通6月營收回升月增6.91%仍不如去年 蘋果訂單備料中

蘋果 PCB 供應鏈大廠華通 (2313-TW) 5 月營收不振，但 6 月在客戶拉貨態度轉佳帶動下，營收回升到 36.22 億元，優於 5 月表現，月增 6.91%，7 月起開始又有蘋果新一代手機板訂單，法人估華通 7 月營收將由 43 億元起跳，華通目前也已積極備料中。

華通 6 月營收為 36.22 億元，月增 6.91%，年減 6.98%，第 2 季營收 105.57 億元，季減 3.41%，年減 2.82%，累計 1-6 月營收為 214.87 億元，年減 2.68%；蘋果 7 月將開始啟動手機板訂單，除華通受惠，燿華 (2367-TW)、臻鼎 (4958-TW) 的 7 月營收，也將有明顯挹注效果。

華通今年第 1 季受整體手機市場買氣降溫，及美系大客戶庫存調整影響，單季稅後純益 4.82 億元，每股純益 0.4 元，年增 20.9%；法人估，由於新台幣走貶，華通第 2 季除本業毛利率將回升，也將有匯兌損失回沖利益挹注，獲利可望優於第 1 季。

法人估，華通今年產能擴充主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠目前已完成增加高階 HDI 產能約 8-10 萬平方英呎，預期除可滿足美系客戶傳統旺季需求，也能增加未來供貨中國廠商的彈性。

至於軟硬複合板，法人估華通今年約新增 20-30% 產能，主要著眼包括今年美系客戶電池管理模組、無線耳機、及中國客戶鏡頭模組規格提升等。華通上半年受到美系客戶手機銷售不振影響，產能利用率篇低，預計 6 月起訂單加溫效應將出現。