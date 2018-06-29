威剛搶大數據時代智慧存儲商機 推企業PCIe固態硬碟 看好Q3旺季效應

記憶體模組大廠威剛 (3260) 發表企業級 PCIe 固態硬碟– SR2000 系列，積極搶攻伺服器、資料中心、雲端應用、數據資料庫、網通設備、交通及監控系統商機；至於營運展望部分，公司樂觀看待第三季的旺季效應。威剛介紹，本次推出的固態硬碟，共有 SR2000SP U.2 2.5 吋與 SR2000CP AIC 插卡式兩種規格，搭載 PCIe 高速介面與 3D 快閃記憶體，具備 2TB 到 11TB 等高儲存容量，並支援多項資料保護技術，尤其對於伺服器與資料中心所重視的資安問題，SR2000 系列支援 LDPC ECC 錯誤校正技術、斷電保護、端到端 (E2E，End-to-End) 和資料路徑 (Data Path) 保護，以及 AES 256 位元加密技術等保護機制，另外，也通過多項國際認證，並被知名 Data Center 廠商所選用。



就營運展望部分，威剛董事長陳立白日前提到，看好第三季以後 DRAM 的銷售動能，對旺季效益看法樂觀。威剛 5 月合併營收 29.63 億元，月增 20.39%，也是今年單月營收次高，隨後續 DRAM 量價齊揚，威剛業績表現會持續走揚。