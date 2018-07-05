50隻A股高送轉股走出貼權走勢

上市公司分紅出現積極變化，更加註重現金分紅來回報投資者，流行多年的高送轉出現大幅縮減。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示，依據深滬交易所高送轉信息披露的徵求意見稿，2017年推出高送轉方案的公司有55家。

2017年高送轉公司中，主板、中小板、創業板公司分别有20家、12家、23家，創業板公司佔比最高，是高送轉的主力軍。從業績看，高送轉公司2017年盈利的有55家。盈利增幅來看，2017年淨利潤同比增長的有49家，佔比89.09%，淨利潤增幅居前公司為八一鋼鐵、中交地産、梅泰諾，淨利潤增幅分别為3047.86%、432.50%、350.74%。

18隻高送轉股公布了2018年中期業績預告，業績預告類型顯示，預增有16隻，預盈有1隻。以業績預告淨利潤增幅中值進行統計，中期業績同比增幅最高的是新綸科技，公司預計實現淨利潤中值為19227.27萬元，同比增幅為160.00%;淨利潤同比增幅居前的還有力盛賽車、精測電子，預計淨利潤增幅中值分别為140.52%、124.02%。

在嚴監管下，市場對高送轉股的炒作熱度如何?統計顯示，2017年公布高送轉方案的公司中，已經有54家公司高送轉方案已經實施。除權除息當日股價平均下跌1.68%，28.85%個股當日股價上漲。

從除權除息以來的股價表現看，股價下跌的有50隻，累計跌幅居前的有梅泰諾、聯得裝備、凱普生物。

與期間滬指走勢對比發現，已實施高送轉方案的個股中，除權除息以來走勢強於大盤的共有14隻，葵花藥業除權除息以來累計上漲9.64%，跑赢大盤20.50%;創業軟件除權除息以來上漲4.61%，強於大盤17.41%。

來源：數據寶

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