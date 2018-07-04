貿易戰升溫投資難 4大貨幣優利定存夯

因應全球貿易衝突升溫，引發資金快速輪動，在金融市場波動加劇下，投資難度升高，不少投資人轉而選擇優惠定存作為理財首選，各銀行也紛紛推出優利定存，除了新台幣、美元，不少銀行還加碼了人民幣、澳幣優惠定存，其中，台、外幣利率最高可達 1.25% 及 3.6%。

凱基銀行理財產品部資深協理王志偉表示，國人偏愛儲蓄，定存向來是接受度最高的理財方式，除了可賺取利息，一般定存專案年期最長不超過一年，在資金的調度上相對具彈性，因此各銀行業者紛紛趁勢推出不同幣別之優惠定存專案搶市。

今年來政經詭譎多變，國內央行利率連續八季維持不變，王志偉建議，民眾可選擇優惠定存作為保守資產配置的一環，除了新臺幣之外，外幣亦是資產配置上不可或缺的部位，包括美元、澳幣及人民幣等均為國人常用外幣，長期仍具投資優勢。

永豐銀行也指出，根據美國勞工部資料顯示，美國失業率為 3.8%、創近 18 年新低 ，同時新增非農就業人數達 22.3 萬人，加上工資升幅均優於預期，顯示整體景氣穩健回溫，今 (2018) 年聯準會 (Fed) 已升息 2 碼。美元升息帶動國人財富加值，善用高利定存，可讓資產配置更多元。

王志偉進一步表示，外幣可以提供的優惠定存利率較高，建議投資人可以因應各貨幣的升息趨勢，與自身資金運用的靈活度，將資金分別搭配長短天期的定存專案，在等待市場趨穩的同時獲取較佳的利息收入，亦可為未來子女海外留學、國外旅遊、購買外幣保單或外幣投資等相關外幣運用需求做準備。

凱基銀行自即日起就推出「四幣得利優惠定存」專案，新臺幣 6 個月及 1 年期，年息最高為 1.2% 及 1.25%；美元 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.5% 及 2.75%；人民幣 3 個月及 1 年期年息分別為 3.5% 及 3.6%；澳幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2% 及 2.25%。

玉山銀行、中國信託也都有美元、人民幣、澳幣優利專案，其中，玉山銀美元 6 個月及 1 年期年息最高分別為 2.1%、2.2%；人民幣 6 個月及 1 年期年息最高分別為 3.1%、3.3%；澳幣 3 個月、6 個月及 1 年期年息最高分別為 1.8%、1.9%、2%。

而中國信託，美元新資金 5000 元以上，3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.18%、2.35%；美元若是 10 萬元以上，1 年期年息可達 2.6%。人民幣 3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.6%、3.2%；澳幣 3 個月及 1 年期年息最高分別為 1.4%、1.6%。

單從新台幣專案部分，渣打銀行推新資金 100 萬元，6 個月 1.2%。遠東銀行新資金 30 萬元，10 個月年息 1.13%。若是單純美元專案，永豐銀行推出 2 個月利率 3%。匯豐銀行推出 6 個月利率 2.6%。