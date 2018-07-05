2018年1-5月消費品工業運行質量效益基本情況

7月5日，據工信部網站顯示，消費品工業司披露2018年1-5月消費品工業運行質量效益基本情況：
一、主營業務收入保持增長。消費品工業主營業務收入124327億元，同比增長7.5%，增幅低於全部工業2.7個百分點，較去年同期回落2.7個百分點。其中，輕工(不含食品)、紡織、食品等行業分别增長8.4%、3.5%、6.6%;醫藥、煙草行業分别增長13.6%、11.4%，增幅較去年同期分别加快1.7、10個百分點。
二、利潤增幅回落。消費品工業實現利潤總額8081.3億元，同比增長6.7%，增幅低於全部工業9.8個百分點，較去年同期回落3.9個百分點。其中，輕工(不含食品)、紡織、食品、醫藥、煙草等行業利潤同比分别增長4.2%、0.8%、8.6%、13.9%、7.2%。
三、虧損面虧損額增加明顯。消費品工業虧損企業接近2.8萬戶，同比增加14.8%，增幅較去年同期增長16.2個百分點。消費品工業虧損企業虧損額達707.9億元，同比增長22.1%，增幅較去年同期增長28.7個百分點。其中，輕工(不含食品)、紡織、醫藥等行業虧損額分别增長39.4%、21.5%、26%，增幅較去年同期分别增長45.7、36.6、34.7個百分點;煙草行業虧損額同比減少51.6%，降幅較去年同期增長108.7個百分點。
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