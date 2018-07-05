企業護股價下重手 A股史上最大回購計畫出爐

面對 A 股一再下探，多家上市公司近來紛紛拋出回購股份計劃，以絕對金額來看，金額最大的為昨晚釋出回購計畫消息的美的集團 (000333-CN)，計畫以不超過人民幣 40 億元回購股份，若全部實施，將成為 A 股史上最大常規回購，消息一出今 (5) 日美的集團股價跳漲，漲幅逾 4%。

美的集團今日走勢 (圖自新浪財經)

無獨有偶，從今年 5 月以來股價蒸發掉約 35% 的廣匯汽車 (600297-CN)，也貼出公告指出計畫以不超過 7 元 / 股價格回購公司股票，回購金額為 2 至 4 億元之間，消息出爐後今天一早同樣開出紅盤，漲幅逾 2%，隨後漲幅收斂轉為小跌。

廣匯汽車今日走勢 (圖自新浪財經)

美的集團近一個月來股價下跌 24%，這回公司方面終於坐不住，在昨 (4) 晚發出護盤公告，回購價格為不超過 50 元 / 股。公告顯示，按回購金額上限測算，預計回購股份數量不低於 8000 萬股，約占公司目前已發行總股本的 1.2%。此次回購方式為集中競價交易，回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起 12 個月內。

美的集團在 6 月 13 日以後，股價直接一路下跳，從最高時的 58.05 元已跌至 45.11 元（7 月 4 日收盤價）。公告指出，這次回購基於對公司未來發展前景的信心和和對公司價值的高度認可。業內人士表示，美的集團 40 億元的回購實施如果能全部實施，將成為 A 股史上最大的常規回購。

並據陸媒統計發現，6 月至今 23 個交易日裡，公佈回購預案和回購進展的上市公司總數高達 84 家，涉及資金總額接近人民幣百億元，而上述 84 支個股中，近 30 日內，共有 25 支獲機構給予「買入」或「增持」等看好評級。

分析人士認為，當上市公司及重要股東認為股價無法體現公司價值時，回購和增持是有效的「護盤」手段，尤其是上市公司資金充沛時，回購更有利於保護全體股東的利益。

進一步發現，上述 84 家公司業績表現普遍突出，截至昨日，共有 47 家公司已披露中報業績預告，業績預喜公司家數達到 35 家，占比逾七成，對業績表現正面樂觀。

從預計淨利潤最大變動幅度來看，7 家公司有望實現中報淨利潤年增翻倍，文化長城 (300089-CN) 預計中報淨利潤年增幅居首，達到 195%，緊隨其後的是順灝股份 (002565-CN)，預計中報淨利潤年增幅為 150%，其他有望實現中報淨利潤同比翻倍的公司還有：艾格拉斯 (002619-CN)、興業礦業 (000426-CN)、遠興能源 (000683-CN)、東方精工（002611-CN）、雙塔食品 (002481-CN)。