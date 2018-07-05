衝數位化續擴員 安聯人壽業務員年增逾3成 目標衝5000人

金融科技浪潮下，安聯人壽積極發展數位化的，不僅不裁撤業務員，且持續擴大業務員人數，統計至今 (2018) 年 6 月底止，業務員人數突破 3000 人，年增近 33%，展望未來，安聯人壽表示，將力拼 2020 年達 5000 名業務大軍的增員目標邁進。

台灣是安聯集團亞太區最大的壽險市場之一，安聯人壽前 5 月的業績年成長 13%，其中新契約保費收入、業務員通路新契約保費收入等，均排行業界成長幅度最高的前三名。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽的強勁業務績效，主要歸功於商品組合以及客戶服務。其中 2016 年發表上市的高科技數位行銷利器 Allianz Discover 安聯 i 探索的支援，提升業務菁英的業務能力；客戶服務部分，安聯人壽則協助旗下業務員在 Fintech 浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問。

林順才表示，安聯人壽將 2015 年訂為組織發展增員年後，在這三年來，透過多元化徵才，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長 20% 年度目標邁進；而 2018 上半年在業務團隊擴增，維持每個月穩健成長，並在 6 月正式突破 3000 人的目標。

展望未來，林順才表示，業務員還是壽險業傳統通路價值的核心，在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，安聯決定加速增員、增才的腳步，並力拚 2020 年業務人數突破 5000 人的目標。