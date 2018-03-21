嘉能可：中國掌握鈷供應鏈 對電動車市場是一大威脅

商品交易商嘉能可 (Glencore) 的執行長 Ivan Glasenberg 週二表示，中國成功掌握全球大部份鈷的生產線，因此可以控制供應，這對汽車行業將會是一大衝擊，因為鈷為電動汽車電池的關鍵原物料，而在供應短缺下，鈷價不斷攀升。

Glasenberg 在金融時報所舉辦的全球商品高峰會上表示，若是中國掌控鈷的供應，則未來電動汽車就不會在歐洲生產，而汽車行業太晚了解這個事實，因為以前該行業從未面臨原物料短缺的情況。

但 Glasenberg 指出，如果價格合適，他仍會繼續將在剛果民主共和國生產的鈷礦賣給中國，嘉能可目前未改變任何在剛果的生產計劃。

全球有超過 60％的鈷供應都來自剛果民主共和國，而全球最大的生產商 Glencore，在上周同意將其 1/3 的量，出售給中國的格林美公司 (002340-CN)，格林美為大陸電動汽車電池製造商寧德時代新能源科技 (CATL) 最大的材料供應商之一。

格林美以及其附屬公司在今年將從嘉能可購買 1.38 萬噸的鈷，明年採購量為 1.8 萬噸，2020 年為 2.1 萬噸。

而嘉能可今年的鈷總產量預計約為 3.9 萬噸，約佔全球鈷產量的 35％，分析師預估全球產量為 11 萬噸。

鈷為銅和鎳的伴生金屬，鈷延長鋰離子電池的壽命，通常汽車製造商會保證該電池有 8 至到 10 年的壽命。

鈷價格的歷史變化

根據 Infomine 數據，供應短缺已使鈷的價格從 2016 年 1 月每磅 10 美元的低點，上升至每磅 40 美元左右，而目前價格更是 2008 年金融風暴後最高的。