中國投資客平倉近10億美元銅期貨合約 銅遭拋售價格大跌

因中美貿易緊張局勢升溫以及中國經濟成長漸緩，銅價從 6 月初開始走弱，中國投資者近日減持銅多頭部位達近 10 億美元，導致銅遭拋售，價格跌至 12 個月以來低點，3 個月交割的銅在倫敦金屬交易所 (LME)9 日的價格為每噸 6328.00 美元。

6 月初以來銅價於 LME 的走勢

上海期貨交易所公佈的數據顯示，格林大華期貨公司的銅淨多單從上週三的 36050 口，在週一大降至僅約 10000 口。中間的減幅相當於 13 萬噸的銅在過去 4 個交易日中遭平倉，價值約為 8 億美元。

德意志銀行分析師 Nicholas Snowdon 表示，自去年 8 月以來，格林大華一直是銅的主要買家，只要價格走弱，該公司就會進入市場。但目前尚不清楚格林大華開始平倉銅期貨的原因，大陸媒體指出，可能是該公司進行策略性退場，或是由於近期銅價疲弱而被迫出售該金屬。

在中美貿易戰升溫以及中國經濟成長有減緩跡象的情況下，銅價一直面臨壓力，自 6 月初達到每噸近 7350 美元的 4 年半高位之後，銅價大幅下跌，上週跌破每噸 6300 美元。

研究諮詢公司 Wood Mackenzie 的分析師表示，儘管銅未被列入中美貿易戰的關稅清單中，但仍將受到影響。若格林大華持續平倉，交易員認為全球銅價可能跌至每噸 6000 美元，但若保留銅的淨多單部位，銅價則有望反彈。

儘管最近幾週金屬整體表現不佳，摩根大通資產管理公司仍看好工業金屬在第 3 季的表現，認為目前價格被低估。

摩根大通日前更新對商品的標準分數 (z-score)，低於 0 的水平則代表當前價格被低估，下圖顯示，銀還處於相對非常便宜的階段，工業金屬價格還會上漲，而黃金與原油可能已接近完全定價。