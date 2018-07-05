高盛：大宗商品受貿易戰影響小 現已超賣正是介入良機

美中貿易戰山雨欲來，市場看壞大宗商品行情。不過高盛 (Goldman Sachs) 持反對觀點，認為過去一段期間已經「超賣」，即使是那些最容易受貿易戰風險影響的商品，如今也值得購買。

高盛指出，6 月份由於交易商擔憂新興市場需求疲軟、貿易戰爆發，以及原油生產商將增產，造成大宗商品價格壓力。這些擔憂的一大來源，起自川普與其國際夥伴間的相互關稅威脅。

最快可以見到的，是白宮將對 340 億美元的中國商品徵收 25% 關稅，而中國政府也準備對相同價值的美國商品進行報復，這些措施預定都將在 6 日實施。

雖然許多人為這可能是貿易戰的起點，將廣泛打擊經濟，但高盛相信，大宗商品不會因此受到重創。

高盛商品指數 6 月下旬跌至低點

Jeffrey Currie 等分析師在週三的報告中表示，除了黃豆之外，貿易戰對商品市場的影響將非常小。即使如此，高盛認為，黃豆價格仍將維持當前的水準。

大宗商品指數在今年 6 月，創下 2016 年年中以來最大的單月跌幅，原油則因 OPEC 與俄羅斯同意增產，而出現下滑。高盛相信，這帶來了買入良機。

高盛預計，隨著美元下跌，未來 12 個月商品的回報率可達 10%，原油同樣看漲。

高盛說，擔憂帶來市場超賣，即使黃豆在貿易戰中曝險最多，但現在也是買入時機。