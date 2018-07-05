「必須每天12小時趕工！」 「特斯拉暴君」的細節繼續流出

據路透報導，特斯拉在衝刺第二季最後一周實現 5000 輛 Model 3 的產量目標時，嚴重透支了工人們的勞動力以及 Model S 的產能。這種幾近「瘋狂」的生產模式，讓不少工人擔心長時間的工作和繁重的工作壓力可能會導致更多的工傷事故。

路透稱，馬斯克親自監督了 Model 3 的生產，當生產線減速或是機器出現故障，馬斯克就會大聲斥責工人們。而為了加快生產速度，特斯拉還在工廠外搭建了帳篷來創造一條新的生產線，這幾乎是前所未有的。

而且工人們的出勤時間也被迫出現了變動。兩名工人稱，公司強制執行了周末輪班制度，甚至要求每天的工作時間長達 12 個小時。

另外一名 Model S 生產線上的工人表示，由於公司目前將所有精力都放在了 Model 3 的生產上，噴漆工人已經無法應付目前的生產，特斯拉便不停派遣其他部門的工人過去支援，好讓 Model 3 的生產線持續運作下去，但這也導致了 S 系列的生產嚴重落後 800 輛。並且工人們也擔心快速行動的生產線可能會導致更多的工傷事故。

但特斯拉表示，Model S 與 X 的產量並未受到影響，一名發言人還宣稱，S 和 X 系列的工人是自願提供幫助以解決 Model 3 的產量問題。

此外，特斯拉首席資訊官 Gary Clark 和首席工程師 Doug Field 在近日的雙雙離職，也讓特斯拉面臨眾多高管職位空缺的情形。

事實上，特斯拉長期以來都陷在達標與不達標的風波中苦苦掙扎，一直在趕進度的特斯拉從未有過超標完成的情況，市場對其效率難免產生質疑。

一些懷疑論者甚至認為，特斯拉在做的事情越來越像騙子公司 Theranos 的所作所為。Theranos 被指控使用一個空殼公司購買市售實驗室器材，並在給潛在投資者和商業合夥人展示時偽造了血液測試。

本周一，馬斯克表示在過去一周 Model 3 的產量達到了 5031 輛，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬 Model 3 將實現周產 6000 輛，「特斯拉終於成了一家真正的汽車公司」。