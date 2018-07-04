Model 3達標但刪測試項目 空軍繼續襲擊 特斯拉重挫7% 多頭喊加碼

不只華爾街質疑特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 的財務狀況和需求，就連市場也不買單 Model 3 產量達標的消息，週一收低 2.3% 後，週二 (3 日) 又大跌 7.23%。

特斯拉週一公布，6 月的最後一週達到了 Model 3 單週產量破 5000 輛的目標，第二季交車量 40740 輛。但這數據低於華爾街共識預期的 51000 輛。

特斯拉週二公布，決定跳過 Model 3 製程中「煞車滾動 (brake-and-roll)」這項測試步驟，主張該步驟是多餘動作。但此消息公布後，特斯拉股價跌至當日低點。

特斯拉聲稱，「我們製造的每輛車都經過嚴格的品質檢查，也必須符合嚴格的規格，其中包括煞車測試。為了達到極度的清楚，我們會在測試跑道上駕駛『每輛』Model 3，以驗證其煞車異響 (orque, squeal & rattle)，沒有例外。」

《路透社》週二報導，特斯拉調派連同 Model S 產線在內的其他部門的員工，以達到 Model 3 的產量目標。

高盛

向來唱衰特斯拉的高盛並不意外這個消息，他們重申特斯拉「售出」的股票評級，並認為 Model 3 淨預購量自去年的 45.5 萬輛下降至 42 萬輛。

高盛分析師 David Tamberrino 週二表示，Model 3 的交車量不到預期，且 Model 3 淨預購量也越來越負面。他重申未來 6 個月特斯拉目標價為 195 美元，以週一收盤價計算，意味著 42% 的跌幅。

小摩

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 週二表示，特斯拉公布第二季財報的時候，股價會再進一步下跌。

「有鑑於整體交車趨勢疲軟，交互參照隱含第二季獲利和現金流的負面資訊，我們預計這對特斯拉股價是利空消息。」

他重申特斯拉股票「減持」評級以及 180 美元的目標價。

花旗

花旗也趕上唱衰特斯拉列車，重申其「中立 / 高風險」評級，並認為週一 Model 3 產量達標的消息不會明顯改變特斯拉的財務狀況。

花旗分析師 Itay Michaeli 表示，週一宣布的消息無法解決多 / 空頭對特斯拉產量和需求量持續性的爭議，以及對自由現金流生成能力、資產負債表風險部位等的爭議。他重申目標價為 313 美元。

然而，特斯拉也不只有空軍，仍有其擁護者。

野村 Instinet

野村 Instinet 重申「買進」評級，目標價為 450 美元。分析師 Romit Shah 表示，「特斯拉在第二季最後一週 Model 3 產量達標，這是重要里程碑，我們認為這重建了一些可信度，讓該公司下半年邁向獲利。我們持續預期特斯拉股票近期內會波動，並認為近期的疲弱是一個加碼買進的時點。」

至週一收盤，特斯拉股價今年漲幅 8%，高於 S&P 500 指數的 2% 漲幅。

特斯拉股價走勢

特斯拉發言人以第二季產量報告回應置評請求，指出 Model 3 在第二季最後一週產量 5031 輛，而在同樣那 7 天內也生產了 1913 輛 Model S 和 X。