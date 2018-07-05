〈分析〉貿易戰誰先低頭？川普有大選壓力 習近平擔心內部矛盾

中美貿易戰開打前夕，外國媒體分析，中國國家主席習近平可能認為川普終將退縮，主因是物價上漲壓力將導致美國民怨四起，讓川普在面臨輸掉 2020 年總統大選的壓力下退讓。也有專家指出，小心貿易戰恐引發中國積累的深層次風險，包括地方債務、土地改革等。種種不確定性下，也讓外資階段性避險，北上資金光這 10 個交易日就流出逾人民幣 50 億元。

美國預計在美東時間 6 日凌晨 0 時 1 分起，對 340 億美元的中國貨品加徵關稅，對此中國誓言同時對相同價值的美國貨品加稅。川普則威脅，若中國反制，將另外對價值 2000 億美元的中國商品徵收關稅。

這場關稅戰打到最後，到底哪一方會先認輸？

外媒報導，習近平方面恐認為川普最後終將退縮，主要認為若物價進一步上揚，將導致美國內部民怨四起，川普也可能因此輸掉 2020 年大選。反觀習近平今年 2 月廢除了國家主席任期限制，相較起來反而沒有這項顧慮。

更何況，就算中美貿易緊張局勢加劇，中國股市大跌對習近平的統治基礎不會造成太大威脅，加上習近平手中牢牢掌握中國大型國有企業的戰略和投資計劃，這些企業控制著中國 40% 的工業資產和全球最大銀行。

不過，最新民調顯示，過半數的美國人認同總統川普的經濟政策，川普的總體支持度也上升了 2 個百分點來到 41%，是川普上任以來的最佳紀錄。加上美國目前經濟強健，可能還會給川普政府一定程度的政治與經濟運作空間。

值得注意的是，儘管美國表現上經濟數據看起來很不錯，但美國媒體針對國內製造商實際探訪發現，美國製造業者已開始感受到被全球貿易圍攻的痛苦，更直指這向壓力將進一步擴展到其他行業。

不少美國製造商表示，美國對全球主要貿易夥伴徵收的鋼鋁附加關稅，以及其他國家已經或準備實施的報復措施，帶來許多不確定性，也同樣拉低了「美國製造」的競爭優勢，甚至讓這些廠商放慢或暫停僱人和投資決定。

美中經濟與安全審查委員會經濟學家與貿易專家日前在美國國會作證時也曾指出，兩國競相出爐的關稅將對雙方經濟造成很大的損失，也會損害全球貿易。

不過，中國方面也未必能這麼自信。

中國國家信息中心首席專家祝寶良指出，貿易戰對下半年中國經濟影響可能不大，但已明顯影響市場預期，這可從中國股匯市近來大跌看出端倪，並預估中國經濟明後年向下壓力會增強。

事實上，中國股市從上星期就開始一路下探，逼得政府官員多次出面喊話安撫市場信心。就拿今天來說，臨近收盤滬深兩市個股紛紛下挫，各大股指跌幅有擴大，上證指數收盤點位創兩年半新低，深成指創 2014 年 12 月以來新低。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

《21 世紀經濟報導》，先前積極流入 A 股的外資在最近也出現轉向，最近兩周半內合計淨流出已經超過 50 億元。一方面，人民幣匯率的波動對外資造成了壓力，另一方面，A 股本身下跌也促使外資短期內可能存在避險的需求。

祝寶良指出，這場貿易戰是中美兩方經濟發展到一定階段後必然發生的一場較量，卻也可能讓中國這些年積累的深層次矛盾浮出水面。在中國經濟成長後勁不足的隱憂下，內部還有地方政府債務，經濟結構性矛盾等痼疾未解，加上貿易戰帶來的不確定性，肯定不利中國經濟。

他指出，中國經濟中有很多老問題根本沒有解決，以地方政府債務來說，儘管中國官方近幾年嚴格透過存量置換的方式降低風險，但實際上這幾年通過地方政府的融資平台形成的隱性債務只增不減，相關風險並沒有得到緩解。

祝寶良認為，中國經濟表現上看來運行平穩，但實際上並沒有擺脫下行壓力，涉及經濟領域的深層次改革，包括土地要素改革，金融服務領域，中央與地方財權事權等均沒有實質性推進，擔心接下來稍有風吹草動，積累的矛盾就可能爆發。