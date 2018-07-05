別看數據不錯 美國企業界開始感受到全球貿易圍攻的痛苦

本周美國公布了 6 月 ISM 製造業 PMI 以及 IHS Markit 統計的相關指數。表面看去數據很不錯，不僅都處於擴張區間，ISM 數據還創下 2004 年 5 月以來次高，顯示美國製造業加速擴張了兩個月。

但推敲數據細節，再結合《華爾街日報》和英國《金融時報》等主流媒體對美國製造商的實體探訪會發現，美國製造業已經開始感受到被全球貿易圍攻的痛苦，這一壓力將擴展到更多行業。

很多美國製造商表示，美國對全球主要貿易夥伴徵收的鋼鋁附加關稅，以及其他國家已經或準備實施的報復措施，創造了不確定性、減少了「美國製造」的競爭優勢，還可能令他們放慢或暫停僱傭和投資決定。目前最擔心的是，全球貿易摩擦全面升級，令美國行業增長停滯。

例如，美國中部俄亥俄州的金屬鍛壓和組裝商 Pentaflex 表示，今年頭六個月的銷量年增率增長了 27%，非常可觀，公司產品應用於卡車的排氣設備和輪軸中，也反映了 2016 年底以來交通領域的強勁需求，令卡車銷售處於激增狀態的大趨勢。

但機構 SteelBenchmarker 統計，美國鋼鐵價格在今年暴漲，其中熱軋帶鋼（hot-rolled band steel）價格較去年 10 月漲了 51%，不僅高於 25% 的附加關稅幅度，也遠高於歐洲同類鋼材價格 4% 的漲幅。Pentaflex 公司稱，鋼鐵占據每個零件的 60%，價格上漲迫使消費者減少營運，銷量就會跌。

同樣位於俄亥俄州的挖掘機製造商 Gradall Induestries 表示，從川普就任美國總統以來，整體經濟在過去 18 個月非常好，最擔心被關稅終結一切進展。其總裁 Michael Haberman 稱，預計一款進口自中國的模具被關稅影響，但無法從美國產商處找到替代品，更高的成本將喪失競爭優勢。

他表示，目前公司不會裁員，但未來的僱傭態度會更謹慎。特別令人擔心的是，美國政府立場總是戲劇性地更改，而且事前沒有預警：

「在我們這個行業，可預測性是一切的準則。如果不能準確預測未來 18 個月的訂單量，投資決定就很困難。」

ISM 製造企業調查委員會主席 Timothy Fiore 指出，6 月 ISM 製造業 PMI 看似很高，大部分是被供應商交付指數推漲。這一指數升至 68.2，是 1979 年 4 月以來次高水平，代表交貨期延長。儘管這代表行業活動加速是好跡象，但也反映了製造商獲取原材料受限，或供應鏈本身出現問題。

Fiore 表示，從 5 月起，交貨時間延長、鋼鐵和鋁材供應干擾、勞動力短缺、交通運輸困難就出現了，對關稅影響企業活動及未來將繼續影響業務，受訪製造商有「壓倒性的」（overwhelmingly）擔憂。一個受訪製造商表示，制定關稅應急策略占用大量人力，導致生產效率下滑。

《華爾街日報》指出，5 月和 6 月美國製造業和工廠活動加速擴張，部分反映出製造商想趕在關稅生效前布局。MFR 首席美國經濟學家 Joshua Shapiro 表示，ISM 指數相當強勁且超過預期，與此前 GDP 增速不相協調，既代表第二季美國經濟擺脫疲軟，也暗示 ISM 指數無法持久維持高位。

此外，被關稅影響的美國行業正從製造業蔓延到更多經濟領域。一些 ISM 受訪製造商表示，考慮把部分生產轉移到海外，避免遭遇關稅報復。還有食品、飲料和煙草生產商表示，計劃把部分出口到中國產品的生產轉移到加拿大。Fiore 認為，這表明美國就業會因關稅受損，影響更多行業。

通常支持共和黨、曾對稅改讚賞有加的美國商會，在貿易關稅問題上站在了川普的對立面上，認為川普的做法可能會引發全球貿易戰，將加重美國消費者的負擔。高盛國際資產管理 CEO Sheila Patel 表示，此前曾停留在口頭上的貿易摩擦正轉化為實際行動，各大經濟體正對美國的單邊行動做出回擊，這種「針鋒相對」讓人們更加緊張。

而近期最讓人緊張的是這個時點：7 月 6 日本周五。

據新華社，美國政府將對從中國進口約 500 億美元商品加征 25% 的關稅，其中對約 340 億美元商品自 2018 年 7 月 6 日起實施加征關稅措施。中國國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國 659 項約 500 億美元進口商品加征 25% 的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等 545 項約 340 億美元商品自 2018 年 7 月 6 日起實施加征關稅。