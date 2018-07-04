台灣首季4G用戶達2354萬 台灣之星再獲NCC核配門號50萬門

NCC 宣布，2014 年 4G 開台以來，用戶數成長快速，2015 年起以每季 164 萬的速度成長，今年第 1 季已達 2354 萬，預估今年底 3G 業務終止後，4G 用戶將再攀升，今日委員會審議通過，新增核配台灣之星 4G 用戶門號 50 萬門；NCC 強調，未來電信號碼管理將著重支援行動寬頻邁向 5G 服務的發展。

NCC 表示，樂見國內 4G 持續成長，為針對號碼資源進行更有效的管理，這次核配特別依電信法第 20 條之 1 第 3 項規定，採行「調整」調度業者前獲配尚未使用的 3G 門號轉供 4G 使用。

NCC 表示，在這次號碼核配前已整備完整區塊 1370 萬門號及之前回收 2G 門號約 2180 萬門號，合計 3550 萬門號，可滿足 4G 發展的需求；NCC 說明，自 2013 年開放 4G 至 2017 年底，共已核配出 1110 萬個 4G 用戶門號 (內含 110 萬原 2G 收回門號)，加上去年 3 家 2G 業者，包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 及 1 家 3G 業者亞太電 (3682-TW) 業務終止後移轉供 4G 使用的 1640 萬門，總共核配出 4G 門號 2750 萬門給 5 家 4G 業者。

NCC 指出，NCC 核配用戶號碼是針對行動業者歷次門號申請狀況、門號使用效率、收回門號重新核配與調整機制、目前平均每人約持有 1.23 個行動門號，新增門號需求可望減緩。

NCC 認為，由於未來行動寬頻應用情境多元，包括透過語音及手機應用的情形，可能帶動另一波用戶號碼使用需求；因此，這次核配給台灣之星的 4G 門號就是依電信法第 20 條之 1 第 3 項規定調整自該公司 3G 業務未使用門號 30 萬門，再加上完整連續的新核配 4G 門號區塊 20 萬門，共計 50 萬門。

NCC 強調，為了在有限號碼資源分配及行動業者業務成長號碼需求間取得平衡，規定行動業者獲核配的號碼使用率須達 70% 才能申請增配門號。另外，除會持續定期檢討行動業者的號碼使用率，其有不足 50% 者須繳回未使用門號外，為使電信號碼更合理有效的使用，也會考慮續以更有彈性的方式調整業者獲核配的電信號碼用在最適當的業務上。

NCC 指出，3G 業務將在今年 12 月 31 日屆期，未來行動通信的服務及即將開放的 5G 服務將統一納歸在行動寬頻網路下提供，NCC 將持續謹慎規劃收回門號的重新核配與調整機制，靈活調度電信號碼資源以配合行動寬頻業務的成長，且有效因應與促進 3G 業務務的平順轉移至 4G。