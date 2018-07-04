與對手Careem談判 Uber擬合併中東業務

據知情人士透露，Uber 正與中東叫車平台 Careem 進行初步談判，來合併雙方位在中東的乘車服務，期望解決燒錢的競爭；Uber 預計將於 2019 年進行 IPO。

這些公司已經討論了許多交易結構的可能性，但據了解，目前雙方還沒有達成具體協議，並且此次談判也是在私底下進行。

總部位於杜拜的 Careem 成立於 2012 年，自稱是中東、北非、巴基斯坦和土耳其地區的叫車 app 的領先者。該公司已經籌集了超過 5 億美元的私募資金，估值超過 10 億美元。目前 Careem 本身正在新一輪融資過程中，此舉將加強其作為 Uber 在快速增長市場中最大競爭對手的地位。

Uber 已經售出在東南亞、俄羅斯和中國的業務，並稱已經完成了全球零星業務的出售。知情人士表示，在與 Careem 的討論中，優步表示，如果無法直接收購 Careem，Uber 將要求持有合併公司的一半以上股份。

Uber 發言人拒絕對此發表評論。

知情人士表示，協議中的選項之一是 Careem 的管理團隊將在新合併後的公司繼續日常的業務，同時保留一方或雙方品牌。

另一項提議是 Uber 收購 Careem。但可能不會達成協議。

Uber 與世界各地的競爭對手做交易的舉動並不陌生。

Uber 準備在 2019 年進行 IPO 後，一直在減少其核心市場以外的業務。今年早些時候，Uber 將其在東南亞的業務出售給當地競爭對手 Grab，換取 27.5% 的股權，來避免高額的市場爭奪戰。2016 年 Uber 也曾與中國的滴滴出行達成類似協議，並在與 Yandex 合併後於 2017 年退出俄羅斯市場。

然而，優步首席執行官 Dara Khosrowshahi 曾承諾，Grab 的交易將是公司最後一次在地區出售以獲得競爭對手的少數股權。

他相信 Uber 將在印度、中東和非洲脫穎而出。 「我相信，我們將成為這些市場中的贏家，我們將控制自己的命運，」Khosrowshahi 說。