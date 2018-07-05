看好電動車市場 東芝將投資功率半導體

日本電子產品製造商東芝 (6502-JP) 將斥資 300 億日圓 (2.7 億美元) 來電動車用的功率半導體，預計將提高五成的產能。此外三菱電機 ( 6503-JP) 和富士電機 (6504-JP) 也計劃擴大生產線。

在一份報告中顯示，掌控新技術發展和新產品的發布，將讓製造商得以規劃產品的推出並了解商業限制。功率半導體的製造需要豐富製造專業知識，儘管德國和美國的市場領導者正努力追趕。日本在全球市場中保持相對強勢。

據美國研究公司 IC Insights 表示，日本在 1990 年是最大的半導體銷售商，占全球市場的 49%。然而，2017 年卻只剩下 7%。

為求發展，東芝將在未來三年內投資 300 億日元，預計在 2021 年 3 月前將產能提高五成。

目前位在石川縣的子公司加賀東芝電子的生產線負荷滿載，其他生產線計劃將擴大。東芝還計劃在其他兩家工廠加強組流程，一家位於日本西部城市姬路，另一家位則於泰國。

目前功率半導體僅佔全球半導體市場約 5%，其中，三菱電機是第三大銷售商，東芝第四。

與韓國和中國領導的記憶體市場不同，功率半導體通常是少量製造並需要先進的科技與知識，創造了進入的高門檻。因此韓國和中國的公司很難增加該產業的市占，而市場價格下跌幅度不大。

有鑑於其每年超過 4000 億日元營收的閃存記憶體的業務。東芝將功率半導體業務視為營收動能的關鍵。該公司的目標是到 2020 年末將銷售額擴大 25% 至 2000 億日元。

對於目前快速成長的電動車產業來說，功率半導體的需求將會顯著增加。根據國際能源署預測，到 2030 年底全球電動汽車銷量將達到 2150 萬輛，年增 15 倍。另外，根據東京市場研究公司 Fuji Keizai 的數據，到 2030 年，功率半導體的市場將價值 4.68 萬億日元，較 2017 年增長 70%。