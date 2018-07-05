傳蜜芽7月遞件申請香港IPO 目標市值392億 年底前掛牌

大陸母嬰服務電商平台蜜芽將於 7 月向港交所 (0388-HK) 遞件申請 IPO，年底前在香港正式上市，目標市值 50 億美元(約港幣 392 億元；新台幣 1532 億元)。

不過，蜜芽日前就已否認上市傳聞。6 月 21 日，騰訊一線從多個獨立信源處獲悉，蜜芽正在籌備香港上市，但蜜芽高管否認了這一說法，創始人兼 CEO 劉楠也表示「暫時沒有計劃」。

蜜芽成立於 2011 年，前身是蜜芽寶貝，是大陸首家進口母嬰品牌限時特賣商城，早期是在淘寶中快速成長起來的一個母嬰店，2014 年蜜芽正式搭建電商平台。

公開資料顯示，蜜芽已完成 5 輪融資，累積融資額超人民幣 20 億，紅杉資本、真格基金、梅花天使創投、險峰長青等國內著名投資機構都曾是蜜芽的資方。蜜芽的最後一輪投資是在 2017 年 9 月，總融資額近 3.4 億美元。

值得注意的是，積極赴港交所上市的母嬰電商不止有蜜芽，競品寶寶樹也於日前遞交了招股書。

母嬰電商和跨境電商是近年的電商風口。據據艾瑞諮詢預測，截至 2018 年年末，大陸母嬰家庭群體規模將達到 2.9 億，母嬰行業市場規模將超過人民幣 3 兆元，並且將以每年新增人民幣 300 億元的規模高速推進。此外 2015 年正式開放的二孩政策，也讓母嬰蒂電商行業迎來一波紅利。

快速擴大母嬰行業市場規模和政策紅利對於母嬰電商來講是巨大的機遇。然而，坐在母嬰和跨境電商的雙風口，且完成多輪融資，蜜芽仍面臨著巨大的挑戰。隨著天貓、京東在細分電商領域的發力，以及考拉等跨境電商平台興起，擺在蜜芽等垂直電商面前的問題是：護城河窄、履約費用高、拉新難、留存差。

蜜芽在獲得 E 輪融資後宣佈佈局線下母嬰零售店，彼時蜜芽的目標是 2017 年底在全國鋪設 300 家門店。

巨大的線下母嬰市場是電商們競相爭強的蛋糕，除了蜜芽以及其他的獨角獸電商平台，京東 (JD-US) 等大公司也已經伸出了觸角。京東母嬰 2017 年表示在未來 3 年內，將開設 5000 家實體店，蘇寧也積極打樣母嬰 DEMO 店。在巨頭面前，蜜芽需要儲備更多的資本加速其線下門店鋪設的速度。

