〈小米IPO〉上市前先摔一跤 小米非同權惹爭議 暫被MSCI拒門外

首隻「同股不同權」的 W 股小米 (1810-HK) 預計將於下週一 (9 日) 上市，美國 MSCI 明晟公司昨 (4) 日宣布，由於小米採取「同股不同權」架構，因此暫時不符合納入 MSCI 旗下指數的資格，包括 MSCI 全球標準指數 (MSCI Global Standard Index)，以及 MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Shares Index)。

MSCI 明晟指出，小米的 A 類股票每股享有 10 份投票權，B 類股票每股只有 1 份，而股東投票權與經濟利益不成比例的公司，暫時都不符合納入指數的條件。

MSCI 明晟早前就應否納入非同權公司諮詢公眾意見，諮詢期原本在 6 月結束，但其後卻延遲至今年 9 月 28 日。換言之，小米要納入 MSCI 指數，尚未完全絕望。

恒生指數公司在今年 5 月公布，非同權公司可以納入恒生綜合指數，但這類公司在指數的比重，合共不能超過 1 成。至於可否納入恒生指數以及國企指數，恒生指數公司則表明還要再作研究。

香港《明報》報導，是否將同股不同權架構公司納入 MSCI 指數的爭議，源自即時通訊軟體 Snapchat 的母公司 Snap 次 2017 年 3 月在紐交所發行全無投票權股份上市，當時市場意見不一，MSCI 在同年 11 月發表諮詢文件，再於今年 1 月把諮詢範圍擴大至「同股不同權」公司，建議按股東投票權的加權比例，調整股票在指數的佔比權重。

香港投資者學會主席譚紹興向《星島日報》指出，小米不納入 MSCI 指數，會令很多基金不能參與買賣。他補充說，指數基金固然要硬性跟隨指數投資，即使是一些主動基金，也往往只能在指數之內揀股，所以 MSCI 明晟的決定將對小米的股價表現有重要影響。