碧桂園(02007-HK)首6個月合同銷售額4124.9億人民幣

碧桂園(02007-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月，集團連同其合營公司和聯營公司，共實現合同銷售金額約4124.9億元人民幣；合同銷售建築面積約4389萬平方米。其中歸屬公司股東權益的合同銷售金額約3108.2億元人民幣；歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約3389萬平方米。

昨早澎湃新聞在《碧桂園叫停三四五線城市全覆蓋戰略，用規模換現金》的報道中，引述碧桂園內部人士稱，該公司內部已明確停止其「全覆蓋」策略，惟暫不對外宣揚。其後有碧桂園高層反駁，強調三四五線不僅是該公司的戰略，也是其布局的藍海地帶，絕不可能叫停。

碧桂園發言人表示，針對目前傳碧桂園全面叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略的消息不屬實，三四五線是該公司的重要市場，一直以來都是按照對市場的研究，選擇有潛力的市場進入，發揮優勢，確保「做一成一」。發言人又指出，該公司一直重視現金流。對任何一家企業來說，現金流都至關重要，尤其在目前市場存在不確定性的大環境當中。

「全覆蓋」戰略是指在三四五線城市所有的縣城，甚至是發達的鎮區，均需有碧桂園的項目。澎湃新聞報道稱，碧桂園正在改變擴張策略，為緩解融資政策收緊帶來的壓力，試圖犧牲規模甚至利潤，以保證現金流。

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