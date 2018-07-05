【IPO追蹤】鐵塔爭下周四招股 問鼎今年「集資王」

中國鐵塔暫力爭最快於下周四(7月12日)招股，26日掛牌；外電引述保薦人中金及高盛的報告，對其估值介乎2180億至3400億元人民幣。

鐵塔昨天正式向機構大戶作預路演，市傳其集資額介乎80億至100億美元(折算約624億至780億港元)，有望問鼎今年「集資王」。

如以鐵塔最高籌資規模來看，超越在港已退市的佳能可(Glencore)於2011年首次上市籌777億元，打入史上5大集資王。至於小米(01810-HK)以17元下限定價，僅集370.5億元，僅打入歷來10大。

鐵塔由內地3大電訊商，中移動(00941-HK)、聯通(00762-HK)及中電信(00728-HK)合資持有，中金報告指，鐵塔估值介乎2180億至2790億元(人民幣.下同)。

中金預期，鐵塔2018年收入增長1%，至693億元；盈利減近7%至18億元，主要反映價格調整。不過，料2019年收入升8%至751億元，盈利更急增逾38%到25億元。高盛對鐵塔的估值更高達2690到3400億元。

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