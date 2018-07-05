明將發布財測 三星利潤成長估將大幅放緩

三星電子 (005930-KR) 將於本週五 (6 日) 公布第 2 季度財測，外界預測，這將是三星一年多以來的最小幅度利潤成長，因其高階 Galaxy 智能手機的銷量低迷，估將拉低業績表現。

在消費者紛紛湧向中國競爭對手如小米公司 (1810-HK) 的低價機型後，分析師預計三星的智能手機銷量將在 4 月至 6 月這個季度下降，繼上一季度的 2% 下滑幅度更多。同時，蘋果公司 (APPL-US) 的 iPhone X 銷量意外的好，及缺乏技術創新的三星產品也凸顯了短期內的競爭壓力。

HI 投資證券公司分析師宋明穗表示，三星手機所具有的功能對客戶而言並不足以更高的價位。

三星股價日線趨勢圖

三星最新推出的 Galaxy S9 旗艦手機於 3 月中旬推出，雖然擁有大量軟件但新突破技術並不多。分析師表示，在推出之後它的上市銷售額將低於 2017 年首次亮相的 Galaxy S8 系列，預計這將拖累利潤增長。

調查顯示，分析師預計本季度營業利潤為 14.9 兆韓元 (約 133 億美元)，較上年同期增長 5.7%，但低於上季度的 15.6 兆韓元的創紀錄水平。

今年迄今為止股價下跌 9% 的三星預計也將在週五發布這季度財報預測，於 7 月公布詳細結果。

Counterpoint 分析師 Shobhit Srivastava 表示，三星還在依靠傳統的通路方式銷售手機，而競爭對手則通過利用網上銷售來提供具有競爭力的價格。對於三星即將推出的折疊 OLED 螢幕，是否可吸引用戶投資人則保持著懷疑的態度。

研究公司 Strategy Analytics 的數據顯示，在全球最大的智能手機市場中國內，三星的第 1 季度市場份額僅為 1.3%，而華為的為 22.5%。

中國智能手機製造商華為、Oppo、Vivo、和小米在中國都占據榜首，而蘋果是前 5 大中唯一的外國企業。 根據研究公司 Counterpoint 的報告，小米在全球第二大智能手機市場的印度，去年已取代三星成為市場領導者，市佔第一。

可以肯定的是，三星仍然是全球最大的智能手機製造商，每季度銷售約 8000 萬台手機，佔全球市場的五分之一以上。

雖然三星在移動領域遇到了麻煩，但其半導體業務，估計將維持強勁成長。

分析師稱，三星半導體業務的營業利潤，預計將在第 2 季增長約 50%，達到創紀錄的 12.5 兆韓元，分析師也認為服務器、遊戲 PC、和加密貨幣挖礦設備需求，都將有助於三星半導體業務發展。