速食麵先驅日清食品 計劃挑戰拉麵外送快遞服務

雖然過去 10 年 UberEats 和 Deliveroo 等食品快遞服務日益增加，但日本速食麵先驅日清食品 (Nissin Foods) (2897-JP) 表示，它在一個特殊領域擁有獨特的優勢：湯麵。

日清食品執行董事兼 CEO 安藤清隆 (Kiyotaka Ando) 表示，儘管在快遞服務需求上失去先機，但消費者現在正在回歸到麵條市場。

雖然消費者可以透過快遞服務訂購湯麵，但安藤表示，至少 20 至 30 分鐘的等待時間通常會導致麵湯變涼和麵條泡軟。

他說，「如果人們想吃麵條或湯麵，只能選擇去一家麵館或吃速食麵。」

因此，他補充說，該公司透過與類似一風堂等日本拉麵連鎖店合作，提升自我定位至「高級麵食」，在中國和香港推動快遞服務，將特製速食麵送到消費者家門口。

安藤說，「這種高級速食麵市場將繼續成長，」從而推動整個速食業市場。

另外為了著眼健康問題，日清食品也推出了一系列輕量杯麵，其中非油炸麵條具有較低的熱量和較少的脂肪，同時保持既有的口感和風味，安藤表示它與傳統的同類產品「非常相似」。

透過這款新產品，安藤說，消費者可以享受「帶著新趨勢的原味」速食麵。

安藤的祖父、已故的安藤百福 (Momofuku Ando)，普遍被認定為速食麵的發明者。日清食品將於 2018 年 12 月在香港證券交易所上市。

當被問及消費者對價格十分敏感，計劃提高的消費稅對其在日本本土市場的銷售可能產生的商業影響時，安藤表示，這樣的需求實際上反而激勵了日清食品的改進。

他說，「消費者的要求對我們而言非常重要。」

安藤表示，由於日本消費者通常以合理的價格要求「極高品質」，因此該公司不得不「非常努力」改進產品標準，同時控制成本。

他說，「即使在香港，我們近 10 年來從未改變產品價格，因此仍需維持成本。」