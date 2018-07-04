【豐銀投顧】中美貿易戰，誰的股匯雙跌？

說起台灣的財經媒體或新聞報章雜誌都非常奇怪，常常昧著良心說話，要不就是選擇性的看事情。中美貿易戰還沒開打，是誰的股市在這個大多頭的環境中連番破底？是誰的匯率不斷貶值？答案已經很清楚了，不是嗎？只可惜台灣好像不喜歡這樣的聲音，總喜歡純粹用經濟的角度看股市，問題是政治跟經濟是連成一體的，經濟事件其實是政治事件的延伸，早在歐巴馬時代，美國就打算「重返亞太」，川普當選可沒有否定歐巴馬的想法，只是覺得他動作太慢而且不夠強勢。因此川普從當選前到當選後，就一直拿中國是競爭對手，歐洲部份國家當時沒搞清楚，還跟中國越走越近，當然是會被美國盯上，接下來歐洲真的會聯合中國對抗美國嗎？別想太多了，中國的國力還不足以取代美國領導全球，可以想見的是，未來歐洲各國將會與美國妥協重新談判，而與中國漸行漸遠。



只是明明是這樣，但台灣還是很多媒體及投資人不願意面對，明明知道這個情況，但還是大力鼓吹中國不怕貿易戰、中國挺的過、甚至還有人認定美國會輸掉貿易戰。拜託一下，看一下股市及匯率好嗎？勝負已經這麼明顯了，還要嘴硬？記得之前一直有企業界的人士跟政治人物，一再的鼓吹到台股公司到中國上市，認為這樣本益比才不會委屈。結果現在中國股市連番重挫，會比較好嗎？很多認為中國很有未來，筆者要奉勸大家還是要小心一點。中美全面開戰不只是貿易上，還有各種其他可能的爭執，這些政治事件是會影響外資的投資意願的，或許不是利空，但絕對是不確定的因素。投資股市最擔心的就是不確定因素。外資怎可能因 A 股入摩而大買陸股？



我們先前說過台股的下跌是因為人民幣的關係，近期人民幣一再貶值，已經引起中國政府當局的注意，近期很有可能出手護盤，屆時台股及其他亞股就有機會反彈一波，我們且拭目以待！

豐銀投顧 李世新 分析師