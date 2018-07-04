【華冠投顧】林驛銘:電金拉尾盤，台股逆轉黑翻紅!

美股續跌，台股開低拉高後再翻黑，尾盤在電金拉抬下，加權指數由黑翻紅，小漲 6 點，10721 作收，成交量 1222 億元，價漲量縮格局。

昨日大盤開高走低再次下跌至年線，很明確提醒大家: 昨日台指期拉尾盤翻紅，台積電收紅，量能轉強等止穩訊息，也告訴大家: 跌是各位機會。今日指數收紅，符合預期! 今訊號 1. 新台幣止貶回升 2. 台積電今續漲，站穩 5 日線 3. 昨日融資大減 18 億元 4. 外資今現貨由賣轉買 18.3 億 5. 主流被動元件禾伸堂創新高，今更多訊號轉強，漸對多方有利! 族群個股方面: 台積電可望受惠新一波挖礦機急單，今日股價續漲 1.5 元來到 216 元；鴻海 (2317) 則以 80.8 元開高震盪走高，上漲 0.9 元來到 81.6 元，漲幅逾 1.12%。被動元件族群，則漲跌互見，龍頭國巨 (2327) 漲 15 元以 1180 元作收，禾伸堂 (3026)，蜜望實(8043) 漲停創新高，智寶 (2375)，日電貿(3090)，凱美(5317) 均漲；至於達方 (8163)，大毅(2478) 則下跌。另外挖礦族群今日出現跌深強勁反彈，包括撼訊 (6150)，青雲(5386)，麗臺(2465)，映泰(2399) 等多檔漲停。弱勢族群為矽晶圓，嘉晶 (3016) 跌停板，台勝科 (3532)，環球晶(6488)，合晶(6182)，中美晶(5483)，漢磊(3707) 等重挫。

台股年線附近震盪，各族群表現差異大，操作務必謹慎。今晚美股國慶日休市，明日台股觀盤重點 1. 大盤指數必須開紅盤 2. 今日指數高點 10752 必須過 3. 量能必須有效放大 4. 台積電續漲? 5. 外資明日續買?

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