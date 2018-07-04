【永豐期貨】台指選擇權盤後－尾盤急拉 台股小漲6點站回年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 4 點至 10617 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 104.87 點，電子期逆價差擴至 - 2.55 點，金融期逆價差擴至 - 9.03 點。現貨部分，三大法人買超 21.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 810 口至 743 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1263 口至 27654 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1653 口至 3403 口。

週二美股三大指數均開高走低，道瓊指數近期落在 24000 與 24500 的區間內呈箱型整理，週三日韓股市早盤漲跌互見，加上今晚美股國慶日休市使外資操作轉趨觀望，加權指數開盤後在平盤附近上下震盪，指數雖一度站上 5 日線，但追價力道不足加上陸港股市翻黑，盤面權值股漲多跌少，其中塑化類股相對強勁，而電子類股中除了被動元件仍有人氣聚集外，四川的礦機淹水事件也帶動撼訊、青雲等顯卡族群量燈漲停，終場加權指數上漲 6.15 點或 0.057%，收在 10721.87 點，成交量能 1224.24 億，較前一日縮減 501.88 億。技術面觀察，週三日 K 開平走平留上下影線力守在年線之上，5 日線轉為彎頭向上，整體來看台股在亞股中還是算相對抗跌，指數短線有醞釀反彈機會態勢，但是但上方月季線仍持續下彎且台幣仍未明顯止貶，指數可能多次在年線附近震盪，未來除了須密切注意被動元件題材能否持續維繫人氣，未來將到來的美股財報週也是觀盤重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 降至 1.04，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.62% 升至 14.74%，賣權平均隱含波動率由 17.91% 降至 17.37%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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