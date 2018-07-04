【華冠投顧】OTC補跌殺很大

◆ 劉彥良 盤後分析

陸股再度走弱，上海重挫 1%、深圳重挫 2%，台股雖有權值股力撐逆勢小漲 6 點，但 OTC 卻出現補跌重挫 1% 往年線靠攏。台股仍未出現站上 5 日線且 5 日線翻揚的落底訊號，持續震盪打底。

盤面上，由於特斯拉大跌 7%，拖累 3665 貿聯 - KY、4739 康普重挫。此外，矽晶圓倒地，3016 嘉晶跌停、3707 漢磊、6182 合晶、6488 環球晶和 5483 中美晶通通重挫逾 6%。另一方面，昨日強勢的 MOSFET 亦遇賣壓拉回，6435 大中、3317 尼克森和 8261 富鼎下跌約 4%。

被動元件持續強勢，其中 3026 禾伸堂、8043 蜜望實和 6207 雷科亮科漲停。不過盤面上最強的是跌深反彈的挖礦股，包括 6150 撼訊、2465 麗臺、5386 青雲和 2399 映泰都攻上漲停，當然這跟媒體大篇幅報導四川暴雨影響礦場運作有關，不過從運算力的恢復速度來看，我認為暴雨的影響性遠不如媒體所言，所以對這些公司的營收拉抬也相對有限，故不建議投資朋友去做追價的動作，甚至今天若是隔日沖主力的傑作，就要小心重演太陽能族群最近先拉後殺的走勢。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估