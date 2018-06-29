川普：歐盟將尋求與美對話 避免汽車關稅

美國總統川普 6 月 28 日稱，儘管歐盟尚未公開承認，但他們將因美國威脅的 20% 汽車關稅，而徵求與美方溝通。

「他們會回來，而且他們會說，『我們談談吧。』」川普在出席富士康在美動土儀式時，在演說中如是說。

「說真的，別告訴他們是我說的，但他們已經這麼做了。絕對不要告訴他們我這麼說了。你會攪亂我的談判的。」川普補充道。

歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 本周二稱，鑒於美方決定推行鋼鋁關稅，歐盟已經不再進行與美國對商品貿易的談判。

美國此前終止了對歐盟、墨西哥、加拿大的鋼鋁關稅豁免，並自 6 月起開始對這三個地區的進口鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅。川普上周五在推特中威脅稱，將對自歐盟進口的所有汽車，單方面徵收 20% 的關稅。

這是美國總統首次在「要挾」中明確對歐盟汽車的稅率。此前川普一直強調，美國對歐盟汽車進口的關稅只有 2.5%，而歐盟對美國汽車徵收 10% 的關稅。

對此，歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 本周回應稱，儘管汽車關稅的差異的確存在，但美國對歐盟的卡車、鞋履和其他商品都徵收更高的關稅。

歐盟已經對美國約 32 億美元的商品，進行了報復性關稅的反制措施，其中包括摩托車、波本威士忌、牛仔褲、橙汁以及各類鋼鐵產品。美國摩托車製造商哈雷已經被迫向歐洲轉移生產，躲避歐盟對美方的關稅報復。

對於哈雷「舉起白旗」的行為，川普仍然耿耿於懷。他在周四的演說中再次提到，「哈雷，拜託請在美國生產那些漂亮的摩托車。」

川普將在 7 月 11 日至 12 日的北約峰會上，與歐盟領導人碰面。歐盟方面稱川普邀請歐盟委員會主席容克赴美進行貿易談判，但這一消息尚未得到白宮方面的確認。

川普在昨日的講話中還提到，歐盟與美國可能的貿易談判，還覆蓋農業領域。

「他們給我們送來數百萬計的奔馳寶馬，我們運去一蒲式耳的玉米（約 25 公斤），卻被他們拒絕了，因為他們有自己的農民。」川普稱，「好的，我明白，你懂的，如果你不要我們的農產品，我也不要你們的汽車。」