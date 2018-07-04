歐股盤中─科技股疲軟、指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600漲0.18%

今 (4) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，科技股表現疲軟，泛歐 Stoxx 600 一度上漲 0.18%。

台北時間週三下午 5 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.18%，德國 DAX 指數下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數上漲 0.20%，英國 FTSE 指數下跌 0.13%。

美國晶片巨頭美光被判侵權，遭中國法院裁定立即停止銷售，該消息導致昨日美國科技股走跌，今日歐洲科技股，也難逃衝擊。

意法半導體 (STMicroelectronics)、德國矽晶圓大廠 Siltronic，早盤股價皆跌逾 2%。

歐洲養老康復集團 ORPEA，因股票評級獲調升，帶動股價漲逾 2.5%。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

加拿大已對美國的鋼鋁重稅，進行反制，7 月 1 日起，對美國進口鋼鋁產品，徵收 25% 關稅；且另對 250 項產品，課徵 10% 關稅。

美國將從 7 月 6 日開始，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅；中國也將還以顏色，對同等價值的美國進口商品徵稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。