傳碧桂園利潤轉負也要搶現金流 中國地產商出招緩融資壓力

受到中國流動性緊縮、政府監管條件趨嚴等影響，就連連續 5 個月登上房地產銷售額榜首的碧桂園 (2007-HK)，也傳出犧牲規模甚至利潤以保證現金流，以緩解融資政策收緊帶來的壓力，7 月初另一家地產開發商綠城中國 (3900-HK) 也傳出要員工加快銷售，全面加速資金回籠，顯現中國地產商正面臨艱難時刻。

據碧桂園內部消息人士指出，「全覆蓋」戰略在內部已經喊停，這項戰略是指在三、四、五線城市所有的縣城、甚至是發達的鎮區都得有碧桂園的項目。

內部消息指出，碧桂園目前工作一切圍繞現金流轉，合作項目中不做不能「操盤」的項目。所謂操盤是指某一家企業掌握行銷、工程、設計、開發報建等重要部門後，整個專案營運節奏都得按該企業接受的方式進行。目前碧桂園要求三四線城市的項目必須拿地後立即開工，貫徹「456」原則，即 4 個月開盤，5 個月資金為正，6 個月回籠資金就能投入新的項目之中。

再來，為提高周轉，加快現金回流，非碧桂園操盤的專案，也要納入碧桂園的考核體系，同樣需要按照碧桂園的時間節點進行。只要達不到碧桂園高周轉的節奏，項目寧可不做，現金流為王。

另外，為了實現現金的快速回流周轉，有的項目就算利潤轉負，也要搶現金流，嚴重打擊第一線人員的熱情。消息傳出後，碧桂園今日股價一路走跌，午後持續子下探，跌幅最深一度近 8%。

碧桂園今日走勢 (圖自新浪財經)

碧桂園並非唯一一家要求搶攻現金流的中國地產商，這週一 (2 日) 傳出中國另一家地產商綠城中國也要求員工「全面」加速資金回籠，要求包括加快銷售、執行「早銷、多銷、快銷」策略、加大應收款項催收力道、盡力獲得受限價政策影響項目的預售許可證、對不受限價政策影響項目，須爭取把原計劃 2019 年供貨的房源提前至 2018 年開盤銷售、以及嚴格控制付款。

這陣子中國地產商紛紛要求加速資金回籠，也引發市場資金鏈憂慮。主要原因在於今年第三季是中國地產商債務到期的高峰，加上人民幣近來持續走跌，流動性又收緊，導致房地產商美元債券到期再融資更困難。

標普全球評級企業評等董事黃馨慧也提到，目前中國地產銷售情況仍舊良好，各大城市買房需求依舊強勁，可望為地產商提供一定的財務支撐。不過，他提醒銷售收入不一定可完全轉為現金回款，房貸審批和銷售登記週期都在延長。