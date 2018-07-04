網購衝擊 香港出口信保局賠償增1.4倍

香港出口信用保險局公佈，2018年3月31日止財政年度，信保局受保業務總額為1,602.53億港元，同比增長22.1%。

2017/18年度，保費總收入上升4,019萬港元（或13.9%）至3億2,830萬港元，承保收入為1,704萬港元，較上年度減少了4,987萬元（或74.5%）。賠償總額則較上年度增加1.17億港元（或145.5%）至1.98億港元，主要受北美一家知名玩具零售商破產影響。信保局全年溢利達1.24億港元，較上年度增加4.5%，主要受惠於環球股票市場期內大部分時間被牛市氣氛所主導，以致投資收入顯著增加至1.73億港，增長2.3倍。根據信保局的營運政策，其所得的溢利全數保留撥入儲備，以支持更多出口業務，或加強對出口商的服務。

信保局總監黎衍平指出：「環球主要經濟體復甦，消減了由政治動盪及其他不穩定因素帶來的影響。然而，近年互聯網經濟加速發展，令傳統零售業深受打擊，銷售額持續下降。網上購物日趨普及，新零售模式冒起，部分實體零售店因無法趕上而面臨愈來愈大的挑戰，甚至出現財政困難。伴隨著傳統零售業的轉型，信保局於上個財政年度錄得較高的賠償額。」

鑑於中美貿易糾紛擴大，信保局於6月25日宣布推出特別支援措施，幫助香港的出口商，特別是中小企，在遇到難以預料的貿易問題及放帳風險上升時，獲得更大的支援和保障。措施包括(i)為香港出口商免費提供的買家信用評估服務由3個增加至6個；(ii)免費提供額外付貨前風險保障予受到美國實施關稅影響的「小營業額保單」保戶；及(iii)為保戶及香港出口商舉辦不同的免費研討會及講座，讓他們加深認識有關貿易問題及影響。

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