聯電告美光侵權獲首勝 惟南亞科股價恐受衝擊

聯電 (2303)3 日公告，在大陸控告美光侵權一案，獲大陸福州中級人民法院裁定上海美光半導體侵害聯電專利權，並要美光(西安) 和美光（上海）於雙方訴訟期間，停止 12 項及 17 項產品的生產及銷售；此消息今早恐衝擊美光在台的合作廠商南亞科 (2408) 股價走勢，但有機會帶動聯電股價走揚。聯電指出，因發現有美光在大陸地區銷售之產品，確實侵害聯電於大陸地區獲准之專利權，於是在大陸地區進行專利侵權訴訟，並依大陸專利法之規定申請先行停止侵犯涉案專利權。而聯電於 3 日晚間也宣布，大陸福州市中級人民法院 3 日對美光半導體（上海）侵害聯電專利權作出的前述民事裁定，要美光 (西安) 和美光（上海）於雙方訴訟期間，停止 12 項及 17 項產品的生產及銷售。



判決書提到，美光半導體銷售（上海）必須立即停止銷售、進口 Crucial 英睿達 MX300 2.5 英寸 SSD 525GB 固態硬碟及 NW853 晶片等 5 項產品；廈門市思明區信通源電腦經營部立即停止銷售 Crucial 英睿達 MX300 2.5 英寸 SSD 525GB 固態硬碟。



此事件，市場擴大解讀為美中貿易戰的前哨站，短期內也會對美光在中國大陸市場的銷售有不利影響，但專利的侵權案最後往往耗時冗長，至於近期對股價面影響，今早有可能影響南亞科股價走勢，但有望激勵聯電股價持續走揚。

