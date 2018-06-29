〈台廠登A股擋不住〉金管會：和艦並非聯電重要子公司 預期影響有限

聯電 (2303-TW) 今 (29) 日拋出台股震撼彈，旗下中國子公司和艦等將申請 A 股上市，據金管會之前統計，除了和艦之外，目前台灣上市公司子公司已赴中國掛牌者計有 5 家，而有意規畫申請在 A 股上市掛牌，加上今天宣布的聯電(2303-TW)，也達 5 家。對於和艦也要赴陸掛牌，金管會表示，和艦並非聯電重要子公司，預期影響有限。

近期 A 股疲弱，一度跌到進逼 2800 點，就連甫於 6/8 在 A 股掛牌的鴻海子公司 FII 都風光沒幾天，股價就吃鱉，但是依舊檔不住台資企業子公司想要赴陸掛牌的風潮。

據金管會統計，目前我國上市公司子公司已有 5 家赴大陸掛牌，包括日月光旗下環旭電子、亞翔旗下亞翔集成、華映旗下華映科技、楠梓電旗下滬電股份及鴻海旗下工業富聯 (FII)。

而有意規劃赴大陸掛牌的則有：南僑、巨大、臻鼎 - KY、榮成之大陸子公司及今天最新宣布的聯電子公司和艦。若全部順利，等於共有 10 家台資企業子公司在大陸掛牌。

目前和艦與聯芯營收共占聯電合併營收的 11%，此次 A 股上市發行股數占和艦發行後總股本 11% 左右，聯電仍持股和艦 87%，聯電於今天重大訊息記者會上表示，股東權益不會因此減損。

對於聯電子公司和艦也要赴陸掛牌，金管會表示，聯電的重要子公司是在美國，和艦並非聯電重要子公司，預期影響有限，但和艦若實際在大陸上市後的影響為何，金管會會密切觀察。

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