茂迪旗下茂捷取得台南市大型地面太陽能電站開發 第一期容量21.2MW

政府 2025 非核家園政策擴大再生能源占比，到民國 114 年再生能源達到總發電量的 20%，為了達成政策目標，大型地面太陽能電站如火如荼展開建置，茂迪 (6244) 集團旗下茂捷系統開發正式取得台南市大型地面太陽能電站的籌設許可，該案規畫總建置容量為 35MW(百萬瓦)，第一期取得能源局核可之籌設許可容量為 21.2MW，後續將視土地整合狀況提出第二期之籌設擴充。台灣建置大型太陽能地面電站土地取得不易，且法規規範繁瑣，依照目前電業法的規定，建置容量大於 2MW 者均須以電業型式申請與經營，經向能源局申請並取得電業籌設許可與施工許可後方得進行建置工程，工程完成掛錶試運轉且經能源局完成竣工查驗後，方能取得電業執照正式開始與台電之購售電合約。



茂捷取得台南市大型地面太陽能電站籌設許可，將以自建昇壓站方式併接台灣電力公司輸電線，預計於今年底前取得施工許可後動工，並在明年中完工併網發電規畫總建置容量為 35MW，第一期取得能源局核可之籌設許可容量為 21.2MW，後續將再視土地整合狀況提出第二期之籌設擴充，



茂捷指出，此次台南市大型地面太陽能電站開發主要運用地層下陷荒地，並可涵養地力停止抽取地下水，為嚴重地層下陷區之示範指標，預計將於台南市投入超過 11 億的投資，為地主帶來 20 年穩定的租金收入。



茂捷系統開發將持續推動屋頂型及其他區域大型地面電站之建置，今年建置量目標為 50MW，未來兩年總建置量目標為 400MW，預計將為集團帶來成長之新動力。

