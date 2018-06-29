〈台廠登A股擋不住〉聯電子公司和艦赴陸IPO 分析師憂KY股上市意願冷卻

聯電 (2303-TW) 今 (29) 日傍晚宣布，將由中國子公司和艦為上市主體申請 A 股掛牌，證券分析師認為，企業因比較利益考量，尋求在中國大陸資本市場掛牌交易，已成趨勢，但恐不利台灣資本市場，影響 KY 公司來台第一上市意願。

證券業內人士指出，在美中貿易戰開打的同時，中國大陸積極為擺脫美國在高科技零組件、半導體晶片上的控制，今年以來，特別針對半導體產業給予政策及資金支持，聯電在此一敏感時刻提出以和艦為上市主體，申請 A 股掛牌，也是搶搭順風車。

證券、期貨分析師及會計師的張陳浩指出，科技產業以子公司在中國大陸尋求以 A 股掛牌，從鴻海 (2317-TW) 持股 38% 的 PCB 廠臻鼎 (4958-TW) 申請 A 股掛牌，以至於列鴻海的 FII 在上海 A 股順利完成 IPO，到今天的聯電申請 A 股掛牌，已形成無可避免的趨勢，此一趨勢即為企業從追求「獲利極大化」走向追求「股價極大化」。

張陳浩強調，陸股的高本益比，是推動此一趨勢的最大動能，同時，在 MSCI(明晟) 成分股正式納入 A 股之後，更是一掃企業對於中國大陸國際化程度不足、太過封閉、資金流動性不足的憂慮，讓企業赴陸掛牌的興趣更濃。

黃漢成說，聯電申請 A 股掛牌，短期內對其股價不致有太大影響，但對台灣資本市場不利；舉例而言，過去台商在中國大陸的企業，因陸股過度封閉，而尋求以 KY 公司來台第一上市，但在目前龍頭產業以子公司尋求赴大陸掛牌的趨勢下，這股台商回台第一上市的熱度，可能被澆熄。

國泰證券顧問處協理簡伯儀指出，鴻海的 FII 在陸股成功掛牌後，企業在大陸尋求 IPO 已成趨勢。

尋求子公司在中國大陸 A 股掛牌，不僅限於科技業，如南僑 (1702-TW) 也已向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，此送件日期較原市場預估的第 3 季還早。

南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本人民幣 3.6 億元，南僑持有 96.15% 股權。

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