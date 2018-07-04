達方Q2營收51.61億元 季增近三成 法人估每股盈餘1.2-1.3元

達方 (8163) 公布 6 月營收 17.72 億元，月增率 0.66%，年增率 5.96%，第二季營收 51.61 億元，季增率 29.03%，年增率 10.07%，受惠 MLCC(積層陶瓷電容)報價調漲，其 4、5 月自結獲利呈現逐月成長，分別為 9800 萬元、1.43 億元，每股盈餘 0.35 元、0.51 元，以 6 月份營收水準推估，單季每股盈餘約在 1.2-1.3 元之間水準。達方 MLCC 月產能約 70 億顆左右，第二季以來，主要龍頭廠持續性調漲報價，平均漲幅 3-5 成不等，被動元件營收比重由去年 1 成左右，已提高到 2 成水準，4-6 月營收放大到 16-17 億元水準，由於股價波動因素，日前已公告 4、5 月獲利自結數，以 6 月營收 17.72 億元，與 5 月持平來看，單月每盈餘有機會維持 0.5 元。



達方首季毛利率為 15.67%，較前一季減少 0.34 個百分點，稅後淨利約 1.4 億元，每股盈餘 0.5 元，MLCC 需求能見度到今年底，今年獲利表現值得期待。



MLCC 供應吃緊，即使廠商有意擴產，受限設備取得不易，達方規畫把台南廠閒置產能復工，產能開出時間落在第三季，被動元件月產能將由 70 億顆提升到 100 億顆左右，產能提升幅度約 2-3 成左右。