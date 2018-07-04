台股盤前─被動元件股走勢動見觀瞻 美股下挫增加年線保衛壓力

台股昨日開高走低，終場收跌在年線之下，美股周二收低，道瓊工業指數大跌 132.36 點，恐將影響投資人信心，不過，陸股拉尾反彈，則是個好的消息，台股今 (4) 日仍將上演年線保衛戰，法人認為，被動元件股的表現仍將是市場關注焦點，匯率的動向也將牽動市場表現。

台股 3 日被動元件國巨、華新科創高後翻黑，盤中陸股破底表現影響投資人信心，雖有權值股台積電 (2330-TW)、台塑 (1301-TW) 集團及台泥 (1101-TW) 等股撐盤，可惜電子、金融股走弱，拖累大盤指數翻黑，終場收在 10715.12 點，下跌 62.22 點，成交量 1707.19 億元，年線再宣告失守

三大法人部分，外資賣超 82.29 億元，投信賣超 2.42 億元，自營商賣超 18.8 億元，合計三大法人賣超 103.5 億元；外資台指期淨多單降至 2.9 萬口，心態保守，現貨賣超趨勢未變。

華南永晶投顧董事長儲祥生表示，今日大盤要觀察 3 大重點，首先就是被動元件股的表現，另外，美股的表現，還有匯率的動向，由於被動元件股自結獲利亮眼，在好消息的情況下，股價表現值得觀察。

他認為，國巨、華新科昨日出現創高拉回的走勢，主要是股價已漲太多，可能在利多消息時，有人逢高出脫，否則在好消息的情況下不應該這麼走；目前外資還在賣超，預期短線仍將在年線、季線間整理。

證券分析師張陳浩認為，在中美貿易戰變數未消除下，市場保守，買氣相對觀望，加上進入除權息旺季，上檔又有季線反壓，短線指數大漲不易，目前指數區間不大，預期在 7 月底到 8 月中除權息旺季期間，指數不大跌就很漂亮了。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，陸股留長下影線作收，有助台股反彈表現，年線是重要的支撐，如果能重新站上年線且守穩，將有助後續的反彈。

美股周二因科技股大幅下跌收低，主要受中美貿易爭議持續的影響，道瓊工業平均指數收低 132.36 點或 0.54% 至 24174.82 點；Nasdaq 指數收低 65.01 點或 0.86% 至 7502.67 點；S&P 500 指數收低 13.49 點或 0.49% 至 2713.22 點；費城半導體指數收低 24.10 點或 1.82% 至 1297.71 點。

美股收低，是否進一步影響投資人信心，將牽動今日大盤表現；被動元件股公布自結獲利，除了國巨 5 月獲利大爆發之外，華新科、禾伸堂、雷科獲利也相當亮眼，被動元件股今日表現引來市場高度關注，另外，台積電 (2330-TW) 傳出接獲比特幣急單，還有相關的挖礦概念股表現也值得觀察，聯電 (2303-TW) 告美光在中國勝訴，今日股價走勢值得關注。