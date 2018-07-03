【豐銀投顧】跌到連黃金都下跪…是起跌？還是止跌？

◆盤勢分析

美股昨晚呈現開高走低的發展，但今天台股似乎都不太買單，當然陸股的持續破低破底是個原因，但筆者主觀認為僅僅只是外資在撤資金，全球金融市場普遍都出現拉回，新興市場由於美元強勢的影響，災難尚未結束，亞洲股市中的日、韓股市受到 PMI 採購經理人數據表現不佳的影響，持續回檔重挫，其中值得留意的是南韓市場的表現，南韓的產業分佈相對完整，無論是電子、傳產等都可以領先反應全球需求的現狀，現在 PMI 指數持續維持在榮枯線 (50) 以下，顯示下半年的經濟景氣仍然呈現衰退，同時看到全球主要經濟體的 PMI 都在下滑，可以預期全球下半年景氣將變差，股市領先基本面反應，PMI 又領先股市，所以基本面分析還是可以預測未來金融市場的發展的。

台股之所以回檔主要的原因在資金在持續離開台股，美元的強勢是主要原因，在先前的文章裡，筆者提到美元強勢的時間將是觀察外資何時停止調節台股的領先指標，全球的資產價格都只是一種貨幣現象，錢多，資產價格就漲；反之，錢少，資產價格就跌，在 FED 利用強勢匯率、升息以及發債券這三種吸金手段之下，全球資金減少的速度將越來越快，連過去市場所認為可以保值、避險的黃金都從貴金屬變成 "跪" 金屬了，可以看得出流動性緊縮的速度，而且這並不只是單是美元走強的影響，是在升息循環中，黃金本來就會是長空，因為不會有利息，所以沒有投資價值，再加上最有價值的白金現在報價只有 800 美元，黃金異常貴，當然存在大幅的修正空間，有人問筆者：台股何時止跌？應該問：台股是否才剛開始起跌？後者的答案是：YES！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

