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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/03  107/07/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.91430    9.91960  -0.00530   -0.05343
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.91430    9.91960  -0.00530   -0.05343
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.88800    9.89890  -0.01090   -0.11011
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.88800    9.89890  -0.01090   -0.11011
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.23610    9.24950  -0.01340   -0.14487
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.48300    9.49220  -0.00920   -0.09692
中國信託台灣活力基金                                             16.81000   17.06000  -0.25000   -1.46542
中國信託台灣優勢基金                                             18.99000   19.35000  -0.36000   -1.86047
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.75670    9.77550  -0.01880   -0.19232
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20650    9.22430  -0.01780   -0.19297
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13350   10.15330  -0.01980   -0.19501
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.55880    9.57750  -0.01870   -0.19525
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.21200   10.22030  -0.00830   -0.08121
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.93880    8.94600  -0.00720   -0.08048
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.21200   11.26120  -0.04920   -0.43690
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.14970   10.19420  -0.04450   -0.43652
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
中國信託智能運動基金-美元                                        10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97910   10.97900   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.39630    9.41070  -0.01440   -0.15302
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.12310    9.13700  -0.01390   -0.15213
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.53640    9.54910  -0.01270   -0.13300
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.25510    9.26750  -0.01240   -0.13380
中國信託精穩基金                                                 18.85830   19.15860  -0.30030   -1.56744
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
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元大2001基金                                                     68.97000   69.64000  -0.67000   -0.96209
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.23050   38.14130   0.08920    0.23387
元大上證50基金                                                   27.46000   28.66000  -1.20000   -4.18702
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.81400   10.91900  -0.10500   -0.96163
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.58900   10.76800  -0.17900   -1.66233
元大巴西指數基金                                                  5.12300    5.16000  -0.03700   -0.71705
元大巴菲特基金                                                   30.37000   30.83000  -0.46000   -1.49205
元大日經225基金                                                  27.38000   27.42000  -0.04000   -0.14588
元大台商收成基金                                                 23.92000   24.16000  -0.24000   -0.99338
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.43000   36.22000   0.21000    0.57979
元大台灣中型100基金                                              32.72000   33.19000  -0.47000   -1.41609
元大台灣加權股價指數基金                                         24.79800   24.92300  -0.12500   -0.50154
元大台灣卓越50基金                                               81.00000   81.18000  -0.18000   -0.22173
元大台灣金融基金                                                 17.24000   17.40000  -0.16000   -0.91954
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.70000   30.82000  -0.12000   -0.38936
元大台灣高股息基金                                               25.31000   25.47000  -0.16000   -0.62819
元大台灣電子科技基金                                             35.45000   35.60000  -0.15000   -0.42135
元大全球ETF成長組合基金                                          10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.89000   14.02000  -0.13000   -0.92725
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.94400   13.07100  -0.12700   -0.97162
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.55000    8.62000  -0.07000   -0.81206
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.72000    6.78000  -0.06000   -0.88496
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.45700    9.54200  -0.08500   -0.89080
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.28000    9.36000  -0.08000   -0.85470
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
元大全球農業商機基金                                             16.84000   16.96000  -0.12000   -0.70755
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.19600    8.31500  -0.11900   -1.43115
元大印度指數基金                                                  9.58300    9.65600  -0.07300   -0.75601
元大印度基金                                                     12.55000   12.61000  -0.06000   -0.47581
元大多多基金                                                     22.49000   22.72000  -0.23000   -1.01232
元大多福基金                                                     60.05000   60.92000  -0.87000   -1.42810
元大亞太成長基金                                                  9.37000    9.48000  -0.11000   -1.16034
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.54810    8.57180  -0.02370   -0.27649
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07890    7.09850  -0.01960   -0.27611
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.48400    9.60900  -0.12500   -1.30086
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.78000    9.90000  -0.12000   -1.21212
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.59000    9.71000  -0.12000   -1.23584
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.78000    9.90000  -0.12000   -1.21212
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92200    9.96500  -0.04300   -0.43151
元大卓越基金                                                     52.07000   52.81000  -0.74000   -1.40125
元大店頭基金                                                      9.58000    9.71000  -0.13000   -1.33883
元大泛歐成長基金                                                  9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23800   10.23590   0.00210    0.02052
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.49650    9.46780   0.02870    0.30313
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.42070   31.38540   0.03530    0.11247
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.26850   38.25160   0.01690    0.04418
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.93260   18.91890   0.01370    0.07241
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.51800   19.61360  -0.09560   -0.48742
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.50510   38.48510   0.02000    0.05197
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.38920   20.45250  -0.06330   -0.30950
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.94540   18.05750  -0.11210   -0.62079
元大高科技基金                                                   21.90000   22.13000  -0.23000   -1.03931
元大得利貨幣市場基金                                             16.24310   16.24290   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97460   11.97450   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.73000   13.94000  -0.21000   -1.50646
元大華夏中小基金                                                  7.85000    8.00000  -0.15000   -1.87500
元大新中國基金-人民幣                                            10.14000   10.29000  -0.15000   -1.45773
元大新中國基金-美元                                               9.77400   10.00200  -0.22800   -2.27954
元大新中國基金-新台幣                                             9.63000    9.85000  -0.22000   -2.23350
元大新主流基金                                                   31.68000   32.04000  -0.36000   -1.12360
元大新東協平衡基金-美元                                           9.29100    9.35400  -0.06300   -0.67351
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.23290   10.19730   0.03560    0.34911
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.75660    9.80010  -0.04350   -0.44387
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.27490   10.31310  -0.03820   -0.37040
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.03620    9.06980  -0.03360   -0.37046
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09210   15.09200   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     43.25000   43.78000  -0.53000   -1.21060
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
元大實質多重資產基金-美元                                         9.55900    9.64900  -0.09000   -0.93274
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.29000   16.42000  -0.13000   -0.79172
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.71000   12.51000   0.20000    1.59872
元大摩臺基金                                                     37.54000   37.67000  -0.13000   -0.34510
元大標普500基金                                                  25.06000   24.93000   0.13000    0.52146
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.83000   31.72000   0.11000    0.34678
元大標智滬深300基金                                              16.33000   18.01000  -1.68000   -9.32815
元大歐洲50基金                                                   24.19000   24.39000  -0.20000   -0.82001
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58440    9.55470   0.02970    0.31084
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16220   10.16080   0.00140    0.01378
元大績效基金                                                     65.43000   66.13000  -0.70000   -1.05852
元大韓國KOSPI200基金                                             22.10000   21.93000   0.17000    0.77519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.11000   16.35000  -0.24000   -1.46789
日盛上選基金                                                     36.03000   36.43000  -0.40000   -1.09800
日盛小而美基金                                                   19.52000   19.77000  -0.25000   -1.26454
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65990   11.64700   0.01290    0.11076
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.85830    9.84740   0.01090    0.11069
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.66830   11.67570  -0.00740   -0.06338
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.85940    9.86560  -0.00620   -0.06284
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.59660   10.60010  -0.00350   -0.03302
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.93820    8.94120  -0.00300   -0.03355
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.53000   11.68000  -0.15000   -1.28425
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.33000   11.53000  -0.20000   -1.73461
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.58000   11.78000  -0.20000   -1.69779
日盛日盛基金                                                     15.39000   15.63000  -0.24000   -1.53551
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.96430    9.99390  -0.02960   -0.29618
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.43310    9.46110  -0.02800   -0.29595
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78440    9.81240  -0.02800   -0.28535
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.26500    9.29160  -0.02660   -0.28628
日盛全球新興債券基金A                                            10.56920   10.57710  -0.00790   -0.07469
日盛全球新興債券基金B                                             8.26460    8.27080  -0.00620   -0.07496
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40410    2.39800   0.00610    0.25438
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68570    1.68140   0.00430    0.25574
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36490    0.36500  -0.00010   -0.02740
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25670    0.25680  -0.00010   -0.03894
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.10490   12.10790  -0.00300   -0.02478
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.37550    8.37760  -0.00210   -0.02507
日盛亞洲機會基金                                                  7.31000    7.42000  -0.11000   -1.48248
日盛首選基金                                                     18.56000   18.94000  -0.38000   -2.00634
日盛高科技基金                                                   19.49000   19.71000  -0.22000   -1.11618
日盛貨幣市場基金                                                 14.75990   14.75970   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   44.88000   45.55000  -0.67000   -1.47091
日盛精選五虎基金                                                 39.72000   40.27000  -0.55000   -1.36578
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47580   13.47570   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.89000   36.58000  -0.69000   -1.88628
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.47000   18.50000  -0.03000   -0.16216
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.13000   21.03000   0.10000    0.47551
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15210   14.15200   0.00010    0.00071
台新中國通基金                                                   48.52000   49.25000  -0.73000   -1.48223
台新主流基金                                                     24.68000   25.11000  -0.43000   -1.71247
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.89000   19.99000  -0.10000   -0.50025
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65530    0.65900  -0.00370   -0.56146
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.95000   15.02000  -0.07000   -0.46605
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49190    0.49470  -0.00280   -0.56600
台新台灣中小基金                                                 38.04000   38.65000  -0.61000   -1.57827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.66260    9.65160   0.01100    0.11397
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.23940    9.29290  -0.05350   -0.57571
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.28420   10.34370  -0.05950   -0.57523
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.38730   10.39360  -0.00630   -0.06061
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.13610   11.14280  -0.00670   -0.06013
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
台新印度基金                                                     15.46000   15.55000  -0.09000   -0.57878
台新亞美短期債券基金                                             10.94700   10.95770  -0.01070   -0.09765
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08420   11.08410   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.75400   29.93680  -0.18280   -0.61062
台新智慧生活基金-美元                                            10.24500   10.26430  -0.01930   -0.18803
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.55430    8.57190  -0.01760   -0.20532
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.65450    8.66570  -0.01120   -0.12925
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.10440    9.12310  -0.01870   -0.20497
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.21920    9.23120  -0.01200   -0.12999
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.58460   10.60880  -0.02420   -0.22811
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34190    0.34290  -0.00100   -0.29163
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.96600    7.98420  -0.01820   -0.22795
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27100    0.27190  -0.00090   -0.33100
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.99000    6.01000  -0.02000   -0.33278
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.53000   20.55000  -0.02000   -0.09732
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.68300   10.78500  -0.10200   -0.94576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.60000   25.23000  -0.63000   -2.49703
未來資產全球大消費基金                                           15.49000   15.43000   0.06000    0.38885
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.68330   11.69390  -0.01060   -0.09065
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.50670    9.51530  -0.00860   -0.09038
未來資產亞洲新富基金                                             21.61000   21.78000  -0.17000   -0.78053
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55830   12.55820   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.30000   15.69000  -0.39000   -2.48566
未來資產新興市場債券基金A                                         8.65160    8.66850  -0.01690   -0.19496
未來資產新興市場債券基金B                                         6.64390    6.65690  -0.01300   -0.19529
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     59.01000   60.22000  -1.21000   -2.00930
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75070    1.74510   0.00560    0.32090
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29300    2.28580   0.00720    0.31499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.12320    8.14740  -0.02420   -0.29703
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.32320   10.35400  -0.03080   -0.29747
永豐主流品牌基金                                                 17.84000   18.01000  -0.17000   -0.94392
永豐永豐基金                                                     37.57000   38.26000  -0.69000   -1.80345
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.92130    9.91890   0.00240    0.02420
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.92120    9.91880   0.00240    0.02420
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.90960    9.90810   0.00150    0.01514
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.90950    9.90790   0.00160    0.01615
永豐亞洲民生消費基金                                             11.92000   12.21000  -0.29000   -2.37510
永豐高科技基金                                                   29.13000   29.67000  -0.54000   -1.82002
永豐貨幣市場基金                                                 13.87380   13.87370   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07230    2.06030   0.01200    0.58244
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.44310    2.42900   0.01410    0.58049
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78360    7.78640  -0.00280   -0.03596
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36310   10.36690  -0.00380   -0.03666
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.10700    7.12010  -0.01310   -0.18399
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.84660   10.86650  -0.01990   -0.18313
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.92000   54.16000  -0.24000   -0.44313
永豐領航科技基金                                                 45.72000   46.50000  -0.78000   -1.67742
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
永豐趨勢平衡基金                                                 51.92000   52.75000  -0.83000   -1.57346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51510   11.51060   0.00450    0.03909
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.06000   11.19000  -0.13000   -1.16175
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.97000   10.16000  -0.19000   -1.87008
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.69000   10.89000  -0.20000   -1.83655
兆豐國際中小基金                                                 16.89000   17.10000  -0.21000   -1.22807
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.26000   14.50000  -0.24000   -1.65517
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.26000   19.69000  -0.43000   -2.18385
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.20000   19.64000  -0.44000   -2.24033
兆豐國際生命科學基金                                             15.66000   15.59000   0.07000    0.44901
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26350   10.29240  -0.02890   -0.28079
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.53590   10.56950  -0.03360   -0.31790
兆豐國際全球基金                                                 31.81000   31.89000  -0.08000   -0.25086
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24250   10.24030   0.00220    0.02148
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.93620    9.90650   0.02970    0.29980
兆豐國際國民基金                                                 22.72000   23.03000  -0.31000   -1.34607
兆豐國際第一基金                                                 13.62000   13.79000  -0.17000   -1.23278
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81920    9.82190  -0.00270   -0.02749
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83990    7.84200  -0.00210   -0.02678
兆豐國際萬全基金                                                 21.17000   21.38000  -0.21000   -0.98223
兆豐國際電子基金                                                 26.69000   27.07000  -0.38000   -1.40377
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.96000   22.05000  -0.09000   -0.40816
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.88000   16.90000  -0.02000   -0.11834
兆豐國際豐台灣基金                                               32.28000   32.60000  -0.32000   -0.98160
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49430   12.49410   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.96080   10.98300  -0.02220   -0.20213
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.79280   11.82090  -0.02810   -0.23771
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.58770   10.61050  -0.02280   -0.21488
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.34770   11.37280  -0.02510   -0.22070
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.08930    8.10570  -0.01640   -0.20233
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.43970    9.46100  -0.02130   -0.22513
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.96290    8.98220  -0.01930   -0.21487
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.93470    8.95460  -0.01990   -0.22223
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.25740    9.27730  -0.01990   -0.21450
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
合庫全球新興市場基金                                              9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫貨幣市場基金                                                 10.12310   10.12300   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.42750    9.43630  -0.00880   -0.09326
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.67670    9.68680  -0.01010   -0.10427
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.97240    9.98090  -0.00850   -0.08516
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.40850   11.41830  -0.00980   -0.08583
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.29680   13.30710  -0.01030   -0.07740
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.87630    8.88460  -0.00830   -0.09342
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.49300    9.50290  -0.00990   -0.10418
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.90700    7.91380  -0.00680   -0.08593
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.84160    8.84840  -0.00680   -0.07685
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06210   10.06990  -0.00780   -0.07746
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
安聯中國策略基金                                                 14.38000   14.85000  -0.47000   -3.16498
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
安聯中華新思路基金-美元                                          14.02000   14.12000  -0.10000   -0.70822
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.02000   13.10000  -0.08000   -0.61069
安聯台灣大壩基金                                                 29.05000   29.32000  -0.27000   -0.92087
安聯台灣科技基金                                                 48.94000   49.39000  -0.45000   -0.91112
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48320   12.48300   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.32000   32.62000  -0.30000   -0.91968
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.88770   11.88560   0.00210    0.01767
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.86410   10.87210  -0.00800   -0.07358
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53950   10.54710  -0.00760   -0.07206
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.90070    8.90310  -0.00240   -0.02696
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.68920    8.69560  -0.00640   -0.07360
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.40430    8.41040  -0.00610   -0.07253
安聯全球人口趨勢基金                                             11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.57000    9.50000   0.07000    0.73684
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.64000   35.37000   0.27000    0.76336
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.82000    8.93000  -0.11000   -1.23180
安聯全球計量平衡基金                                             12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
安聯全球新興市場基金                                             17.64000   17.78000  -0.14000   -0.78740
安聯全球農金趨勢基金                                              9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安聯亞洲動態策略基金                                             23.81000   24.04000  -0.23000   -0.95674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 34.62000   34.83000  -0.21000   -0.60293
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.15780   10.21830  -0.06050   -0.59208
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.86390    9.91360  -0.04970   -0.50133
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.03190    8.11040  -0.07850   -0.96789
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.95810    8.03030  -0.07220   -0.89909
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
宏利全球債券組合基金                                             12.92810   12.92660   0.00150    0.01160
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.63610   11.66190  -0.02580   -0.22123
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.34690   10.37230  -0.02540   -0.24488
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.04170   10.06450  -0.02280   -0.22654
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.87610    8.96170  -0.08560   -0.95518
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.48940    8.55380  -0.06440   -0.75288
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.39760    8.45890  -0.06130   -0.72468
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.45470    8.52530  -0.07060   -0.82812
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71300    2.71580  -0.00280   -0.10310
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39460    0.39520  -0.00060   -0.15182
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.97650   11.99300  -0.01650   -0.13758
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89730    0.89890  -0.00160   -0.17800
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.31930    7.36640  -0.04710   -0.63939
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02140    2.03720  -0.01580   -0.77557
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29130    0.29330  -0.00200   -0.68190
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.98060    9.04700  -0.06640   -0.73394
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32700    0.32960  -0.00260   -0.78883
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63500   13.63480   0.00020    0.00147
宏利臺灣股息收益基金                                             28.94000   29.27000  -0.33000   -1.12743
宏利澳幣保本基金                                                 12.00650   12.01110  -0.00460   -0.03830
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.89370    9.81450   0.07920    0.80697
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.42980    9.42770   0.00210    0.02227
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.77320    8.76460   0.00860    0.09812
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.38270   10.37260   0.01010    0.09737
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
貝萊德新台幣基金                                                 12.92880   12.92870   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.36000   26.58000  -0.22000   -0.82769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                          29.77000    0.00000  29.77000    0.00000
保德信中小型股基金                                               51.36000   51.85000  -0.49000   -0.94503
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.63000    9.78000  -0.15000   -1.53374
保德信中國中小基金-美元                                           9.54000    9.77000  -0.23000   -2.35415
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.11000    9.33000  -0.22000   -2.35798
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.09000    9.45000  -0.36000   -3.80952
保德信中國品牌基金-美元                                           9.02000    9.36000  -0.34000   -3.63248
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.79000   10.16000  -0.37000   -3.64173
保德信台商全方位基金                                             38.74000   39.31000  -0.57000   -1.45001
保德信全球中小基金                                               29.81000   29.97000  -0.16000   -0.53387
保德信全球消費商機基金                                           18.00000   18.06000  -0.06000   -0.33223
保德信全球基礎建設基金                                           12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
保德信全球資源基金                                                8.17000    8.28000  -0.11000   -1.32850
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.86000   31.85000   0.01000    0.03140
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.71550    9.74190  -0.02640   -0.27099
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.45390   10.48220  -0.02830   -0.26998
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12740    9.14530  -0.01790   -0.19573
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.80770    9.82680  -0.01910   -0.19437
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.20610    8.21670  -0.01060   -0.12901
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73220   10.74590  -0.01370   -0.12749
保德信亞太基金                                                   21.61000   21.72000  -0.11000   -0.50645
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47800    8.47720   0.00080    0.00944
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.14080   11.13980   0.00100    0.00898
保德信店頭市場基金                                               36.67000   37.03000  -0.36000   -0.97218
保德信拉丁美洲基金                                                6.31000    6.43000  -0.12000   -1.86625
保德信金平衡基金                                                 29.75000   29.81000  -0.06000   -0.20127
保德信金滿意基金                                                 43.65000   43.73000  -0.08000   -0.18294
保德信科技島基金                                                 27.31000   27.34000  -0.03000   -0.10973
保德信高成長基金                                                 96.90000   97.61000  -0.71000   -0.72738
保德信第一基金                                                   28.10000   28.39000  -0.29000   -1.02149
保德信貨幣市場基金                                               15.75790   15.75770   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.45800   10.48710  -0.02910   -0.27748
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52300   10.54430  -0.02130   -0.20200
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.73840   10.76630  -0.02790   -0.25914
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.11710   10.13570  -0.01860   -0.18351
保德信新世紀基金                                                 10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.00830    8.01090  -0.00260   -0.03246
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.70500   10.70860  -0.00360   -0.03362
保德信新興趨勢組合基金                                           11.00000   11.13000  -0.13000   -1.16801
保德信瑞騰基金                                                   15.53770   15.53750   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75000    9.75470  -0.00470   -0.04818
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90090    9.90560  -0.00470   -0.04745
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.65990    9.67040  -0.01050   -0.10858
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.72770    9.73860  -0.01090   -0.11193
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.80230    9.79750   0.00480    0.04899
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.80090    9.79600   0.00490    0.05002
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.70600    9.71260  -0.00660   -0.06795
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.70790    9.71430  -0.00640   -0.06588
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.96430    9.97190  -0.00760   -0.07621
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97690    9.97510   0.00180    0.01804
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.97760    9.97510   0.00250    0.02506
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.91380    9.92290  -0.00910   -0.09171
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.91380    9.92290  -0.00910   -0.09171
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.54920    9.54890   0.00030    0.00314
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.44370    9.45370  -0.01000   -0.10578
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04960   10.05470  -0.00510   -0.05072
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93280    9.94270  -0.00990   -0.09957
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10840   10.10910  -0.00070   -0.00692
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.58980   10.58990  -0.00010   -0.00094
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.98960    9.99580  -0.00620   -0.06203
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81550    9.81930  -0.00380   -0.03870
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04300   10.04690  -0.00390   -0.03882
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75870    9.76660  -0.00790   -0.08089
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91680    9.92530  -0.00850   -0.08564
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.39420   10.36180   0.03240    0.31269
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.23190    6.24880  -0.01690   -0.27045
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.56990   10.59860  -0.02870   -0.27079
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64410   11.64400   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.27000   20.56000  -0.29000   -1.41051
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4611.820004679.04000 -67.22000   -1.43662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.27240   10.38720  -0.11480   -1.10521
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.31120   11.44260  -0.13140   -1.14834
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.57300   10.69640  -0.12340   -1.15366
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.16360    9.29200  -0.12840   -1.38183
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.62230    9.77340  -0.15110   -1.54603
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.43520    9.57130  -0.13610   -1.42196
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.50090   10.64640  -0.14550   -1.36666
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.08500   11.25310  -0.16810   -1.49381
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.03560   11.19290  -0.15730   -1.40536
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.34000    6.35000  -0.01000   -0.15748
柏瑞巨人基金                                                     12.82000   12.97000  -0.15000   -1.15652
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64740   13.64730   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.98000   16.06000  -0.08000   -0.49813
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33330   13.35810  -0.02480   -0.18566
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.73590   11.76060  -0.02470   -0.21002
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.34560   12.37170  -0.02610   -0.21097
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.87600    8.96720  -0.09120   -1.01704
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.75440    6.80300  -0.04860   -0.71439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.75390    8.83010  -0.07620   -0.86296
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.39740    8.48960  -0.09220   -1.08603
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.72720   10.80690  -0.07970   -0.73749
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.29960    8.35950  -0.05990   -0.71655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.90990   11.93510  -0.02520   -0.21114
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55090   11.57240  -0.02150   -0.18579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58910   11.60790  -0.01880   -0.16196
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.23840   11.26210  -0.02370   -0.21044
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.95070    9.01480  -0.06410   -0.71105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.78070    9.86550  -0.08480   -0.85956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.59850    9.70410  -0.10560   -1.08820
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.54110    9.61230  -0.07120   -0.74072
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.38770    9.45580  -0.06810   -0.72019
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.18770   10.17490   0.01280    0.12580
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.05520   10.04380   0.01140    0.11350
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95130    9.94230   0.00900    0.09052
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03350   10.02460   0.00890    0.08878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99330   10.03070  -0.03740   -0.37286
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.81080    9.86230  -0.05150   -0.52219
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.75910    9.80030  -0.04120   -0.42040
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.84170    9.88290  -0.04120   -0.41688
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.16810   10.15530   0.01280    0.12604
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.05520   10.04380   0.01140    0.11350
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95130    9.94230   0.00900    0.09052
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03360   10.02470   0.00890    0.08878
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99340   10.03080  -0.03740   -0.37285
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.81080    9.86240  -0.05160   -0.52320
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.75910    9.80040  -0.04130   -0.42141
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.84170    9.88290  -0.04120   -0.41688
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.48890   10.49510  -0.00620   -0.05908
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.65010   11.65860  -0.00850   -0.07291
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.08710   11.09640  -0.00930   -0.08381
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.95440    9.00880  -0.05440   -0.60385
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.64920    9.72190  -0.07270   -0.74780
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.52000    9.57710  -0.05710   -0.59621
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.20660   10.21270  -0.00610   -0.05973
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.84750   10.85550  -0.00800   -0.07370
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.71130   10.72030  -0.00900   -0.08395
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.95460    9.00900  -0.05440   -0.60384
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.64950    9.72220  -0.07270   -0.74777
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.52040    9.57750  -0.05710   -0.59619
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.05000   13.14000  -0.09000   -0.68493
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.99000   14.08000  -0.09000   -0.63920
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.62000    8.70000  -0.08000   -0.91954
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.77000  -0.11000   -1.12590
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.38000   11.48000  -0.10000   -0.87108
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.57000   11.70000  -0.13000   -1.11111
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.82000   11.95000  -0.13000   -1.08787
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.64000    8.73000  -0.09000   -1.03093
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35170   11.36020  -0.00850   -0.07482
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45920    7.48680  -0.02760   -0.36865
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30640   11.29840   0.00800    0.07081
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96190   10.95540   0.00650    0.05933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.11570   10.11110   0.00460    0.04549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.32350    8.35460  -0.03110   -0.37225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.36940    9.41740  -0.04800   -0.50969
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.40080    9.43460  -0.03380   -0.35826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54480   10.53850   0.00630    0.05978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92910    9.92200   0.00710    0.07156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.09940   10.09480   0.00460    0.04557
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.70680    9.75660  -0.04980   -0.51042
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.99360    9.02720  -0.03360   -0.37221
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.87650    8.94380  -0.06730   -0.75248
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.42470    9.45740  -0.03270   -0.34576
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.78180   11.80410  -0.02230   -0.18892
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.24880   11.27300  -0.02420   -0.21467
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.70580   10.72960  -0.02380   -0.22182
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.06160    7.11000  -0.04840   -0.68073
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84570    8.92050  -0.07480   -0.83852
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.45910    9.53020  -0.07110   -0.74605
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.12790   10.14700  -0.01910   -0.18823
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.72290   10.74670  -0.02380   -0.22146
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.57270    9.65300  -0.08030   -0.83187
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.00460    9.06670  -0.06210   -0.68492
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.66060    9.73310  -0.07250   -0.74488
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09680   11.09340   0.00340    0.03065
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65600   11.65150   0.00450    0.03862
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.71090   10.70990   0.00100    0.00934
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.11340    9.14660  -0.03320   -0.36298
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.64710    9.69410  -0.04700   -0.48483
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.64370    9.67890  -0.03520   -0.36368
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98640   10.98220   0.00420    0.03824
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90080    9.89780   0.00300    0.03031
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.20590   10.20500   0.00090    0.00882
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.46100    9.48190  -0.02090   -0.22042
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.26590    9.29910  -0.03320   -0.35702
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.86540    9.91230  -0.04690   -0.47315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.40700    9.44210  -0.03510   -0.37174
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.07000   18.11000  -0.04000   -0.22087
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.86000   16.87000  -0.01000   -0.05928
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82200   12.82970  -0.00770   -0.06002
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.63480   10.65380  -0.01900   -0.17834
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.47390   11.48250  -0.00860   -0.07490
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.06600   12.08190  -0.01590   -0.13160
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.05470   11.07390  -0.01920   -0.17338
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.71080    9.76630  -0.05550   -0.56828
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.19260   10.25310  -0.06050   -0.59007
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.11690   10.20290  -0.08600   -0.84290
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.11630   10.17180  -0.05550   -0.54563
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.99260   10.05290  -0.06030   -0.59983
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.05820   10.11370  -0.05550   -0.54876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.14000   15.25000  -0.11000   -0.72131
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.40000   24.03000   0.37000    1.53974
國泰大中華基金                                                   21.41000   21.59000  -0.18000   -0.83372
國泰小龍基金                                                     15.91000   16.09000  -0.18000   -1.11871
國泰中小成長基金                                                 46.73000   47.31000  -0.58000   -1.22596
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.22890    4.27090  -0.04200   -0.98340
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.30000   19.63000  -0.33000   -1.68110
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72980    0.74280  -0.01300   -1.75013
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69080    0.70320  -0.01240   -1.76337
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04180   10.09460  -0.05280   -0.52305
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33390    0.33590  -0.00200   -0.59542
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.51840    4.57920  -0.06080   -1.32774
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.61000   21.04000  -0.43000   -2.04373
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66980    0.68420  -0.01440   -2.10465
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.31150    3.35120  -0.03970   -1.18465
國泰中港台基金台幣級別                                           15.11000   15.41000  -0.30000   -1.94679
國泰中港台基金美元級別                                            0.49700    0.50690  -0.00990   -1.95305
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.67000   26.69000  -0.02000   -0.07493
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.03000   33.91000   0.12000    0.35388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.16110   10.16290  -0.00180   -0.01771
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.16110   10.16290  -0.00180   -0.01771
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.16110   10.16290  -0.00180   -0.01771
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33260    0.33290  -0.00030   -0.09012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33260    0.33290  -0.00030   -0.09012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33260    0.33290  -0.00030   -0.09012
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40540   12.40520   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     29.98000   30.27000  -0.29000   -0.95804
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30330    2.29690   0.00640    0.27864
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34470    0.34650  -0.00180   -0.51948
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47180    0.47020   0.00160    0.34028
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.35000   13.38000  -0.03000   -0.22422
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46510    0.46650  -0.00140   -0.30011
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.79000    5.86000  -0.07000   -1.19454
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18680    0.18910  -0.00230   -1.21629
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40570    0.40680  -0.00110   -0.27040
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36840    0.36930  -0.00090   -0.24370
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.42930    0.43040  -0.00110   -0.25558
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49970    0.49670   0.00300    0.60399
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.58000   20.65000  -0.07000   -0.33898
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.96000   21.00000  -0.04000   -0.19048
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41460    2.41650  -0.00190   -0.07863
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.09570   11.18660  -0.09090   -0.81258
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.06190   10.14440  -0.08250   -0.81326
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36230    0.36540  -0.00310   -0.84839
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32850    0.33140  -0.00290   -0.87508
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49270    0.49280  -0.00010   -0.02029
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.66000   11.78000  -0.12000   -1.01868
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39470    0.39900  -0.00430   -1.07769
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.57000   18.55000   0.02000    0.10782
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60820    0.60820   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                 39.59000   40.14000  -0.55000   -1.37020
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.90000   25.85000   0.05000    0.19342
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.73940   39.76860  -0.02920   -0.07342
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.37470   19.34120   0.03350    0.17321
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80780   19.87940  -0.07160   -0.36017
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.52940   39.53690  -0.00750   -0.01897
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.54350   40.65450  -0.11100   -0.27303
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.98890   43.15500  -0.16610   -0.38489
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08120   12.08130  -0.00010   -0.00083
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36520   12.36850  -0.00330   -0.02668
國泰紐幣保本基金                                                 12.35870   12.35530   0.00340    0.02752
國泰高科技基金                                                   14.43000   14.64000  -0.21000   -1.43443
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.79000   25.12000  -0.33000   -1.31369
國泰國泰基金台幣級別                                             24.79000   25.12000  -0.33000   -1.31369
國泰富時中國A50基金                                              17.96000   18.84000  -0.88000   -4.67091
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33560    0.33620  -0.00060   -0.17847
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46620    0.46310   0.00310    0.66940
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36210    0.36200   0.00010    0.02762
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50320    0.49880   0.00440    0.88212
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34500    0.34560  -0.00060   -0.17361
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47930    0.47610   0.00320    0.67213
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.46990   10.48710  -0.01720   -0.16401
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.59360    7.60600  -0.01240   -0.16303
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35350    0.35410  -0.00060   -0.16944
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25420    0.25470  -0.00050   -0.19631
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.98000   12.11000  -0.13000   -1.07349
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39260    0.39710  -0.00450   -1.13322
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.17030    2.15460   0.01570    0.72867
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44520    1.43470   0.01050    0.73186
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33470    0.33490  -0.00020   -0.05972
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.35980    0.36000  -0.00020   -0.05556
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22510    0.22530  -0.00020   -0.08877
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.27580   10.28270  -0.00690   -0.06710
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.71550    6.71990  -0.00440   -0.06548
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.26000   34.19000   0.07000    0.20474
國泰價值卓越基金                                                 17.47000   17.66000  -0.19000   -1.07588
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.98000   11.10000  -0.12000   -1.08108
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37820    0.38250  -0.00430   -1.12418
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.66000   19.63000   0.03000    0.15283
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.13000   19.26000  -0.13000   -0.67497
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.93000   18.83000   0.10000    0.53107
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01350   12.01820  -0.00470   -0.03911
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39380    0.39400  -0.00020   -0.05076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57250    9.60800  -0.03550   -0.36948
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.36890    8.45810  -0.08920   -1.05461
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60090   10.60080   0.00010    0.00094
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36990    9.43050  -0.06060   -0.64260
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14340   11.14070   0.00270    0.02424
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97310   10.01860  -0.04550   -0.45416
第一金大中華基金                                                 29.95000   30.41000  -0.46000   -1.51266
第一金小型精選基金                                               43.40000   43.94000  -0.54000   -1.22895
第一金中概平衡基金                                               27.21000   27.58000  -0.37000   -1.34155
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24130   15.24110   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.74500  177.74300   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.95080    9.93470   0.01610    0.16206
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.95080    9.93480   0.01600    0.16105
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.08780   14.04630   0.04150    0.29545
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.08870   14.04680   0.04190    0.29829
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.39000   13.34000   0.05000    0.37481
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.39000   13.34000   0.05000    0.37481
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.74120    9.80700  -0.06580   -0.67095
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.74400    9.80980  -0.06580   -0.67076
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.37650    9.43850  -0.06200   -0.65688
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.40040    9.46250  -0.06210   -0.65627
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.17830   10.21150  -0.03320   -0.32512
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80520    9.83450  -0.02930   -0.29793
第一金全球大趨勢基金                                             23.21000   23.23000  -0.02000   -0.08610
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.12420    8.16110  -0.03690   -0.45214
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.77730    5.85560  -0.07830   -1.33718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.42160    9.48650  -0.06490   -0.68413
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.42270    9.48760  -0.06490   -0.68405
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.73980    9.76600  -0.02620   -0.26828
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.74110    9.76730  -0.02620   -0.26824
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55170    8.60030  -0.04860   -0.56510
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07310   10.09620  -0.02310   -0.22880
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.62110    9.69920  -0.07810   -0.80522
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.62010    9.69820  -0.07810   -0.80530
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.92350    7.98020  -0.05670   -0.71051
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.78360    8.84540  -0.06180   -0.69867
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.78390    8.84560  -0.06170   -0.69752
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02390   11.03710  -0.01320   -0.11960
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02700   11.03800  -0.01100   -0.09966
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.89290    9.91370  -0.02080   -0.20981
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61920   14.64840  -0.02920   -0.19934
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.88630   13.94470  -0.05840   -0.41880
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.90350   13.96180  -0.05830   -0.41757
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.99000   13.04000  -0.05000   -0.38344
第一金亞洲科技基金                                               19.77000   19.97000  -0.20000   -1.00150
第一金亞洲新興市場基金                                           13.07000   13.22000  -0.15000   -1.13464
第一金店頭市場基金                                               10.83000   10.98000  -0.15000   -1.36612
第一金創新趨勢基金                                               27.72000   28.13000  -0.41000   -1.45752
第一金電子基金                                                   37.51000   38.09000  -0.58000   -1.52271
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.81000   19.83000  -0.02000   -0.10086
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.81000   19.84000  -0.03000   -0.15121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
統一大中華中小基金(美元)                                          8.92000    9.05000  -0.13000   -1.43646
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.04000   13.23000  -0.19000   -1.43613
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
統一大滿貫基金-A類型                                             35.95000   36.39000  -0.44000   -1.20912
統一大滿貫基金-I類型                                             35.95000   36.39000  -0.44000   -1.20912
統一大龍印基金                                                   15.65000   15.84000  -0.19000   -1.19949
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.72000    9.87000  -0.15000   -1.51976
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.19000    9.38000  -0.19000   -2.02559
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.33000   10.54000  -0.21000   -1.99241
統一中小基金                                                     29.57000   30.21000  -0.64000   -2.11850
統一台灣動力基金                                                 20.75000   21.24000  -0.49000   -2.30697
統一全天候基金-A類型                                            126.17000  128.64000  -2.47000   -1.92009
統一全天候基金-I類型                                            126.17000  128.64000  -2.47000   -1.92009
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.86720    8.77470   0.09250    1.05417
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.83460    8.79970   0.03490    0.39660
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.78890    8.75240   0.03650    0.41703
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.10360    9.00870   0.09490    1.05343
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.07000    9.03410   0.03590    0.39738
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02300    8.98560   0.03740    0.41622
統一全球債券組合基金                                             11.86590   11.87050  -0.00460   -0.03875
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.05000   15.85000   0.20000    1.26183
統一全球新科技基金(美元)                                         15.60000   15.49000   0.11000    0.71014
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.79000   14.68000   0.11000    0.74932
統一亞太基金                                                     26.64000   26.86000  -0.22000   -0.81906
統一亞洲大金磚基金                                               12.85000   12.95000  -0.10000   -0.77220
統一奔騰基金                                                     68.16000   69.49000  -1.33000   -1.91394
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64960   16.64940   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.26000   10.41000  -0.15000   -1.44092
統一強漢基金(美元)                                                9.55000    9.74000  -0.19000   -1.95072
統一強漢基金(新台幣)                                             24.85000   25.33000  -0.48000   -1.89499
統一統信基金                                                     36.02000   36.64000  -0.62000   -1.69214
統一黑馬基金                                                     68.91000   70.25000  -1.34000   -1.90747
統一新亞洲科技能源基金                                           19.30000   19.37000  -0.07000   -0.36138
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05690    8.05530   0.00160    0.01986
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14800   10.14590   0.00210    0.02070
統一經建基金                                                     53.62000   54.68000  -1.06000   -1.93855
統一龍馬基金                                                     79.00000   80.50000  -1.50000   -1.86335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.58000   26.75000  -0.17000   -0.63551
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.50000   52.05000  -0.55000   -1.05668
野村巴西基金                                                      5.00000    5.04000  -0.04000   -0.79365
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.87000   12.09000  -0.22000   -1.81969
野村台灣高股息基金                                               22.34000   22.64000  -0.30000   -1.32509
野村台灣運籌基金                                                 38.35000   38.63000  -0.28000   -0.72483
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.61070    9.60900   0.00170    0.01769
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.56560    9.56250   0.00310    0.03242
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57420    9.57590  -0.00170   -0.01775
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.69160    9.68990   0.00170    0.01754
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.62980    9.62600   0.00380    0.03948
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.59910    9.60070  -0.00160   -0.01667
野村平衡基金                                                     20.43000   20.69000  -0.26000   -1.25665
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             17.10000   17.06000   0.04000    0.23447
野村全球品牌基金                                                 28.35000   28.54000  -0.19000   -0.66573
野村全球氣候變遷基金                                              8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.89000   12.97000  -0.08000   -0.61681
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.05000   19.17000  -0.12000   -0.62598
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.94000   12.04000  -0.10000   -0.83056
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.39550   10.40280  -0.00730   -0.07017
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.29580   10.30540  -0.00960   -0.09316
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.45310    9.46980  -0.01670   -0.17635
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.20750    9.21980  -0.01230   -0.13341
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.78600    8.79690  -0.01090   -0.12391
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.96210   10.98180  -0.01970   -0.17939
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.48000   10.49390  -0.01390   -0.13246
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05470   10.06720  -0.01250   -0.12417
野村成長基金                                                     28.54000   28.70000  -0.16000   -0.55749
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.07200    9.10960  -0.03760   -0.41275
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.07390    9.10960  -0.03570   -0.39189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.18040    9.21170  -0.03130   -0.33979
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.39180    9.43060  -0.03880   -0.41143
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.32640    9.36310  -0.03670   -0.39196
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.43970    9.47180  -0.03210   -0.33890
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.77000    8.87000  -0.10000   -1.12740
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.43000   12.58000  -0.15000   -1.19237
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.57810    9.59990  -0.02180   -0.22709
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57760    9.58620  -0.00860   -0.08971
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.62730    9.63330  -0.00600   -0.06228
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.02540   10.04880  -0.02340   -0.23286
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94980    9.95880  -0.00900   -0.09037
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.00810   10.01430  -0.00620   -0.06191
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.65440    8.65080   0.00360    0.04161
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.28010    9.27730   0.00280    0.03018
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.14110    9.13850   0.00260    0.02845
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.04280   13.03740   0.00540    0.04142
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.10000   12.09590   0.00410    0.03390
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.87070    9.86780   0.00290    0.02939
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.16850   10.20260  -0.03410   -0.33423
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.85530    9.88300  -0.02770   -0.28028
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38610    9.41230  -0.02620   -0.27836
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.08010   11.11100  -0.03090   -0.27810
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.98410   10.00260  -0.01850   -0.18495
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.04310   11.06900  -0.02590   -0.23399
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.59580   10.61910  -0.02330   -0.21942
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.32160   10.34220  -0.02060   -0.19918
野村泰國基金                                                     39.00000   38.77000   0.23000    0.59324
野村高科技基金                                                   13.64000   13.72000  -0.08000   -0.58309
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00400   10.02570  -0.02170   -0.21644
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.24260   10.26720  -0.02460   -0.23960
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.48310   10.51070  -0.02760   -0.26259
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.62940    9.65630  -0.02690   -0.27857
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.49700    9.51860  -0.02160   -0.22692
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.44110    9.47420  -0.03310   -0.34937
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.69740   11.72520  -0.02780   -0.23710
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.86890   12.89740  -0.02850   -0.22097
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.69420   10.72410  -0.02990   -0.27881
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.55280   10.57690  -0.02410   -0.22786
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.72700   10.76500  -0.03800   -0.35300
野村貨幣市場基金                                                 16.25670   16.25650   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.54000   15.67000  -0.13000   -0.82961
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.95830    9.97140  -0.01310   -0.13138
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90950    7.91990  -0.01040   -0.13131
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63620   11.65150  -0.01530   -0.13131
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
野村精選貨幣市場基金                                             12.07420   12.07410   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.25000   12.35000  -0.10000   -0.80972
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.47000   11.58000  -0.11000   -0.94991
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.19000   11.32000  -0.13000   -1.14841
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.87000    7.96000  -0.09000   -1.13065
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
野村積極成長基金                                                 12.05000   12.12000  -0.07000   -0.57756
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.84000   10.00000  -0.16000   -1.60000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.99000   36.56000  -0.57000   -1.55908
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.09680   10.12360  -0.02680   -0.26473
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.54120    8.56500  -0.02380   -0.27788
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95400    7.97040  -0.01640   -0.20576
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.79540    7.81540  -0.02000   -0.25591
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.46180   11.49390  -0.03210   -0.27928
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.45310   10.47470  -0.02160   -0.20621
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27520   10.30160  -0.02640   -0.25627
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
野村環球基金-人民幣計價                                          15.67000   15.62000   0.05000    0.32010
野村環球基金-美元計價                                            12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.10000   17.06000   0.04000    0.23447
野村鴻利基金                                                     23.50000   23.81000  -0.31000   -1.30197
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85370   16.85360   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.87000   21.01000  -0.14000   -0.66635
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.02000    9.15000  -0.13000   -1.42077
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.12000   13.20000  -0.08000   -0.60606
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03290   10.03500  -0.00210   -0.02093
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.16300   13.16620  -0.00320   -0.02430
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.63680    9.63590   0.00090    0.00934
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61170    9.61200  -0.00030   -0.00312
凱基台商天下基金                                                 13.24000   13.25000  -0.01000   -0.07547
凱基台灣精五門基金                                               21.06000   21.21000  -0.15000   -0.70721
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.61820   10.67660  -0.05840   -0.54699
凱基亞洲四金磚基金                                               17.53000   17.63000  -0.10000   -0.56721
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53650   11.53640   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.85000   27.29000  -0.44000   -1.61231
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.19000   22.02000   0.17000    0.77203
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.70150   21.55750   0.14400    0.66798
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.44000   17.54000  -0.10000   -0.57013
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.81670   16.92980  -0.11310   -0.66805
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.64000    7.68000  -0.04000   -0.52083
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.55510   11.61070  -0.05560   -0.47887
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.28950   11.31760  -0.02810   -0.24829
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.71530   12.74260  -0.02730   -0.21424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.26000   14.36000  -0.10000   -0.69638
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.03000   32.53000   0.50000    1.53704
富邦NASDAQ-100基金                                               29.73000   29.44000   0.29000    0.98505
富邦上証180基金                                                  27.66000   27.69000  -0.03000   -0.10834
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.05000    8.12000  -0.07000   -0.86207
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.60000   33.13000   0.47000    1.41865
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.60620   20.65280  -0.04660   -0.22564
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.06000   15.03000   0.03000    0.19960
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.05000   22.24000  -0.19000   -0.85432
富邦日本東証基金                                                 21.54000   21.58000  -0.04000   -0.18536
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.42000   42.79000  -0.37000   -0.86469
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.45000   48.70000  -0.25000   -0.51335
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.69000   49.86000  -0.17000   -0.34095
富邦台灣心基金                                                   24.22000   24.68000  -0.46000   -1.86386
富邦台灣釆吉50基金                                               46.97000   47.07000  -0.10000   -0.21245
富邦台灣科技指數基金                                             49.77000   49.84000  -0.07000   -0.14045
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.15650   40.07610   0.08040    0.20062
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.64450   40.61670   0.02780    0.06844
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29390    0.29520  -0.00130   -0.44038
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.44690    2.42800   0.01890    0.77842
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33880    0.33930  -0.00050   -0.14736
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.55210   10.57310  -0.02100   -0.19862
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.12780    2.11130   0.01650    0.78151
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32550    0.32600  -0.00050   -0.15337
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.12200    9.14020  -0.01820   -0.19912
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.02000   23.15000  -0.13000   -0.56156
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.89000   14.82000   0.07000    0.47233
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.78000   28.98000  -0.20000   -0.69013
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63120   15.63100   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.70000   70.76000  -1.06000   -1.49802
富邦科技基金                                                     27.60000   27.96000  -0.36000   -1.28755
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.24570   40.17190   0.07380    0.18371
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.15040   40.10710   0.04330    0.10796
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.14900   39.10920   0.03980    0.10177
富邦恒生國企ETF基金                                              20.03000   20.35000  -0.32000   -1.57248
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.26000   14.03000   0.23000    1.63934
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.52000   28.38000  -0.86000   -3.03030
富邦高成長基金                                                   26.52000   26.97000  -0.45000   -1.66852
富邦基金                                                         14.13000   14.25000  -0.12000   -0.84211
富邦深証100基金                                                   9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.24000   20.36000  -0.12000   -0.58939
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40460    0.40550  -0.00090   -0.22195
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.14830   12.18470  -0.03640   -0.29874
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.46530    9.49370  -0.02840   -0.29915
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30330  -0.00070   -0.23079
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.82880    8.85530  -0.02650   -0.29926
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.44320    9.47950  -0.03630   -0.38293
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.86960    9.90010  -0.03050   -0.30808
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.44320    9.47960  -0.03640   -0.38398
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86960    9.90010  -0.03050   -0.30808
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.78000   19.81000  -0.03000   -0.15144
富邦精準基金                                                     50.92000   51.44000  -0.52000   -1.01089
富邦精銳中小基金                                                 12.94000   13.18000  -0.24000   -1.82094
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.52000   20.72000  -0.20000   -0.96525
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.89000   20.91000  -0.02000   -0.09565
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.75000    7.76000  -0.01000   -0.12887
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.35000   20.23000   0.12000    0.59318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.03000   30.17000  -0.14000   -0.46404
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.71510    8.71140   0.00370    0.04247
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.19460    9.19440   0.00020    0.00218
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.95250    8.95560  -0.00310   -0.03462
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.57100    9.56700   0.00400    0.04181
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.53240    9.53230   0.00010    0.00105
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.28000    9.28320  -0.00320   -0.03447
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.33930    9.34180  -0.00250   -0.02676
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47840    8.47940  -0.00100   -0.01179
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.44660    9.45120  -0.00460   -0.04867
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.96640    8.97400  -0.00760   -0.08469
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43370   10.43450  -0.00080   -0.00767
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.14590   10.15090  -0.00500   -0.04926
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.69480    9.70270  -0.00790   -0.08142
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.07890    9.08620  -0.00730   -0.08034
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.51610    9.52340  -0.00730   -0.07665
富達卓越領航全球組合基金                                         14.91000   15.08000  -0.17000   -1.12732
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69520    8.69850  -0.00330   -0.03794
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.34320    9.35060  -0.00740   -0.07914
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.06100    9.07150  -0.01050   -0.11575
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79580    9.79960  -0.00380   -0.03878
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71030    9.71800  -0.00770   -0.07923
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.45210    9.46300  -0.01090   -0.11519
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.14150    9.15150  -0.01000   -0.10927
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.50960    9.51970  -0.01010   -0.10610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.73000   20.99000  -0.26000   -1.23869
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.51000   20.71000  -0.20000   -0.96572
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.87090    7.90690  -0.03600   -0.45530
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.01050    9.05960  -0.04910   -0.54197
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65540    9.67580  -0.02040   -0.21084
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.19610    9.21480  -0.01870   -0.20293
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.94060   10.98480  -0.04420   -0.40237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.68510    8.77540  -0.09030   -1.02901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.13250    9.24070  -0.10820   -1.17091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00350   13.05020  -0.04670   -0.35785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.19220   10.33920  -0.14700   -1.42177
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.00830   10.04970  -0.04140   -0.41195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.62580    7.69640  -0.07060   -0.91731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.09460    9.18640  -0.09180   -0.99930
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.56390   10.60590  -0.04200   -0.39601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.51670    7.58580  -0.06910   -0.91091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      8.98320    9.07210  -0.08890   -0.97993
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.30180   10.34070  -0.03890   -0.37618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.67230    7.74100  -0.06870   -0.88748
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.12150    8.24530  -0.12380   -1.50146
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.45870   12.60980  -0.15110   -1.19827
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.63000    8.70000  -0.07000   -0.80460
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.05110   13.05490  -0.00380   -0.02911
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美第一富基金                                           43.26000   44.08000  -0.82000   -1.86025
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29670   10.29660   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.69000   13.59000   0.10000    0.73584
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.00550    8.09820  -0.09270   -1.14470
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.94270   10.98910  -0.04640   -0.42224
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.48210    9.55440  -0.07230   -0.75672
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.80830   10.81090  -0.00260   -0.02405
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.85790    6.90630  -0.04840   -0.70081
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.02960    9.08960  -0.06000   -0.66010
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.05080   10.05960  -0.00880   -0.08748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.44020   10.44990  -0.00970   -0.09282
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.06000   20.05000   0.01000    0.04988
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58240   11.57850   0.00390    0.03368
復華人生目標基金                                                 41.51500   42.20090  -0.68590   -1.62532
復華中小精選基金                                                 83.69000   84.99000  -1.30000   -1.52959
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.53000   12.66000  -0.13000   -1.02686
復華全方位基金                                                   33.96000   34.46000  -0.50000   -1.45096
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.96000   13.81000   0.15000    1.08617
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.68000   21.44000   0.24000    1.11940
復華全球平衡基金-美元                                             9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.36000  -0.05000   -0.24558
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.75000   17.34000   0.41000    2.36448
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.89000   16.48000   0.41000    2.48786
復華全球原物料基金                                                9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.87000   13.97000  -0.10000   -0.71582
復華全球債券基金                                                 13.52450   13.52310   0.00140    0.01035
復華全球債券組合基金                                             14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.58000   14.64000  -0.06000   -0.40984
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
復華有利貨幣市場基金                                             13.42870   13.42860   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                 16.76000   16.36000   0.40000    2.44499
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.85000   10.70000   0.15000    1.40187
復華東協世紀基金                                                 12.29000   12.34000  -0.05000   -0.40519
復華南非幣長期收益基金A                                          12.95000   12.99000  -0.04000   -0.30793
復華南非幣長期收益基金B                                           8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.00000   12.90000   0.10000    0.77519
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
復華恒生基金                                                     21.07000   21.34000  -0.27000   -1.26523
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.68000    8.55000   0.13000    1.52047
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.37000   33.31000  -0.94000   -2.82198
復華神盾基金                                                     29.04150   29.50550  -0.46400   -1.57259
復華高成長基金                                                   74.04000   75.19000  -1.15000   -1.52946
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38920   14.38900   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.16000   18.96000   0.20000    1.05485
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.93000   50.83000   0.10000    0.19673
復華復華基金                                                     23.27000   23.61000  -0.34000   -1.44007
復華傳家二號基金                                                 32.53600   32.94470  -0.40870   -1.24056
復華傳家基金                                                     28.73300   29.13800  -0.40500   -1.38994
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.17000   14.22000  -0.05000   -0.35162
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.85000   18.81000   0.04000    0.21265
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.63000    5.64000  -0.01000   -0.17730
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.40000   12.42000  -0.02000   -0.16103
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              21.11000   21.12000  -0.01000   -0.04735
復華數位經濟基金                                                 68.32000   69.34000  -1.02000   -1.47101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.67520    9.68220  -0.00700   -0.07230
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.52990    9.53670  -0.00680   -0.07130
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.82770    9.83480  -0.00710   -0.07219
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.65010    9.65690  -0.00680   -0.07042
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.62890    9.63240  -0.00350   -0.03634
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.03020   10.02630   0.00390    0.03890
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.62830    9.62720   0.00110    0.01143
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02870   10.02000   0.00870    0.08683
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.62710    9.62610   0.00100    0.01039
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.03240   10.02350   0.00890    0.08879
景順主流基金                                                     18.81000   19.16000  -0.35000   -1.82672
景順台灣科技基金                                                 33.17000   33.88000  -0.71000   -2.09563
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.28000    9.37000  -0.09000   -0.96051
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
景順全球科技基金                                                 21.86000   21.70000   0.16000    0.73733
景順全球康健基金                                                 17.96000   17.96000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                 15.92910   15.92900   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.65000   35.33000  -0.68000   -1.92471
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.90000   13.85000   0.05000    0.36101
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.64450    8.62910   0.01540    0.17847
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.08770    8.11750  -0.02980   -0.36711
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99610   10.97690   0.01920    0.17491
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.26550   10.30330  -0.03780   -0.36687
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.74000    7.88000  -0.14000   -1.77665
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.67000    7.84000  -0.17000   -2.16837
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.14000   11.38000  -0.24000   -2.10896
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48230    9.48780  -0.00550   -0.05797
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57530    9.57360   0.00170    0.01776
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69380    9.69950  -0.00570   -0.05877
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.79150    9.78980   0.00170    0.01737
華南永昌永昌基金                                                 19.15000   19.37000  -0.22000   -1.13578
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20310   14.20970  -0.00660   -0.04645
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.87000   16.05000  -0.18000   -1.12150
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.67000   11.71000  -0.04000   -0.34159
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.77000   13.81000  -0.04000   -0.28965
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
華南永昌物聯網精選基金                                           11.98000   12.16000  -0.18000   -1.48026
華南永昌策略報酬基金                                             10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19370   16.19360   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.40530   24.70700  -0.30170   -1.22111
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93020   11.93000   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08490   10.08350   0.00140    0.01388
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.16560   10.23710  -0.07150   -0.69844
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.74430    9.84300  -0.09870   -1.00274
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.78990    9.95990  -0.17000   -1.70684
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.92550    9.92430   0.00120    0.01209
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.94590   10.01630  -0.07040   -0.70285
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.68490    9.78360  -0.09870   -1.00883
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.69610    9.86550  -0.16940   -1.71709
華頓中小型基金                                                   28.03000   28.41000  -0.38000   -1.33756
華頓台灣基金                                                     34.66000   35.46000  -0.80000   -2.25606
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51250   11.51240   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.83000   18.06000  -0.23000   -1.27353
華頓全球高收益債券基金A                                          13.25050   13.27550  -0.02500   -0.18832
華頓全球高收益債券基金B                                           8.25960    8.32060  -0.06100   -0.73312
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    6.03000  -0.12000   -1.99005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.51050   11.60480  -0.09430   -0.81259
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.47080   10.57050  -0.09970   -0.94319
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.44560   10.60420  -0.15860   -1.49563
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.45270    9.62020  -0.16750   -1.74113
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.77070   10.94250  -0.17180   -1.57003
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.79700    9.97930  -0.18230   -1.82678
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.06000   11.19000  -0.13000   -1.16175
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.46350    2.45570   0.00780    0.31763
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01300    2.00690   0.00610    0.30395
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.77160   11.82620  -0.05460   -0.46169
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.59640    9.68150  -0.08510   -0.87900
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36780    0.36940  -0.00160   -0.43313
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30700    0.30980  -0.00280   -0.90381
匯豐台灣精典基金                                                 24.39000   24.61000  -0.22000   -0.89395
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.19000    8.28000  -0.09000   -1.08696
匯豐安富基金                                                     25.46000   25.58000  -0.12000   -0.46912
匯豐成功基金                                                     39.90000   39.85000   0.05000    0.12547
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.51110    2.49410   0.01700    0.68161
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29060    2.28260   0.00800    0.35048
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.48180   11.48970  -0.00790   -0.06876
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.88130    7.92250  -0.04120   -0.52004
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37620    0.37660  -0.00040   -0.10621
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33630    0.33800  -0.00170   -0.50296
匯豐金磚動力基金                                                 13.63000   13.83000  -0.20000   -1.44613
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97630   14.97620   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.14000    5.21000  -0.07000   -1.34357
匯豐新鑽動力基金                                                 10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.29730    5.38240  -0.08510   -1.58108
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.87370    8.93150  -0.05780   -0.64715
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.50000   52.98000  -0.48000   -0.90600
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.50000   52.98000  -0.48000   -0.90600
匯豐龍騰電子基金                                                 38.05000   38.52000  -0.47000   -1.22015
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.13940   12.16350  -0.02410   -0.19813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.03000   22.48000  -0.45000   -2.00178
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.27620   10.23760   0.03860    0.37704
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.82760    9.84550  -0.01790   -0.18181
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04050   10.03780   0.00270    0.02690
新光台灣富貴基金                                                 23.02000   23.24000  -0.22000   -0.94664
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.78000   11.88000  -0.10000   -0.84175
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93690    9.94480  -0.00790   -0.07944
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.62230    9.60980   0.01250    0.13008
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60930    9.61740  -0.00810   -0.08422
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.29570    9.28370   0.01200    0.12926
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43490   15.43470   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.26000   23.39000  -0.13000   -0.55579
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.36000   23.44000  -0.08000   -0.34130
新光店頭基金                                                     27.55000   27.96000  -0.41000   -1.46638
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
新光創新科技基金                                                 16.27000   16.49000  -0.22000   -1.33414
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.65450    9.65110   0.00340    0.03523
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.94850    9.93320   0.01530    0.15403
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.60820    9.60410   0.00410    0.04269
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.20550    9.20220   0.00330    0.03586
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.48870    9.48460   0.00410    0.04323
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.16610    9.16230   0.00380    0.04147
新光澳幣八年期保本基金                                           10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.91300    9.93170  -0.01870   -0.18829
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.75360    9.77300  -0.01940   -0.19851
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.71380    9.72890  -0.01510   -0.15521
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.84560    9.86080  -0.01520   -0.15415
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.79430    9.81080  -0.01650   -0.16818
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.66120    9.67740  -0.01620   -0.16740
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.63280    9.64870  -0.01590   -0.16479
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.76600    9.78210  -0.01610   -0.16459
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.73540   36.74450  -0.00910   -0.02477
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.00750   38.00690   0.00060    0.00158
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.80740   38.79450   0.01290    0.03325
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14550   11.14260   0.00290    0.02603
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13710   10.18370  -0.04660   -0.45759
群益大印度基金-人民幣                                            13.33730   13.33080   0.00650    0.04876
群益大印度基金-美元                                              12.94300   13.00990  -0.06690   -0.51422
群益大印度基金-新臺幣                                            12.15000   12.20000  -0.05000   -0.40984
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.17060   12.14350   0.02710    0.22316
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.11070   12.15210  -0.04140   -0.34068
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.32450   11.29920   0.02530    0.22391
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.28340   10.31850  -0.03510   -0.34017
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.76650    9.74470   0.02180    0.22371
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.90410    8.93450  -0.03040   -0.34025
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.45750    9.43640   0.02110    0.22360
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.91130    8.94170  -0.03040   -0.33998
群益中小型股基金                                                 52.02000   52.99000  -0.97000   -1.83053
群益平衡王基金                                                   19.55820   19.62990  -0.07170   -0.36526
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.99000    6.01000  -0.02000   -0.33278
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.64780   10.63670   0.01110    0.10436
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.48720   10.53550  -0.04830   -0.45845
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.62800    9.61790   0.01010    0.10501
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.48280    9.52650  -0.04370   -0.45872
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.13840   10.09140   0.04700    0.46574
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.93100    9.88570   0.04530    0.45824
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.57670    9.53240   0.04430    0.46473
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.47080    9.42750   0.04330    0.45929
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.19710   10.14990   0.04720    0.46503
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.24250   10.19570   0.04680    0.45902
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74550    9.70040   0.04510    0.46493
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.13300   10.08680   0.04620    0.45802
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.00500   10.02010  -0.01510   -0.15070
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.91630    9.93040  -0.01410   -0.14199
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.04980   10.06160  -0.01180   -0.11728
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.00490   10.02010  -0.01520   -0.15170
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.91630    9.93040  -0.01410   -0.14199
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.04980   10.06160  -0.01180   -0.11728
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.00500   10.02020  -0.01520   -0.15169
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.91630    9.93040  -0.01410   -0.14199
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.04980   10.06160  -0.01180   -0.11728
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.00500   10.02020  -0.01520   -0.15169
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.91620    9.93040  -0.01420   -0.14300
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.04980   10.06160  -0.01180   -0.11728
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.20780   15.16530   0.04250    0.28025
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.84000   14.79000   0.05000    0.33807
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
群益印度中小基金N-美元                                            9.58460    9.67900  -0.09440   -0.97531
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
群益印度中小基金-人民幣                                          14.97940   15.04190  -0.06250   -0.41551
群益印度中小基金-美元                                            13.70840   13.84350  -0.13510   -0.97591
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.69000   15.83000  -0.14000   -0.88440
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
群益多重收益組合基金                                             13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
群益多重資產組合基金                                             15.31000   15.40000  -0.09000   -0.58442
群益安家基金                                                     27.03880   27.45820  -0.41940   -1.52741
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07440   16.07420   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.55000   22.35000   0.20000    0.89485
群益亞太中小基金                                                 13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.89000   16.97000  -0.08000   -0.47142
群益店頭市場基金                                                115.62000  117.58000  -1.96000   -1.66695
群益東方盛世基金                                                  9.09000    9.16000  -0.07000   -0.76419
群益東協成長基金-人民幣                                          12.96070   12.99760  -0.03690   -0.28390
群益東協成長基金-美元                                            11.73860   11.83870  -0.10010   -0.84553
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
群益長安基金                                                     31.29000   31.78000  -0.49000   -1.54185
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.69580   14.59380   0.10200    0.69893
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.04000   13.93000   0.11000    0.78966
群益真善美基金                                                   18.05770   18.30760  -0.24990   -1.36501
群益馬拉松基金A類型                                             136.93000  139.10000  -2.17000   -1.56003
群益深証中小板基金                                               13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
群益創新科技基金                                                 36.60000   37.34000  -0.74000   -1.98179
群益奧斯卡基金                                                   30.78000   31.30000  -0.52000   -1.66134
群益新興金鑽基金-美元                                            12.39420   12.40930  -0.01510   -0.12168
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   25.80000   26.35000  -0.55000   -2.08729
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.16000   20.24000  -0.08000   -0.39526
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.04000   13.02000   0.02000    0.15361
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59310   11.62920  -0.03610   -0.31043
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.17660   11.21800  -0.04140   -0.36905
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.09620   11.13550  -0.03930   -0.35293
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.57810    8.60480  -0.02670   -0.31029
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.11510    9.14880  -0.03370   -0.36835
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.73460    8.76550  -0.03090   -0.35252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
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德信大發基金                                                     30.75000   31.25000  -0.50000   -1.60000
德信中國精選成長基金                                             11.31000   11.48000  -0.17000   -1.48084
德信台灣主流中小基金                                             20.59000   20.98000  -0.39000   -1.85891
德信新興股票組合基金                                             11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92590   11.92580   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.76500   10.76530  -0.00030   -0.00279
德信數位時代基金                                                 27.85000   28.16000  -0.31000   -1.10085
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65410   11.65390   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.31000   16.54000  -0.23000   -1.39057
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.34000   19.54000  -0.20000   -1.02354
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.24000    7.27000  -0.03000   -0.41265
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.04820   10.01830   0.02990    0.29845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.31530   14.20170   0.11360    0.79990
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.00000    8.03880  -0.03880   -0.48266
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.89990   10.95460  -0.05470   -0.49933
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.14940   11.14950  -0.00010   -0.00090
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.76130   12.75720   0.00410    0.03214
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.94000   18.21000  -0.27000   -1.48270
摩根中小基金                                                     24.81000   25.28000  -0.47000   -1.85918
摩根中國A股基金                                                  13.98000   14.44000  -0.46000   -3.18560
摩根中國A股基金(美元)                                            11.10000   11.46000  -0.36000   -3.14136
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.06940   11.34350  -0.27410   -2.41636
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.13420   12.37600  -0.24180   -1.95378
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.42950    9.66530  -0.23580   -2.43966
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.33800   12.64340  -0.30540   -2.41549
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.97600   14.25440  -0.27840   -1.95308
摩根台灣金磚基金                                                 20.85000   21.14000  -0.29000   -1.37181
摩根台灣增長基金                                                 51.30000   51.70000  -0.40000   -0.77369
摩根平衡基金                                                     28.09000   28.09000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   18.81000   18.86000  -0.05000   -0.26511
摩根全球平衡基金                                                 15.08520   15.17470  -0.08950   -0.58980
摩根全球發現基金                                                 12.42000   12.49000  -0.07000   -0.56045
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.54390   10.57980  -0.03590   -0.33933
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.35100   13.39640  -0.04540   -0.33890
摩根亞洲基金                                                     56.19000   56.57000  -0.38000   -0.67173
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.42940    8.42380   0.00560    0.06648
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77340    9.75710   0.01630    0.16706
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.69060    8.68630   0.00430    0.04950
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.10140   12.09250   0.00890    0.07360
摩根東方內需機會基金                                             17.80000   17.92000  -0.12000   -0.66964
摩根東方科技基金                                                 35.40000   35.70000  -0.30000   -0.84034
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07130   15.07120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.44000   14.82000  -0.38000   -2.56410
摩根新金磚五國基金                                               11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
摩根新絲路基金                                                   10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
摩根新興35基金                                                   13.25000   13.38000  -0.13000   -0.97160
摩根新興日本基金                                                 24.15000   24.59000  -0.44000   -1.78935
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.36250    7.37150  -0.00900   -0.12209
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.58050    9.57360   0.00690    0.07207
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.36450    9.37600  -0.01150   -0.12265
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.47250   10.48560  -0.01310   -0.12493
摩根新興科技基金                                                 58.68000   59.78000  -1.10000   -1.84008
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31980    8.31980   0.00000    0.00000
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48020   10.48030  -0.00010   -0.00095
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.49390    8.56710  -0.07320   -0.85443
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.23360    9.30200  -0.06840   -0.73533
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.74080    8.82130  -0.08050   -0.91256
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.67720    9.76060  -0.08340   -0.85446
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.73000   10.80000  -0.07000   -0.64815
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.54000   10.62000  -0.08000   -0.75330
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28350    9.28640  -0.00290   -0.03123
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.15770   11.16110  -0.00340   -0.03046
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聯邦中國龍基金                                                   27.52000   28.14000  -0.62000   -2.20327
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.46510   11.48260  -0.01750   -0.15240
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.89330   10.89450  -0.00120   -0.01101
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.84790    9.84430   0.00360    0.03657
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.07590   10.09120  -0.01530   -0.15162
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61570    9.61700  -0.00130   -0.01352
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.68730    8.68430   0.00300    0.03455
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.28300   10.30510  -0.02210   -0.21446
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.23780   10.25220  -0.01440   -0.14046
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.73640    9.76370  -0.02730   -0.27961
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.78520    9.80530  -0.02010   -0.20499
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.54340    9.57020  -0.02680   -0.28004
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59090    9.61080  -0.01990   -0.20706
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.37440   11.37640  -0.00200   -0.01758
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.16000   11.16270  -0.00270   -0.02419
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21710   10.21380   0.00330    0.03231
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.84320   10.84520  -0.00200   -0.01844
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.62240   10.62510  -0.00270   -0.02541
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72770    9.72450   0.00320    0.03291
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.26960   26.77070  -0.50110   -1.87182
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.83810    9.83680   0.00130    0.01322
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.05520   10.04630   0.00890    0.08859
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.83810    9.83680   0.00130    0.01322
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.05520   10.04630   0.00890    0.08859
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15540   13.15530   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.97000   14.27000  -0.30000   -2.10231
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.91950   15.91830   0.00120    0.00754
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.89900   12.76610   0.13290    1.04104
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.59790   12.51380   0.08410    0.67206
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.11050   12.02960   0.08090    0.67251
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73420   11.73460  -0.00040   -0.00341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04200   11.03940   0.00260    0.02355
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55870   10.55900  -0.00030   -0.00284
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66570    8.66370   0.00200    0.02308
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.22000   37.38000  -0.16000   -0.42804
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.37000   15.39000  -0.02000   -0.12995
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.93000    7.94000  -0.01000   -0.12594
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.28000   15.40000  -0.12000   -0.77922
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.26000   15.35000  -0.09000   -0.58632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.26000   20.30000  -0.04000   -0.19704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.44000   18.48000  -0.04000   -0.21645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.69000   12.71000  -0.02000   -0.15736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.41000   15.44000  -0.03000   -0.19430
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.10000   16.14000  -0.04000   -0.24783
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.20000   15.24000  -0.04000   -0.26247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.86000   13.89000  -0.03000   -0.21598
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.26000   18.27000  -0.01000   -0.05473
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.14000   17.16000  -0.02000   -0.11655
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.15000   14.16000  -0.01000   -0.07062
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.44000   14.47000  -0.03000   -0.20733
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.42000   14.45000  -0.03000   -0.20761
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
聯博貨幣市場基金                                                 14.99030   14.99020   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.38130   10.37750   0.00380    0.03662
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.74140   13.73990   0.00150    0.01092
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55360    7.55080   0.00280    0.03708
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.64000   24.93000  -0.29000   -1.16326
瀚亞巴西基金                                                      4.26000    4.28000  -0.02000   -0.46729
瀚亞外銷基金                                                     46.23000   46.77000  -0.54000   -1.15459
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.42510   10.48040  -0.05530   -0.52765
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.21150   10.23410  -0.02260   -0.22083
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10080   12.12630  -0.02550   -0.21029
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.98350    9.99780  -0.01430   -0.14303
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.42500    7.52740  -0.10240   -1.36036
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.96400    8.02190  -0.05790   -0.72177
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.05150    8.09820  -0.04670   -0.57667
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.08680    7.14160  -0.05480   -0.76734
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.81990    8.88670  -0.06680   -0.75169
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.13460    9.26070  -0.12610   -1.36167
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.30930    9.37700  -0.06770   -0.72198
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.19340    9.26300  -0.06960   -0.75138
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
瀚亞印度基金-美元                                                13.12000   13.18000  -0.06000   -0.45524
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.82000   28.93000  -0.11000   -0.38023
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.56420   11.60140  -0.03720   -0.32065
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.10030   13.13060  -0.03030   -0.23076
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.78230   10.81860  -0.03630   -0.33553
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.50980   10.53990  -0.03010   -0.28558
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.58270   11.60270  -0.02000   -0.17237
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.05420    9.08330  -0.02910   -0.32037
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.81550    9.83820  -0.02270   -0.23073
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.05870    9.08920  -0.03050   -0.33556
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.82060    8.84580  -0.02520   -0.28488
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.17210    9.18790  -0.01580   -0.17197
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.27180   14.27790  -0.00610   -0.04272
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.61270   10.62460  -0.01190   -0.11200
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.65300   10.66360  -0.01060   -0.09940
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.53730   12.54270  -0.00540   -0.04305
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.50000   11.58000  -0.08000   -0.69085
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.02000   21.19000  -0.17000   -0.80227
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55390   13.55370   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.29000   26.00000   0.29000    1.11538
瀚亞高科技基金                                                   63.76000   64.83000  -1.07000   -1.65047
瀚亞理財通基金                                                   27.73000   27.95000  -0.22000   -0.78712
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞菁華基金                                                     24.77000   25.12000  -0.35000   -1.39331
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.90170   12.93610  -0.03440   -0.26592
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.20930    9.23380  -0.02450   -0.26533
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.31970   10.34380  -0.02410   -0.23299
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.52940   10.54540  -0.01600   -0.15172
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.36320   10.39200  -0.02880   -0.27714
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.69200    9.71160  -0.01960   -0.20182
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.86670    9.87590  -0.00920   -0.09316
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.32460    8.34410  -0.01950   -0.23370
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.17780    8.19020  -0.01240   -0.15140
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.96430    8.98920  -0.02490   -0.27700
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.26970    8.28640  -0.01670   -0.20154
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.90030    7.90760  -0.00730   -0.09232
瀚亞電通網基金                                                   16.60000   16.81000  -0.21000   -1.24926
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.57350   13.57330   0.00020    0.00147
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.23050   10.22910   0.00140    0.01369
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.92770    9.93290  -0.00520   -0.05235
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46230   11.46210   0.00020    0.00174
瀚亞歐洲基金                                                     11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
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