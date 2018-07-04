[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/03 107/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀多元特別收益平衡基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91430 9.91960 -0.00530 -0.05343 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91430 9.91960 -0.00530 -0.05343 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.88800 9.89890 -0.01090 -0.11011 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.88800 9.89890 -0.01090 -0.11011 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.23610 9.24950 -0.01340 -0.14487 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48300 9.49220 -0.00920 -0.09692 中國信託台灣活力基金 16.81000 17.06000 -0.25000 -1.46542 中國信託台灣優勢基金 18.99000 19.35000 -0.36000 -1.86047 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.75670 9.77550 -0.01880 -0.19232 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20650 9.22430 -0.01780 -0.19297 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13350 10.15330 -0.01980 -0.19501 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55880 9.57750 -0.01870 -0.19525 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21200 10.22030 -0.00830 -0.08121 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.93880 8.94600 -0.00720 -0.08048 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21200 11.26120 -0.04920 -0.43690 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14970 10.19420 -0.04450 -0.43652 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 中國信託智能運動基金-美元 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97910 10.97900 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39630 9.41070 -0.01440 -0.15302 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12310 9.13700 -0.01390 -0.15213 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53640 9.54910 -0.01270 -0.13300 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25510 9.26750 -0.01240 -0.13380 中國信託精穩基金 18.85830 19.15860 -0.30030 -1.56744 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.97000 69.64000 -0.67000 -0.96209 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.23050 38.14130 0.08920 0.23387 元大上證50基金 27.46000 28.66000 -1.20000 -4.18702 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.81400 10.91900 -0.10500 -0.96163 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.58900 10.76800 -0.17900 -1.66233 元大巴西指數基金 5.12300 5.16000 -0.03700 -0.71705 元大巴菲特基金 30.37000 30.83000 -0.46000 -1.49205 元大日經225基金 27.38000 27.42000 -0.04000 -0.14588 元大台商收成基金 23.92000 24.16000 -0.24000 -0.99338 元大台灣50單日反向1倍基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 元大台灣50單日正向2倍基金 36.43000 36.22000 0.21000 0.57979 元大台灣中型100基金 32.72000 33.19000 -0.47000 -1.41609 元大台灣加權股價指數基金 24.79800 24.92300 -0.12500 -0.50154 元大台灣卓越50基金 81.00000 81.18000 -0.18000 -0.22173 元大台灣金融基金 17.24000 17.40000 -0.16000 -0.91954 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.70000 30.82000 -0.12000 -0.38936 元大台灣高股息基金 25.31000 25.47000 -0.16000 -0.62819 元大台灣電子科技基金 35.45000 35.60000 -0.15000 -0.42135 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.89000 14.02000 -0.13000 -0.92725 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 元大全球不動產證券化基金-美元 12.94400 13.07100 -0.12700 -0.97162 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.78000 -0.06000 -0.88496 元大全球股票入息基金-美元配息 9.45700 9.54200 -0.08500 -0.89080 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470 元大全球新興市場精選組合基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 元大全球農業商機基金 16.84000 16.96000 -0.12000 -0.70755 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.19600 8.31500 -0.11900 -1.43115 元大印度指數基金 9.58300 9.65600 -0.07300 -0.75601 元大印度基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581 元大多多基金 22.49000 22.72000 -0.23000 -1.01232 元大多福基金 60.05000 60.92000 -0.87000 -1.42810 元大亞太成長基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.54810 8.57180 -0.02370 -0.27649 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07890 7.09850 -0.01960 -0.27611 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.48400 9.60900 -0.12500 -1.30086 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92200 9.96500 -0.04300 -0.43151 元大卓越基金 52.07000 52.81000 -0.74000 -1.40125 元大店頭基金 9.58000 9.71000 -0.13000 -1.33883 元大泛歐成長基金 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23800 10.23590 0.00210 0.02052 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.49650 9.46780 0.02870 0.30313 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.42070 31.38540 0.03530 0.11247 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.26850 38.25160 0.01690 0.04418 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.93260 18.91890 0.01370 0.07241 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.51800 19.61360 -0.09560 -0.48742 元大美國政府7至10年期債券基金 38.50510 38.48510 0.02000 0.05197 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.38920 20.45250 -0.06330 -0.30950 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.94540 18.05750 -0.11210 -0.62079 元大高科技基金 21.90000 22.13000 -0.23000 -1.03931 元大得利貨幣市場基金 16.24310 16.24290 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97460 11.97450 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.73000 13.94000 -0.21000 -1.50646 元大華夏中小基金 7.85000 8.00000 -0.15000 -1.87500 元大新中國基金-人民幣 10.14000 10.29000 -0.15000 -1.45773 元大新中國基金-美元 9.77400 10.00200 -0.22800 -2.27954 元大新中國基金-新台幣 9.63000 9.85000 -0.22000 -2.23350 元大新主流基金 31.68000 32.04000 -0.36000 -1.12360 元大新東協平衡基金-美元 9.29100 9.35400 -0.06300 -0.67351 元大新東協平衡基金-新台幣 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23290 10.19730 0.03560 0.34911 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.75660 9.80010 -0.04350 -0.44387 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27490 10.31310 -0.03820 -0.37040 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.03620 9.06980 -0.03360 -0.37046 元大萬泰貨幣市場基金 15.09210 15.09200 0.00010 0.00066 元大經貿基金 43.25000 43.78000 -0.53000 -1.21060 元大實質多重資產基金-人民幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 元大實質多重資產基金-美元 9.55900 9.64900 -0.09000 -0.93274 元大實質多重資產基金-新台幣 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523 元大滬深300單日反向1倍基金 16.29000 16.42000 -0.13000 -0.79172 元大滬深300單日正向2倍基金 12.71000 12.51000 0.20000 1.59872 元大摩臺基金 37.54000 37.67000 -0.13000 -0.34510 元大標普500基金 25.06000 24.93000 0.13000 0.52146 元大標普500單日反向1倍基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 元大標普500單日正向2倍基金 31.83000 31.72000 0.11000 0.34678 元大標智滬深300基金 16.33000 18.01000 -1.68000 -9.32815 元大歐洲50基金 24.19000 24.39000 -0.20000 -0.82001 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58440 9.55470 0.02970 0.31084 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16220 10.16080 0.00140 0.01378 元大績效基金 65.43000 66.13000 -0.70000 -1.05852 元大韓國KOSPI200基金 22.10000 21.93000 0.17000 0.77519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.11000 16.35000 -0.24000 -1.46789 日盛上選基金 36.03000 36.43000 -0.40000 -1.09800 日盛小而美基金 19.52000 19.77000 -0.25000 -1.26454 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65990 11.64700 0.01290 0.11076 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85830 9.84740 0.01090 0.11069 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66830 11.67570 -0.00740 -0.06338 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.85940 9.86560 -0.00620 -0.06284 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59660 10.60010 -0.00350 -0.03302 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93820 8.94120 -0.00300 -0.03355 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.53000 11.68000 -0.15000 -1.28425 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.33000 11.53000 -0.20000 -1.73461 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.58000 11.78000 -0.20000 -1.69779 日盛日盛基金 15.39000 15.63000 -0.24000 -1.53551 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.96430 9.99390 -0.02960 -0.29618 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43310 9.46110 -0.02800 -0.29595 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78440 9.81240 -0.02800 -0.28535 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26500 9.29160 -0.02660 -0.28628 日盛全球新興債券基金A 10.56920 10.57710 -0.00790 -0.07469 日盛全球新興債券基金B 8.26460 8.27080 -0.00620 -0.07496 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40410 2.39800 0.00610 0.25438 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68570 1.68140 0.00430 0.25574 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36490 0.36500 -0.00010 -0.02740 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25670 0.25680 -0.00010 -0.03894 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.10490 12.10790 -0.00300 -0.02478 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37550 8.37760 -0.00210 -0.02507 日盛亞洲機會基金 7.31000 7.42000 -0.11000 -1.48248 日盛首選基金 18.56000 18.94000 -0.38000 -2.00634 日盛高科技基金 19.49000 19.71000 -0.22000 -1.11618 日盛貨幣市場基金 14.75990 14.75970 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 44.88000 45.55000 -0.67000 -1.47091 日盛精選五虎基金 39.72000 40.27000 -0.55000 -1.36578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47580 13.47570 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.89000 36.58000 -0.69000 -1.88628 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.47000 18.50000 -0.03000 -0.16216 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.13000 21.03000 0.10000 0.47551 台新大眾貨幣市場基金 14.15210 14.15200 0.00010 0.00071 台新中國通基金 48.52000 49.25000 -0.73000 -1.48223 台新主流基金 24.68000 25.11000 -0.43000 -1.71247 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.89000 19.99000 -0.10000 -0.50025 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65530 0.65900 -0.00370 -0.56146 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.95000 15.02000 -0.07000 -0.46605 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49190 0.49470 -0.00280 -0.56600 台新台灣中小基金 38.04000 38.65000 -0.61000 -1.57827 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.66260 9.65160 0.01100 0.11397 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23940 9.29290 -0.05350 -0.57571 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.28420 10.34370 -0.05950 -0.57523 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38730 10.39360 -0.00630 -0.06061 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.13610 11.14280 -0.00670 -0.06013 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 台新印度基金 15.46000 15.55000 -0.09000 -0.57878 台新亞美短期債券基金 10.94700 10.95770 -0.01070 -0.09765 台新真吉利貨幣市場基金 11.08420 11.08410 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.75400 29.93680 -0.18280 -0.61062 台新智慧生活基金-美元 10.24500 10.26430 -0.01930 -0.18803 台新智慧生活基金-新台幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.55430 8.57190 -0.01760 -0.20532 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.65450 8.66570 -0.01120 -0.12925 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10440 9.12310 -0.01870 -0.20497 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.21920 9.23120 -0.01200 -0.12999 台新新興市場債券基金(A類型) 10.58460 10.60880 -0.02420 -0.22811 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34190 0.34290 -0.00100 -0.29163 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96600 7.98420 -0.01820 -0.22795 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27100 0.27190 -0.00090 -0.33100 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.99000 6.01000 -0.02000 -0.33278 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.53000 20.55000 -0.02000 -0.09732 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68300 10.78500 -0.10200 -0.94576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.60000 25.23000 -0.63000 -2.49703 未來資產全球大消費基金 15.49000 15.43000 0.06000 0.38885 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.68330 11.69390 -0.01060 -0.09065 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50670 9.51530 -0.00860 -0.09038 未來資產亞洲新富基金 21.61000 21.78000 -0.17000 -0.78053 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55830 12.55820 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.30000 15.69000 -0.39000 -2.48566 未來資產新興市場債券基金A 8.65160 8.66850 -0.01690 -0.19496 未來資產新興市場債券基金B 6.64390 6.65690 -0.01300 -0.19529 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 59.01000 60.22000 -1.21000 -2.00930 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75070 1.74510 0.00560 0.32090 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29300 2.28580 0.00720 0.31499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.12320 8.14740 -0.02420 -0.29703 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32320 10.35400 -0.03080 -0.29747 永豐主流品牌基金 17.84000 18.01000 -0.17000 -0.94392 永豐永豐基金 37.57000 38.26000 -0.69000 -1.80345 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.92130 9.91890 0.00240 0.02420 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92120 9.91880 0.00240 0.02420 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.90960 9.90810 0.00150 0.01514 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90950 9.90790 0.00160 0.01615 永豐亞洲民生消費基金 11.92000 12.21000 -0.29000 -2.37510 永豐高科技基金 29.13000 29.67000 -0.54000 -1.82002 永豐貨幣市場基金 13.87380 13.87370 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07230 2.06030 0.01200 0.58244 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44310 2.42900 0.01410 0.58049 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78360 7.78640 -0.00280 -0.03596 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36310 10.36690 -0.00380 -0.03666 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.10700 7.12010 -0.01310 -0.18399 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84660 10.86650 -0.01990 -0.18313 永豐臺灣加權ETF基金 53.92000 54.16000 -0.24000 -0.44313 永豐領航科技基金 45.72000 46.50000 -0.78000 -1.67742 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 永豐趨勢平衡基金 51.92000 52.75000 -0.83000 -1.57346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51510 11.51060 0.00450 0.03909 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.06000 11.19000 -0.13000 -1.16175 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.69000 10.89000 -0.20000 -1.83655 兆豐國際中小基金 16.89000 17.10000 -0.21000 -1.22807 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.26000 14.50000 -0.24000 -1.65517 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.26000 19.69000 -0.43000 -2.18385 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.20000 19.64000 -0.44000 -2.24033 兆豐國際生命科學基金 15.66000 15.59000 0.07000 0.44901 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26350 10.29240 -0.02890 -0.28079 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.53590 10.56950 -0.03360 -0.31790 兆豐國際全球基金 31.81000 31.89000 -0.08000 -0.25086 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24250 10.24030 0.00220 0.02148 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93620 9.90650 0.02970 0.29980 兆豐國際國民基金 22.72000 23.03000 -0.31000 -1.34607 兆豐國際第一基金 13.62000 13.79000 -0.17000 -1.23278 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81920 9.82190 -0.00270 -0.02749 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83990 7.84200 -0.00210 -0.02678 兆豐國際萬全基金 21.17000 21.38000 -0.21000 -0.98223 兆豐國際電子基金 26.69000 27.07000 -0.38000 -1.40377 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.96000 22.05000 -0.09000 -0.40816 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.88000 16.90000 -0.02000 -0.11834 兆豐國際豐台灣基金 32.28000 32.60000 -0.32000 -0.98160 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49430 12.49410 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 合庫全球高收益債券基金A類型 10.96080 10.98300 -0.02220 -0.20213 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.79280 11.82090 -0.02810 -0.23771 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.58770 10.61050 -0.02280 -0.21488 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.34770 11.37280 -0.02510 -0.22070 合庫全球高收益債券基金B類型 8.08930 8.10570 -0.01640 -0.20233 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43970 9.46100 -0.02130 -0.22513 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96290 8.98220 -0.01930 -0.21487 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93470 8.95460 -0.01990 -0.22223 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25740 9.27730 -0.01990 -0.21450 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 合庫全球新興市場基金 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫貨幣市場基金 10.12310 10.12300 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42750 9.43630 -0.00880 -0.09326 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.67670 9.68680 -0.01010 -0.10427 合庫新興多重收益基金A類型 9.97240 9.98090 -0.00850 -0.08516 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40850 11.41830 -0.00980 -0.08583 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.29680 13.30710 -0.01030 -0.07740 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.87630 8.88460 -0.00830 -0.09342 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49300 9.50290 -0.00990 -0.10418 合庫新興多重收益基金B類型 7.90700 7.91380 -0.00680 -0.08593 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.84160 8.84840 -0.00680 -0.07685 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06210 10.06990 -0.00780 -0.07746 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 安聯中國策略基金 14.38000 14.85000 -0.47000 -3.16498 安聯中華新思路基金-人民幣 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 安聯中華新思路基金-美元 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069 安聯台灣大壩基金 29.05000 29.32000 -0.27000 -0.92087 安聯台灣科技基金 48.94000 49.39000 -0.45000 -0.91112 安聯台灣貨幣市場基金 12.48320 12.48300 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.32000 32.62000 -0.30000 -0.91968 安聯四季成長組合基金-美元 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88770 11.88560 0.00210 0.01767 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86410 10.87210 -0.00800 -0.07358 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53950 10.54710 -0.00760 -0.07206 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.90070 8.90310 -0.00240 -0.02696 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.68920 8.69560 -0.00640 -0.07360 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.40430 8.41040 -0.00610 -0.07253 安聯全球人口趨勢基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.64000 35.37000 0.27000 0.76336 安聯全球油礦金趨勢基金 8.82000 8.93000 -0.11000 -1.23180 安聯全球計量平衡基金 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 安聯全球新興市場基金 17.64000 17.78000 -0.14000 -0.78740 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安聯亞洲動態策略基金 23.81000 24.04000 -0.23000 -0.95674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 34.62000 34.83000 -0.21000 -0.60293 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.15780 10.21830 -0.06050 -0.59208 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86390 9.91360 -0.04970 -0.50133 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03190 8.11040 -0.07850 -0.96789 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.95810 8.03030 -0.07220 -0.89909 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 宏利全球債券組合基金 12.92810 12.92660 0.00150 0.01160 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63610 11.66190 -0.02580 -0.22123 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.34690 10.37230 -0.02540 -0.24488 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04170 10.06450 -0.02280 -0.22654 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.87610 8.96170 -0.08560 -0.95518 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.48940 8.55380 -0.06440 -0.75288 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.39760 8.45890 -0.06130 -0.72468 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.45470 8.52530 -0.07060 -0.82812 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71300 2.71580 -0.00280 -0.10310 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39460 0.39520 -0.00060 -0.15182 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.97650 11.99300 -0.01650 -0.13758 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89730 0.89890 -0.00160 -0.17800 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31930 7.36640 -0.04710 -0.63939 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02140 2.03720 -0.01580 -0.77557 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29330 -0.00200 -0.68190 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98060 9.04700 -0.06640 -0.73394 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32700 0.32960 -0.00260 -0.78883 宏利萬利貨幣市場基金 13.63500 13.63480 0.00020 0.00147 宏利臺灣股息收益基金 28.94000 29.27000 -0.33000 -1.12743 宏利澳幣保本基金 12.00650 12.01110 -0.00460 -0.03830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89370 9.81450 0.07920 0.80697 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42980 9.42770 0.00210 0.02227 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.77320 8.76460 0.00860 0.09812 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.38270 10.37260 0.01010 0.09737 貝萊德亞美利加收益基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 貝萊德新台幣基金 12.92880 12.92870 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.36000 26.58000 -0.22000 -0.82769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 29.77000 0.00000 29.77000 0.00000 保德信中小型股基金 51.36000 51.85000 -0.49000 -0.94503 保德信中國中小基金-人民幣 9.63000 9.78000 -0.15000 -1.53374 保德信中國中小基金-美元 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415 保德信中國中小基金-新臺幣 9.11000 9.33000 -0.22000 -2.35798 保德信中國品牌基金-人民幣 9.09000 9.45000 -0.36000 -3.80952 保德信中國品牌基金-美元 9.02000 9.36000 -0.34000 -3.63248 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.79000 10.16000 -0.37000 -3.64173 保德信台商全方位基金 38.74000 39.31000 -0.57000 -1.45001 保德信全球中小基金 29.81000 29.97000 -0.16000 -0.53387 保德信全球消費商機基金 18.00000 18.06000 -0.06000 -0.33223 保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 保德信全球資源基金 8.17000 8.28000 -0.11000 -1.32850 保德信全球醫療生化基金-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.86000 31.85000 0.01000 0.03140 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71550 9.74190 -0.02640 -0.27099 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.45390 10.48220 -0.02830 -0.26998 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12740 9.14530 -0.01790 -0.19573 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80770 9.82680 -0.01910 -0.19437 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20610 8.21670 -0.01060 -0.12901 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73220 10.74590 -0.01370 -0.12749 保德信亞太基金 21.61000 21.72000 -0.11000 -0.50645 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47800 8.47720 0.00080 0.00944 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14080 11.13980 0.00100 0.00898 保德信店頭市場基金 36.67000 37.03000 -0.36000 -0.97218 保德信拉丁美洲基金 6.31000 6.43000 -0.12000 -1.86625 保德信金平衡基金 29.75000 29.81000 -0.06000 -0.20127 保德信金滿意基金 43.65000 43.73000 -0.08000 -0.18294 保德信科技島基金 27.31000 27.34000 -0.03000 -0.10973 保德信高成長基金 96.90000 97.61000 -0.71000 -0.72738 保德信第一基金 28.10000 28.39000 -0.29000 -1.02149 保德信貨幣市場基金 15.75790 15.75770 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45800 10.48710 -0.02910 -0.27748 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52300 10.54430 -0.02130 -0.20200 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.73840 10.76630 -0.02790 -0.25914 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.11710 10.13570 -0.01860 -0.18351 保德信新世紀基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00830 8.01090 -0.00260 -0.03246 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70500 10.70860 -0.00360 -0.03362 保德信新興趨勢組合基金 11.00000 11.13000 -0.13000 -1.16801 保德信瑞騰基金 15.53770 15.53750 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75000 9.75470 -0.00470 -0.04818 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90090 9.90560 -0.00470 -0.04745 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65990 9.67040 -0.01050 -0.10858 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72770 9.73860 -0.01090 -0.11193 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80230 9.79750 0.00480 0.04899 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80090 9.79600 0.00490 0.05002 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70600 9.71260 -0.00660 -0.06795 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70790 9.71430 -0.00640 -0.06588 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96430 9.97190 -0.00760 -0.07621 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97690 9.97510 0.00180 0.01804 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97760 9.97510 0.00250 0.02506 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.91380 9.92290 -0.00910 -0.09171 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.91380 9.92290 -0.00910 -0.09171 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54920 9.54890 0.00030 0.00314 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.44370 9.45370 -0.01000 -0.10578 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04960 10.05470 -0.00510 -0.05072 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93280 9.94270 -0.00990 -0.09957 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10840 10.10910 -0.00070 -0.00692 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.58980 10.58990 -0.00010 -0.00094 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98960 9.99580 -0.00620 -0.06203 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81550 9.81930 -0.00380 -0.03870 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04300 10.04690 -0.00390 -0.03882 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75870 9.76660 -0.00790 -0.08089 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91680 9.92530 -0.00850 -0.08564 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39420 10.36180 0.03240 0.31269 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.23190 6.24880 -0.01690 -0.27045 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.56990 10.59860 -0.02870 -0.27079 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64410 11.64400 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.27000 20.56000 -0.29000 -1.41051 施羅德樂活中小基金-I類型 4611.820004679.04000 -67.22000 -1.43662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.27240 10.38720 -0.11480 -1.10521 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31120 11.44260 -0.13140 -1.14834 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.57300 10.69640 -0.12340 -1.15366 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.16360 9.29200 -0.12840 -1.38183 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.62230 9.77340 -0.15110 -1.54603 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43520 9.57130 -0.13610 -1.42196 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.50090 10.64640 -0.14550 -1.36666 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08500 11.25310 -0.16810 -1.49381 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.03560 11.19290 -0.15730 -1.40536 柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748 柏瑞巨人基金 12.82000 12.97000 -0.15000 -1.15652 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64740 13.64730 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.98000 16.06000 -0.08000 -0.49813 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33330 13.35810 -0.02480 -0.18566 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.73590 11.76060 -0.02470 -0.21002 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.34560 12.37170 -0.02610 -0.21097 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.87600 8.96720 -0.09120 -1.01704 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75440 6.80300 -0.04860 -0.71439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75390 8.83010 -0.07620 -0.86296 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.39740 8.48960 -0.09220 -1.08603 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.72720 10.80690 -0.07970 -0.73749 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29960 8.35950 -0.05990 -0.71655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.90990 11.93510 -0.02520 -0.21114 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55090 11.57240 -0.02150 -0.18579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58910 11.60790 -0.01880 -0.16196 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23840 11.26210 -0.02370 -0.21044 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95070 9.01480 -0.06410 -0.71105 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78070 9.86550 -0.08480 -0.85956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.59850 9.70410 -0.10560 -1.08820 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54110 9.61230 -0.07120 -0.74072 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38770 9.45580 -0.06810 -0.72019 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.18770 10.17490 0.01280 0.12580 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.05520 10.04380 0.01140 0.11350 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95130 9.94230 0.00900 0.09052 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03350 10.02460 0.00890 0.08878 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99330 10.03070 -0.03740 -0.37286 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81080 9.86230 -0.05150 -0.52219 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.75910 9.80030 -0.04120 -0.42040 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84170 9.88290 -0.04120 -0.41688 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.16810 10.15530 0.01280 0.12604 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.05520 10.04380 0.01140 0.11350 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95130 9.94230 0.00900 0.09052 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03360 10.02470 0.00890 0.08878 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99340 10.03080 -0.03740 -0.37285 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81080 9.86240 -0.05160 -0.52320 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.75910 9.80040 -0.04130 -0.42141 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84170 9.88290 -0.04120 -0.41688 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.48890 10.49510 -0.00620 -0.05908 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65010 11.65860 -0.00850 -0.07291 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.08710 11.09640 -0.00930 -0.08381 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.95440 9.00880 -0.05440 -0.60385 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64920 9.72190 -0.07270 -0.74780 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.52000 9.57710 -0.05710 -0.59621 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.20660 10.21270 -0.00610 -0.05973 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84750 10.85550 -0.00800 -0.07370 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71130 10.72030 -0.00900 -0.08395 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.95460 9.00900 -0.05440 -0.60384 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64950 9.72220 -0.07270 -0.74777 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.52040 9.57750 -0.05710 -0.59619 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.70000 -0.08000 -0.91954 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.38000 11.48000 -0.10000 -0.87108 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.57000 11.70000 -0.13000 -1.11111 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.82000 11.95000 -0.13000 -1.08787 柏瑞拉丁美洲基金 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35170 11.36020 -0.00850 -0.07482 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45920 7.48680 -0.02760 -0.36865 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30640 11.29840 0.00800 0.07081 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96190 10.95540 0.00650 0.05933 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11570 10.11110 0.00460 0.04549 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32350 8.35460 -0.03110 -0.37225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.36940 9.41740 -0.04800 -0.50969 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40080 9.43460 -0.03380 -0.35826 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54480 10.53850 0.00630 0.05978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92910 9.92200 0.00710 0.07156 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09940 10.09480 0.00460 0.04557 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70680 9.75660 -0.04980 -0.51042 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99360 9.02720 -0.03360 -0.37221 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87650 8.94380 -0.06730 -0.75248 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42470 9.45740 -0.03270 -0.34576 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.78180 11.80410 -0.02230 -0.18892 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24880 11.27300 -0.02420 -0.21467 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.70580 10.72960 -0.02380 -0.22182 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.06160 7.11000 -0.04840 -0.68073 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84570 8.92050 -0.07480 -0.83852 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.45910 9.53020 -0.07110 -0.74605 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12790 10.14700 -0.01910 -0.18823 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72290 10.74670 -0.02380 -0.22146 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57270 9.65300 -0.08030 -0.83187 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.00460 9.06670 -0.06210 -0.68492 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.66060 9.73310 -0.07250 -0.74488 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09680 11.09340 0.00340 0.03065 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65600 11.65150 0.00450 0.03862 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.71090 10.70990 0.00100 0.00934 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11340 9.14660 -0.03320 -0.36298 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64710 9.69410 -0.04700 -0.48483 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.64370 9.67890 -0.03520 -0.36368 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98640 10.98220 0.00420 0.03824 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90080 9.89780 0.00300 0.03031 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20590 10.20500 0.00090 0.00882 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46100 9.48190 -0.02090 -0.22042 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26590 9.29910 -0.03320 -0.35702 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86540 9.91230 -0.04690 -0.47315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.40700 9.44210 -0.03510 -0.37174 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.07000 18.11000 -0.04000 -0.22087 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.87000 -0.01000 -0.05928 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82200 12.82970 -0.00770 -0.06002 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.63480 10.65380 -0.01900 -0.17834 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47390 11.48250 -0.00860 -0.07490 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.06600 12.08190 -0.01590 -0.13160 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05470 11.07390 -0.01920 -0.17338 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.71080 9.76630 -0.05550 -0.56828 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19260 10.25310 -0.06050 -0.59007 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11690 10.20290 -0.08600 -0.84290 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11630 10.17180 -0.05550 -0.54563 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99260 10.05290 -0.06030 -0.59983 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.05820 10.11370 -0.05550 -0.54876 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.14000 15.25000 -0.11000 -0.72131 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.40000 24.03000 0.37000 1.53974 國泰大中華基金 21.41000 21.59000 -0.18000 -0.83372 國泰小龍基金 15.91000 16.09000 -0.18000 -1.11871 國泰中小成長基金 46.73000 47.31000 -0.58000 -1.22596 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.22890 4.27090 -0.04200 -0.98340 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.30000 19.63000 -0.33000 -1.68110 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72980 0.74280 -0.01300 -1.75013 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69080 0.70320 -0.01240 -1.76337 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04180 10.09460 -0.05280 -0.52305 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33390 0.33590 -0.00200 -0.59542 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.51840 4.57920 -0.06080 -1.32774 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.61000 21.04000 -0.43000 -2.04373 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66980 0.68420 -0.01440 -2.10465 國泰中港台基金人民幣級別 3.31150 3.35120 -0.03970 -1.18465 國泰中港台基金台幣級別 15.11000 15.41000 -0.30000 -1.94679 國泰中港台基金美元級別 0.49700 0.50690 -0.00990 -1.95305 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.67000 26.69000 -0.02000 -0.07493 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.03000 33.91000 0.12000 0.35388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.16110 10.16290 -0.00180 -0.01771 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16110 10.16290 -0.00180 -0.01771 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.16110 10.16290 -0.00180 -0.01771 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33260 0.33290 -0.00030 -0.09012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33260 0.33290 -0.00030 -0.09012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33260 0.33290 -0.00030 -0.09012 國泰台灣貨幣市場基金 12.40540 12.40520 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 29.98000 30.27000 -0.29000 -0.95804 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30330 2.29690 0.00640 0.27864 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34470 0.34650 -0.00180 -0.51948 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47180 0.47020 0.00160 0.34028 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46510 0.46650 -0.00140 -0.30011 國泰全球資源基金台幣級別 5.79000 5.86000 -0.07000 -1.19454 國泰全球資源基金美元級別 0.18680 0.18910 -0.00230 -1.21629 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40570 0.40680 -0.00110 -0.27040 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36840 0.36930 -0.00090 -0.24370 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42930 0.43040 -0.00110 -0.25558 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49970 0.49670 0.00300 0.60399 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.96000 21.00000 -0.04000 -0.19048 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41460 2.41650 -0.00190 -0.07863 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.09570 11.18660 -0.09090 -0.81258 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.06190 10.14440 -0.08250 -0.81326 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36230 0.36540 -0.00310 -0.84839 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32850 0.33140 -0.00290 -0.87508 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49270 0.49280 -0.00010 -0.02029 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.66000 11.78000 -0.12000 -1.01868 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39470 0.39900 -0.00430 -1.07769 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60820 0.60820 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 39.59000 40.14000 -0.55000 -1.37020 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.90000 25.85000 0.05000 0.19342 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.73940 39.76860 -0.02920 -0.07342 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.37470 19.34120 0.03350 0.17321 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80780 19.87940 -0.07160 -0.36017 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.52940 39.53690 -0.00750 -0.01897 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.54350 40.65450 -0.11100 -0.27303 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.98890 43.15500 -0.16610 -0.38489 國泰紐幣2021保本基金 12.08120 12.08130 -0.00010 -0.00083 國泰紐幣八年期保本基金 12.36520 12.36850 -0.00330 -0.02668 國泰紐幣保本基金 12.35870 12.35530 0.00340 0.02752 國泰高科技基金 14.43000 14.64000 -0.21000 -1.43443 國泰國泰基金台幣I級別 24.79000 25.12000 -0.33000 -1.31369 國泰國泰基金台幣級別 24.79000 25.12000 -0.33000 -1.31369 國泰富時中國A50基金 17.96000 18.84000 -0.88000 -4.67091 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33560 0.33620 -0.00060 -0.17847 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46620 0.46310 0.00310 0.66940 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36210 0.36200 0.00010 0.02762 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50320 0.49880 0.00440 0.88212 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34500 0.34560 -0.00060 -0.17361 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47930 0.47610 0.00320 0.67213 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.46990 10.48710 -0.01720 -0.16401 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.59360 7.60600 -0.01240 -0.16303 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35350 0.35410 -0.00060 -0.16944 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25420 0.25470 -0.00050 -0.19631 國泰新興市場基金台幣級別 11.98000 12.11000 -0.13000 -1.07349 國泰新興市場基金美元級別 0.39260 0.39710 -0.00450 -1.13322 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17030 2.15460 0.01570 0.72867 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44520 1.43470 0.01050 0.73186 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33470 0.33490 -0.00020 -0.05972 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35980 0.36000 -0.00020 -0.05556 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22510 0.22530 -0.00020 -0.08877 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27580 10.28270 -0.00690 -0.06710 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.71550 6.71990 -0.00440 -0.06548 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.26000 34.19000 0.07000 0.20474 國泰價值卓越基金 17.47000 17.66000 -0.19000 -1.07588 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37820 0.38250 -0.00430 -1.12418 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.13000 19.26000 -0.13000 -0.67497 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.93000 18.83000 0.10000 0.53107 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01350 12.01820 -0.00470 -0.03911 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39380 0.39400 -0.00020 -0.05076 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57250 9.60800 -0.03550 -0.36948 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36890 8.45810 -0.08920 -1.05461 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60090 10.60080 0.00010 0.00094 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36990 9.43050 -0.06060 -0.64260 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14340 11.14070 0.00270 0.02424 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97310 10.01860 -0.04550 -0.45416 第一金大中華基金 29.95000 30.41000 -0.46000 -1.51266 第一金小型精選基金 43.40000 43.94000 -0.54000 -1.22895 第一金中概平衡基金 27.21000 27.58000 -0.37000 -1.34155 第一金台灣貨幣市場基金 15.24130 15.24110 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.74500 177.74300 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.95080 9.93470 0.01610 0.16206 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.95080 9.93480 0.01600 0.16105 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.08780 14.04630 0.04150 0.29545 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.08870 14.04680 0.04190 0.29829 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.74120 9.80700 -0.06580 -0.67095 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74400 9.80980 -0.06580 -0.67076 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.37650 9.43850 -0.06200 -0.65688 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40040 9.46250 -0.06210 -0.65627 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.17830 10.21150 -0.03320 -0.32512 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80520 9.83450 -0.02930 -0.29793 第一金全球大趨勢基金 23.21000 23.23000 -0.02000 -0.08610 第一金全球不動產證券化基金A 8.12420 8.16110 -0.03690 -0.45214 第一金全球不動產證券化基金B 5.77730 5.85560 -0.07830 -1.33718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.42160 9.48650 -0.06490 -0.68413 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.42270 9.48760 -0.06490 -0.68405 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.73980 9.76600 -0.02620 -0.26828 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.74110 9.76730 -0.02620 -0.26824 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55170 8.60030 -0.04860 -0.56510 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07310 10.09620 -0.02310 -0.22880 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.62110 9.69920 -0.07810 -0.80522 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.62010 9.69820 -0.07810 -0.80530 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.92350 7.98020 -0.05670 -0.71051 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.78360 8.84540 -0.06180 -0.69867 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.78390 8.84560 -0.06170 -0.69752 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02390 11.03710 -0.01320 -0.11960 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02700 11.03800 -0.01100 -0.09966 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89290 9.91370 -0.02080 -0.20981 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61920 14.64840 -0.02920 -0.19934 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.88630 13.94470 -0.05840 -0.41880 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.90350 13.96180 -0.05830 -0.41757 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344 第一金亞洲科技基金 19.77000 19.97000 -0.20000 -1.00150 第一金亞洲新興市場基金 13.07000 13.22000 -0.15000 -1.13464 第一金店頭市場基金 10.83000 10.98000 -0.15000 -1.36612 第一金創新趨勢基金 27.72000 28.13000 -0.41000 -1.45752 第一金電子基金 37.51000 38.09000 -0.58000 -1.52271 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.81000 19.83000 -0.02000 -0.10086 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 統一大中華中小基金(美元) 8.92000 9.05000 -0.13000 -1.43646 統一大中華中小基金(新台幣) 13.04000 13.23000 -0.19000 -1.43613 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 統一大東協高股息基金(美元) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 統一大滿貫基金-A類型 35.95000 36.39000 -0.44000 -1.20912 統一大滿貫基金-I類型 35.95000 36.39000 -0.44000 -1.20912 統一大龍印基金 15.65000 15.84000 -0.19000 -1.19949 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976 統一大龍騰中國基金(美元) 9.19000 9.38000 -0.19000 -2.02559 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.33000 10.54000 -0.21000 -1.99241 統一中小基金 29.57000 30.21000 -0.64000 -2.11850 統一台灣動力基金 20.75000 21.24000 -0.49000 -2.30697 統一全天候基金-A類型 126.17000 128.64000 -2.47000 -1.92009 統一全天候基金-I類型 126.17000 128.64000 -2.47000 -1.92009 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.86720 8.77470 0.09250 1.05417 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.83460 8.79970 0.03490 0.39660 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.78890 8.75240 0.03650 0.41703 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.10360 9.00870 0.09490 1.05343 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.07000 9.03410 0.03590 0.39738 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02300 8.98560 0.03740 0.41622 統一全球債券組合基金 11.86590 11.87050 -0.00460 -0.03875 統一全球新科技基金(人民幣) 16.05000 15.85000 0.20000 1.26183 統一全球新科技基金(美元) 15.60000 15.49000 0.11000 0.71014 統一全球新科技基金(新台幣) 14.79000 14.68000 0.11000 0.74932 統一亞太基金 26.64000 26.86000 -0.22000 -0.81906 統一亞洲大金磚基金 12.85000 12.95000 -0.10000 -0.77220 統一奔騰基金 68.16000 69.49000 -1.33000 -1.91394 統一強棒貨幣市場基金 16.64960 16.64940 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092 統一強漢基金(美元) 9.55000 9.74000 -0.19000 -1.95072 統一強漢基金(新台幣) 24.85000 25.33000 -0.48000 -1.89499 統一統信基金 36.02000 36.64000 -0.62000 -1.69214 統一黑馬基金 68.91000 70.25000 -1.34000 -1.90747 統一新亞洲科技能源基金 19.30000 19.37000 -0.07000 -0.36138 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05690 8.05530 0.00160 0.01986 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14800 10.14590 0.00210 0.02070 統一經建基金 53.62000 54.68000 -1.06000 -1.93855 統一龍馬基金 79.00000 80.50000 -1.50000 -1.86335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.58000 26.75000 -0.17000 -0.63551 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.50000 52.05000 -0.55000 -1.05668 野村巴西基金 5.00000 5.04000 -0.04000 -0.79365 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.87000 12.09000 -0.22000 -1.81969 野村台灣高股息基金 22.34000 22.64000 -0.30000 -1.32509 野村台灣運籌基金 38.35000 38.63000 -0.28000 -0.72483 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.61070 9.60900 0.00170 0.01769 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.56560 9.56250 0.00310 0.03242 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57420 9.57590 -0.00170 -0.01775 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69160 9.68990 0.00170 0.01754 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62980 9.62600 0.00380 0.03948 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.59910 9.60070 -0.00160 -0.01667 野村平衡基金 20.43000 20.69000 -0.26000 -1.25665 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 17.10000 17.06000 0.04000 0.23447 野村全球品牌基金 28.35000 28.54000 -0.19000 -0.66573 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.05000 19.17000 -0.12000 -0.62598 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39550 10.40280 -0.00730 -0.07017 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29580 10.30540 -0.00960 -0.09316 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.45310 9.46980 -0.01670 -0.17635 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.20750 9.21980 -0.01230 -0.13341 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.78600 8.79690 -0.01090 -0.12391 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96210 10.98180 -0.01970 -0.17939 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48000 10.49390 -0.01390 -0.13246 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05470 10.06720 -0.01250 -0.12417 野村成長基金 28.54000 28.70000 -0.16000 -0.55749 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.07200 9.10960 -0.03760 -0.41275 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.07390 9.10960 -0.03570 -0.39189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.18040 9.21170 -0.03130 -0.33979 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.39180 9.43060 -0.03880 -0.41143 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.32640 9.36310 -0.03670 -0.39196 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43970 9.47180 -0.03210 -0.33890 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.43000 12.58000 -0.15000 -1.19237 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.57810 9.59990 -0.02180 -0.22709 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57760 9.58620 -0.00860 -0.08971 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62730 9.63330 -0.00600 -0.06228 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02540 10.04880 -0.02340 -0.23286 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94980 9.95880 -0.00900 -0.09037 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00810 10.01430 -0.00620 -0.06191 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.65440 8.65080 0.00360 0.04161 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28010 9.27730 0.00280 0.03018 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.14110 9.13850 0.00260 0.02845 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.04280 13.03740 0.00540 0.04142 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.09590 0.00410 0.03390 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.87070 9.86780 0.00290 0.02939 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16850 10.20260 -0.03410 -0.33423 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85530 9.88300 -0.02770 -0.28028 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38610 9.41230 -0.02620 -0.27836 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.08010 11.11100 -0.03090 -0.27810 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98410 10.00260 -0.01850 -0.18495 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.04310 11.06900 -0.02590 -0.23399 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.59580 10.61910 -0.02330 -0.21942 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32160 10.34220 -0.02060 -0.19918 野村泰國基金 39.00000 38.77000 0.23000 0.59324 野村高科技基金 13.64000 13.72000 -0.08000 -0.58309 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00400 10.02570 -0.02170 -0.21644 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.24260 10.26720 -0.02460 -0.23960 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.48310 10.51070 -0.02760 -0.26259 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62940 9.65630 -0.02690 -0.27857 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49700 9.51860 -0.02160 -0.22692 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.44110 9.47420 -0.03310 -0.34937 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.69740 11.72520 -0.02780 -0.23710 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.86890 12.89740 -0.02850 -0.22097 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.69420 10.72410 -0.02990 -0.27881 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55280 10.57690 -0.02410 -0.22786 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.72700 10.76500 -0.03800 -0.35300 野村貨幣市場基金 16.25670 16.25650 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.54000 15.67000 -0.13000 -0.82961 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95830 9.97140 -0.01310 -0.13138 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90950 7.91990 -0.01040 -0.13131 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63620 11.65150 -0.01530 -0.13131 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 野村精選貨幣市場基金 12.07420 12.07410 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.19000 11.32000 -0.13000 -1.14841 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065 野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 野村積極成長基金 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.99000 36.56000 -0.57000 -1.55908 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.09680 10.12360 -0.02680 -0.26473 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54120 8.56500 -0.02380 -0.27788 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95400 7.97040 -0.01640 -0.20576 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79540 7.81540 -0.02000 -0.25591 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.46180 11.49390 -0.03210 -0.27928 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45310 10.47470 -0.02160 -0.20621 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27520 10.30160 -0.02640 -0.25627 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 野村環球基金-人民幣計價 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010 野村環球基金-美元計價 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.10000 17.06000 0.04000 0.23447 野村鴻利基金 23.50000 23.81000 -0.31000 -1.30197 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85370 16.85360 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.87000 21.01000 -0.14000 -0.66635 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03290 10.03500 -0.00210 -0.02093 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16300 13.16620 -0.00320 -0.02430 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63680 9.63590 0.00090 0.00934 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61170 9.61200 -0.00030 -0.00312 凱基台商天下基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 凱基台灣精五門基金 21.06000 21.21000 -0.15000 -0.70721 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61820 10.67660 -0.05840 -0.54699 凱基亞洲四金磚基金 17.53000 17.63000 -0.10000 -0.56721 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53650 11.53640 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.85000 27.29000 -0.44000 -1.61231 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.19000 22.02000 0.17000 0.77203 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.70150 21.55750 0.14400 0.66798 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.44000 17.54000 -0.10000 -0.57013 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.81670 16.92980 -0.11310 -0.66805 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.55510 11.61070 -0.05560 -0.47887 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.28950 11.31760 -0.02810 -0.24829 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 凱基護城河基金-台幣計價A 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 凱基護城河基金-美元計價B 12.71530 12.74260 -0.02730 -0.21424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.26000 14.36000 -0.10000 -0.69638 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.03000 32.53000 0.50000 1.53704 富邦NASDAQ-100基金 29.73000 29.44000 0.29000 0.98505 富邦上証180基金 27.66000 27.69000 -0.03000 -0.10834 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.60000 33.13000 0.47000 1.41865 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.60620 20.65280 -0.04660 -0.22564 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.06000 15.03000 0.03000 0.19960 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.05000 22.24000 -0.19000 -0.85432 富邦日本東証基金 21.54000 21.58000 -0.04000 -0.18536 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.42000 42.79000 -0.37000 -0.86469 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.45000 48.70000 -0.25000 -0.51335 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.69000 49.86000 -0.17000 -0.34095 富邦台灣心基金 24.22000 24.68000 -0.46000 -1.86386 富邦台灣釆吉50基金 46.97000 47.07000 -0.10000 -0.21245 富邦台灣科技指數基金 49.77000 49.84000 -0.07000 -0.14045 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.15650 40.07610 0.08040 0.20062 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.64450 40.61670 0.02780 0.06844 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29390 0.29520 -0.00130 -0.44038 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.44690 2.42800 0.01890 0.77842 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33930 -0.00050 -0.14736 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55210 10.57310 -0.02100 -0.19862 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.12780 2.11130 0.01650 0.78151 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32550 0.32600 -0.00050 -0.15337 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.12200 9.14020 -0.01820 -0.19912 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.02000 23.15000 -0.13000 -0.56156 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.89000 14.82000 0.07000 0.47233 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.78000 28.98000 -0.20000 -0.69013 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63120 15.63100 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.70000 70.76000 -1.06000 -1.49802 富邦科技基金 27.60000 27.96000 -0.36000 -1.28755 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.24570 40.17190 0.07380 0.18371 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.15040 40.10710 0.04330 0.10796 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.14900 39.10920 0.03980 0.10177 富邦恒生國企ETF基金 20.03000 20.35000 -0.32000 -1.57248 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.26000 14.03000 0.23000 1.63934 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.52000 28.38000 -0.86000 -3.03030 富邦高成長基金 26.52000 26.97000 -0.45000 -1.66852 富邦基金 14.13000 14.25000 -0.12000 -0.84211 富邦深証100基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 富邦富時歐洲ETF基金 20.24000 20.36000 -0.12000 -0.58939 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40460 0.40550 -0.00090 -0.22195 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.14830 12.18470 -0.03640 -0.29874 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.46530 9.49370 -0.02840 -0.29915 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30330 -0.00070 -0.23079 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.82880 8.85530 -0.02650 -0.29926 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.44320 9.47950 -0.03630 -0.38293 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.86960 9.90010 -0.03050 -0.30808 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44320 9.47960 -0.03640 -0.38398 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86960 9.90010 -0.03050 -0.30808 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144 富邦精準基金 50.92000 51.44000 -0.52000 -1.01089 富邦精銳中小基金 12.94000 13.18000 -0.24000 -1.82094 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.52000 20.72000 -0.20000 -0.96525 富邦臺灣公司治理100基金 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.75000 7.76000 -0.01000 -0.12887 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 富邦標普美國特別股ETF基金 20.35000 20.23000 0.12000 0.59318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.03000 30.17000 -0.14000 -0.46404 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71510 8.71140 0.00370 0.04247 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19460 9.19440 0.00020 0.00218 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95250 8.95560 -0.00310 -0.03462 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.57100 9.56700 0.00400 0.04181 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.53240 9.53230 0.00010 0.00105 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28000 9.28320 -0.00320 -0.03447 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.33930 9.34180 -0.00250 -0.02676 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47840 8.47940 -0.00100 -0.01179 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.44660 9.45120 -0.00460 -0.04867 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96640 8.97400 -0.00760 -0.08469 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43370 10.43450 -0.00080 -0.00767 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14590 10.15090 -0.00500 -0.04926 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69480 9.70270 -0.00790 -0.08142 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.07890 9.08620 -0.00730 -0.08034 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51610 9.52340 -0.00730 -0.07665 富達卓越領航全球組合基金 14.91000 15.08000 -0.17000 -1.12732 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69520 8.69850 -0.00330 -0.03794 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34320 9.35060 -0.00740 -0.07914 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06100 9.07150 -0.01050 -0.11575 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79580 9.79960 -0.00380 -0.03878 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71030 9.71800 -0.00770 -0.07923 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45210 9.46300 -0.01090 -0.11519 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14150 9.15150 -0.01000 -0.10927 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50960 9.51970 -0.01010 -0.10610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.73000 20.99000 -0.26000 -1.23869 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.51000 20.71000 -0.20000 -0.96572 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87090 7.90690 -0.03600 -0.45530 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.01050 9.05960 -0.04910 -0.54197 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65540 9.67580 -0.02040 -0.21084 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.19610 9.21480 -0.01870 -0.20293 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.94060 10.98480 -0.04420 -0.40237 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68510 8.77540 -0.09030 -1.02901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.13250 9.24070 -0.10820 -1.17091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00350 13.05020 -0.04670 -0.35785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19220 10.33920 -0.14700 -1.42177 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.00830 10.04970 -0.04140 -0.41195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62580 7.69640 -0.07060 -0.91731 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.09460 9.18640 -0.09180 -0.99930 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.56390 10.60590 -0.04200 -0.39601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.51670 7.58580 -0.06910 -0.91091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.98320 9.07210 -0.08890 -0.97993 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.30180 10.34070 -0.03890 -0.37618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67230 7.74100 -0.06870 -0.88748 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12150 8.24530 -0.12380 -1.50146 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.45870 12.60980 -0.15110 -1.19827 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05110 13.05490 -0.00380 -0.02911 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美第一富基金 43.26000 44.08000 -0.82000 -1.86025 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29670 10.29660 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.59000 0.10000 0.73584 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.00550 8.09820 -0.09270 -1.14470 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.94270 10.98910 -0.04640 -0.42224 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48210 9.55440 -0.07230 -0.75672 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.80830 10.81090 -0.00260 -0.02405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85790 6.90630 -0.04840 -0.70081 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02960 9.08960 -0.06000 -0.66010 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05080 10.05960 -0.00880 -0.08748 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.44020 10.44990 -0.00970 -0.09282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.05000 0.01000 0.04988 復華人民幣貨幣市場基金 11.58240 11.57850 0.00390 0.03368 復華人生目標基金 41.51500 42.20090 -0.68590 -1.62532 復華中小精選基金 83.69000 84.99000 -1.30000 -1.52959 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.53000 12.66000 -0.13000 -1.02686 復華全方位基金 33.96000 34.46000 -0.50000 -1.45096 復華全球大趨勢基金-美元 13.96000 13.81000 0.15000 1.08617 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.68000 21.44000 0.24000 1.11940 復華全球平衡基金-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 復華全球平衡基金-新臺幣 20.31000 20.36000 -0.05000 -0.24558 復華全球物聯網科技基金-美元 17.75000 17.34000 0.41000 2.36448 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.89000 16.48000 0.41000 2.48786 復華全球原物料基金 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 復華全球消費基金-新臺幣 13.87000 13.97000 -0.10000 -0.71582 復華全球債券基金 13.52450 13.52310 0.00140 0.01035 復華全球債券組合基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 復華全球戰略配置強基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.42870 13.42860 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 16.76000 16.36000 0.40000 2.44499 復華亞太神龍科技基金-美元 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.85000 10.70000 0.15000 1.40187 復華東協世紀基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 復華南非幣長期收益基金A 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519 復華美國新星基金-新臺幣 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 復華恒生基金 21.07000 21.34000 -0.27000 -1.26523 復華恒生單日反向一倍基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047 復華恒生單日正向二倍基金 32.37000 33.31000 -0.94000 -2.82198 復華神盾基金 29.04150 29.50550 -0.46400 -1.57259 復華高成長基金 74.04000 75.19000 -1.15000 -1.52946 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38920 14.38900 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.16000 18.96000 0.20000 1.05485 復華富時台灣高股息低波動基金 50.93000 50.83000 0.10000 0.19673 復華復華基金 23.27000 23.61000 -0.34000 -1.44007 復華傳家二號基金 32.53600 32.94470 -0.40870 -1.24056 復華傳家基金 28.73300 29.13800 -0.40500 -1.38994 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.81000 0.04000 0.21265 復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 復華新興市場高收益債券基金B 5.63000 5.64000 -0.01000 -0.17730 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735 復華數位經濟基金 68.32000 69.34000 -1.02000 -1.47101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67520 9.68220 -0.00700 -0.07230 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52990 9.53670 -0.00680 -0.07130 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82770 9.83480 -0.00710 -0.07219 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65010 9.65690 -0.00680 -0.07042 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.62890 9.63240 -0.00350 -0.03634 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03020 10.02630 0.00390 0.03890 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62830 9.62720 0.00110 0.01143 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02870 10.02000 0.00870 0.08683 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62710 9.62610 0.00100 0.01039 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03240 10.02350 0.00890 0.08879 景順主流基金 18.81000 19.16000 -0.35000 -1.82672 景順台灣科技基金 33.17000 33.88000 -0.71000 -2.09563 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 景順全球科技基金 21.86000 21.70000 0.16000 0.73733 景順全球康健基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.92910 15.92900 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.65000 35.33000 -0.68000 -1.92471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64450 8.62910 0.01540 0.17847 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.08770 8.11750 -0.02980 -0.36711 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99610 10.97690 0.01920 0.17491 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26550 10.30330 -0.03780 -0.36687 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.74000 7.88000 -0.14000 -1.77665 華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.84000 -0.17000 -2.16837 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.14000 11.38000 -0.24000 -2.10896 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48230 9.48780 -0.00550 -0.05797 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57530 9.57360 0.00170 0.01776 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69380 9.69950 -0.00570 -0.05877 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.79150 9.78980 0.00170 0.01737 華南永昌永昌基金 19.15000 19.37000 -0.22000 -1.13578 華南永昌全球亨利組合基金 14.20310 14.20970 -0.00660 -0.04645 華南永昌全球神農水資源基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.87000 16.05000 -0.18000 -1.12150 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.67000 11.71000 -0.04000 -0.34159 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 華南永昌物聯網精選基金 11.98000 12.16000 -0.18000 -1.48026 華南永昌策略報酬基金 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19370 16.19360 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.40530 24.70700 -0.30170 -1.22111 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93020 11.93000 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08490 10.08350 0.00140 0.01388 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.16560 10.23710 -0.07150 -0.69844 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74430 9.84300 -0.09870 -1.00274 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.78990 9.95990 -0.17000 -1.70684 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92550 9.92430 0.00120 0.01209 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.94590 10.01630 -0.07040 -0.70285 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68490 9.78360 -0.09870 -1.00883 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.69610 9.86550 -0.16940 -1.71709 華頓中小型基金 28.03000 28.41000 -0.38000 -1.33756 華頓台灣基金 34.66000 35.46000 -0.80000 -2.25606 華頓平安貨幣市場基金 11.51250 11.51240 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.83000 18.06000 -0.23000 -1.27353 華頓全球高收益債券基金A 13.25050 13.27550 -0.02500 -0.18832 華頓全球高收益債券基金B 8.25960 8.32060 -0.06100 -0.73312 華頓全球黑鑽油源基金 5.91000 6.03000 -0.12000 -1.99005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.51050 11.60480 -0.09430 -0.81259 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.47080 10.57050 -0.09970 -0.94319 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.44560 10.60420 -0.15860 -1.49563 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.45270 9.62020 -0.16750 -1.74113 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77070 10.94250 -0.17180 -1.57003 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.79700 9.97930 -0.18230 -1.82678 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.06000 11.19000 -0.13000 -1.16175 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46350 2.45570 0.00780 0.31763 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01300 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匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87370 8.93150 -0.05780 -0.64715 匯豐龍鳳基金-A類型 52.50000 52.98000 -0.48000 -0.90600 匯豐龍鳳基金-I類型 52.50000 52.98000 -0.48000 -0.90600 匯豐龍騰電子基金 38.05000 38.52000 -0.47000 -1.22015 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13940 12.16350 -0.02410 -0.19813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.03000 22.48000 -0.45000 -2.00178 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.27620 10.23760 0.03860 0.37704 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.82760 9.84550 -0.01790 -0.18181 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04050 10.03780 0.00270 0.02690 新光台灣富貴基金 23.02000 23.24000 -0.22000 -0.94664 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 新光全球生技醫療基金(美元) 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93690 9.94480 -0.00790 -0.07944 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.62230 9.60980 0.01250 0.13008 新光全球債券基金(B配息)美元 9.60930 9.61740 -0.00810 -0.08422 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29570 9.28370 0.01200 0.12926 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光吉星貨幣市場基金 15.43490 15.43470 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 新光多重資產基金(A累積)美元 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.26000 23.39000 -0.13000 -0.55579 新光亞洲精選基金-新台幣 23.36000 23.44000 -0.08000 -0.34130 新光店頭基金 27.55000 27.96000 -0.41000 -1.46638 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 新光創新科技基金 16.27000 16.49000 -0.22000 -1.33414 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.65450 9.65110 0.00340 0.03523 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94850 9.93320 0.01530 0.15403 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60820 9.60410 0.00410 0.04269 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20550 9.20220 0.00330 0.03586 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.48870 9.48460 0.00410 0.04323 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16610 9.16230 0.00380 0.04147 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光澳幣保本基金 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.91300 9.93170 -0.01870 -0.18829 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.75360 9.77300 -0.01940 -0.19851 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.71380 9.72890 -0.01510 -0.15521 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84560 9.86080 -0.01520 -0.15415 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79430 9.81080 -0.01650 -0.16818 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66120 9.67740 -0.01620 -0.16740 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63280 9.64870 -0.01590 -0.16479 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76600 9.78210 -0.01610 -0.16459 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.73540 36.74450 -0.00910 -0.02477 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.00750 38.00690 0.00060 0.00158 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.80740 38.79450 0.01290 0.03325 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14550 11.14260 0.00290 0.02603 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13710 10.18370 -0.04660 -0.45759 群益大印度基金-人民幣 13.33730 13.33080 0.00650 0.04876 群益大印度基金-美元 12.94300 13.00990 -0.06690 -0.51422 群益大印度基金-新臺幣 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.17060 12.14350 0.02710 0.22316 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.11070 12.15210 -0.04140 -0.34068 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.32450 11.29920 0.02530 0.22391 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.28340 10.31850 -0.03510 -0.34017 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.76650 9.74470 0.02180 0.22371 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.90410 8.93450 -0.03040 -0.34025 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.45750 9.43640 0.02110 0.22360 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.91130 8.94170 -0.03040 -0.33998 群益中小型股基金 52.02000 52.99000 -0.97000 -1.83053 群益平衡王基金 19.55820 19.62990 -0.07170 -0.36526 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 6.01000 -0.02000 -0.33278 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.64780 10.63670 0.01110 0.10436 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48720 10.53550 -0.04830 -0.45845 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.62800 9.61790 0.01010 0.10501 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48280 9.52650 -0.04370 -0.45872 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13840 10.09140 0.04700 0.46574 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.93100 9.88570 0.04530 0.45824 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.57670 9.53240 0.04430 0.46473 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.47080 9.42750 0.04330 0.45929 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.19710 10.14990 0.04720 0.46503 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.24250 10.19570 0.04680 0.45902 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74550 9.70040 0.04510 0.46493 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.13300 10.08680 0.04620 0.45802 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.00500 10.02010 -0.01510 -0.15070 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91630 9.93040 -0.01410 -0.14199 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.04980 10.06160 -0.01180 -0.11728 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00490 10.02010 -0.01520 -0.15170 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91630 9.93040 -0.01410 -0.14199 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04980 10.06160 -0.01180 -0.11728 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.00500 10.02020 -0.01520 -0.15169 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91630 9.93040 -0.01410 -0.14199 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.04980 10.06160 -0.01180 -0.11728 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00500 10.02020 -0.01520 -0.15169 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91620 9.93040 -0.01420 -0.14300 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04980 10.06160 -0.01180 -0.11728 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 群益全球關鍵生技基金-美元 15.20780 15.16530 0.04250 0.28025 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 群益印度中小基金N-美元 9.58460 9.67900 -0.09440 -0.97531 群益印度中小基金N-新臺幣 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496 群益印度中小基金-人民幣 14.97940 15.04190 -0.06250 -0.41551 群益印度中小基金-美元 13.70840 13.84350 -0.13510 -0.97591 群益印度中小基金-新臺幣 15.69000 15.83000 -0.14000 -0.88440 群益多利策略組合基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 群益多重收益組合基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 群益多重資產組合基金 15.31000 15.40000 -0.09000 -0.58442 群益安家基金 27.03880 27.45820 -0.41940 -1.52741 群益安穩貨幣市場基金 16.07440 16.07420 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.55000 22.35000 0.20000 0.89485 群益亞太中小基金 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 群益亞太新趨勢平衡基金 16.89000 16.97000 -0.08000 -0.47142 群益店頭市場基金 115.62000 117.58000 -1.96000 -1.66695 群益東方盛世基金 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419 群益東協成長基金-人民幣 12.96070 12.99760 -0.03690 -0.28390 群益東協成長基金-美元 11.73860 11.83870 -0.10010 -0.84553 群益東協成長基金-新臺幣 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 群益長安基金 31.29000 31.78000 -0.49000 -1.54185 群益美國新創亮點基金-美元 14.69580 14.59380 0.10200 0.69893 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.04000 13.93000 0.11000 0.78966 群益真善美基金 18.05770 18.30760 -0.24990 -1.36501 群益馬拉松基金A類型 136.93000 139.10000 -2.17000 -1.56003 群益深証中小板基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 群益創新科技基金 36.60000 37.34000 -0.74000 -1.98179 群益奧斯卡基金 30.78000 31.30000 -0.52000 -1.66134 群益新興金鑽基金-美元 12.39420 12.40930 -0.01510 -0.12168 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 25.80000 26.35000 -0.55000 -2.08729 群益道瓊美國地產ETF基金 20.16000 20.24000 -0.08000 -0.39526 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.04000 13.02000 0.02000 0.15361 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59310 11.62920 -0.03610 -0.31043 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.17660 11.21800 -0.04140 -0.36905 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.09620 11.13550 -0.03930 -0.35293 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57810 8.60480 -0.02670 -0.31029 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11510 9.14880 -0.03370 -0.36835 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73460 8.76550 -0.03090 -0.35252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.75000 31.25000 -0.50000 -1.60000 德信中國精選成長基金 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084 德信台灣主流中小基金 20.59000 20.98000 -0.39000 -1.85891 德信新興股票組合基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 德信萬保貨幣市場基金 11.92590 11.92580 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76500 10.76530 -0.00030 -0.00279 德信數位時代基金 27.85000 28.16000 -0.31000 -1.10085 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65410 11.65390 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.31000 16.54000 -0.23000 -1.39057 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.34000 19.54000 -0.20000 -1.02354 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.24000 7.27000 -0.03000 -0.41265 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.04820 10.01830 0.02990 0.29845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.31530 14.20170 0.11360 0.79990 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00000 8.03880 -0.03880 -0.48266 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.89990 10.95460 -0.05470 -0.49933 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.14940 11.14950 -0.00010 -0.00090 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.76130 12.75720 0.00410 0.03214 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.94000 18.21000 -0.27000 -1.48270 摩根中小基金 24.81000 25.28000 -0.47000 -1.85918 摩根中國A股基金 13.98000 14.44000 -0.46000 -3.18560 摩根中國A股基金(美元) 11.10000 11.46000 -0.36000 -3.14136 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.06940 11.34350 -0.27410 -2.41636 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.13420 12.37600 -0.24180 -1.95378 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.42950 9.66530 -0.23580 -2.43966 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.33800 12.64340 -0.30540 -2.41549 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.97600 14.25440 -0.27840 -1.95308 摩根台灣金磚基金 20.85000 21.14000 -0.29000 -1.37181 摩根台灣增長基金 51.30000 51.70000 -0.40000 -0.77369 摩根平衡基金 28.09000 28.09000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511 摩根全球平衡基金 15.08520 15.17470 -0.08950 -0.58980 摩根全球發現基金 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54390 10.57980 -0.03590 -0.33933 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.35100 13.39640 -0.04540 -0.33890 摩根亞洲基金 56.19000 56.57000 -0.38000 -0.67173 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42940 8.42380 0.00560 0.06648 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77340 9.75710 0.01630 0.16706 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.69060 8.68630 0.00430 0.04950 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.10140 12.09250 0.00890 0.07360 摩根東方內需機會基金 17.80000 17.92000 -0.12000 -0.66964 摩根東方科技基金 35.40000 35.70000 -0.30000 -0.84034 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 摩根第一貨幣市場基金 15.07130 15.07120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.44000 14.82000 -0.38000 -2.56410 摩根新金磚五國基金 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 摩根新絲路基金 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 摩根新興35基金 13.25000 13.38000 -0.13000 -0.97160 摩根新興日本基金 24.15000 24.59000 -0.44000 -1.78935 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.36250 7.37150 -0.00900 -0.12209 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58050 9.57360 0.00690 0.07207 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36450 9.37600 -0.01150 -0.12265 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.47250 10.48560 -0.01310 -0.12493 摩根新興科技基金 58.68000 59.78000 -1.10000 -1.84008 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31980 8.31980 0.00000 0.00000 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48020 10.48030 -0.00010 -0.00095 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.49390 8.56710 -0.07320 -0.85443 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23360 9.30200 -0.06840 -0.73533 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.74080 8.82130 -0.08050 -0.91256 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.67720 9.76060 -0.08340 -0.85446 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28350 9.28640 -0.00290 -0.03123 摩根總收益組合基金-累積型 11.15770 11.16110 -0.00340 -0.03046 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.52000 28.14000 -0.62000 -2.20327 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.46510 11.48260 -0.01750 -0.15240 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89330 10.89450 -0.00120 -0.01101 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84790 9.84430 0.00360 0.03657 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07590 10.09120 -0.01530 -0.15162 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61570 9.61700 -0.00130 -0.01352 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68730 8.68430 0.00300 0.03455 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.28300 10.30510 -0.02210 -0.21446 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.23780 10.25220 -0.01440 -0.14046 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.73640 9.76370 -0.02730 -0.27961 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78520 9.80530 -0.02010 -0.20499 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54340 9.57020 -0.02680 -0.28004 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59090 9.61080 -0.01990 -0.20706 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.37440 11.37640 -0.00200 -0.01758 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16000 11.16270 -0.00270 -0.02419 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21710 10.21380 0.00330 0.03231 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.84320 10.84520 -0.00200 -0.01844 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62240 10.62510 -0.00270 -0.02541 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72770 9.72450 0.00320 0.03291 聯邦金鑽平衡基金 26.26960 26.77070 -0.50110 -1.87182 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.83810 9.83680 0.00130 0.01322 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.05520 10.04630 0.00890 0.08859 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.83810 9.83680 0.00130 0.01322 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05520 10.04630 0.00890 0.08859 聯邦貨幣市場基金 13.15540 13.15530 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.97000 14.27000 -0.30000 -2.10231 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.91950 15.91830 0.00120 0.00754 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.89900 12.76610 0.13290 1.04104 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.59790 12.51380 0.08410 0.67206 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.11050 12.02960 0.08090 0.67251 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73420 11.73460 -0.00040 -0.00341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04200 11.03940 0.00260 0.02355 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55870 10.55900 -0.00030 -0.00284 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66570 8.66370 0.00200 0.02308 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.22000 37.38000 -0.16000 -0.42804 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.28000 15.40000 -0.12000 -0.77922 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.26000 15.35000 -0.09000 -0.58632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.26000 20.30000 -0.04000 -0.19704 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.48000 -0.04000 -0.21645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.44000 -0.03000 -0.19430 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.10000 16.14000 -0.04000 -0.24783 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.20000 15.24000 -0.04000 -0.26247 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.26000 18.27000 -0.01000 -0.05473 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.14000 17.16000 -0.02000 -0.11655 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.47000 -0.03000 -0.20733 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 聯博貨幣市場基金 14.99030 14.99020 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.38130 10.37750 0.00380 0.03662 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.74140 13.73990 0.00150 0.01092 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55360 7.55080 0.00280 0.03708 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.64000 24.93000 -0.29000 -1.16326 瀚亞巴西基金 4.26000 4.28000 -0.02000 -0.46729 瀚亞外銷基金 46.23000 46.77000 -0.54000 -1.15459 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42510 10.48040 -0.05530 -0.52765 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.21150 10.23410 -0.02260 -0.22083 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.10080 12.12630 -0.02550 -0.21029 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.98350 9.99780 -0.01430 -0.14303 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.42500 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11.56420 11.60140 -0.03720 -0.32065 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.10030 13.13060 -0.03030 -0.23076 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.78230 10.81860 -0.03630 -0.33553 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.50980 10.53990 -0.03010 -0.28558 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.58270 11.60270 -0.02000 -0.17237 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.05420 9.08330 -0.02910 -0.32037 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.81550 9.83820 -0.02270 -0.23073 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.05870 9.08920 -0.03050 -0.33556 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.82060 8.84580 -0.02520 -0.28488 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.17210 9.18790 -0.01580 -0.17197 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.27180 14.27790 -0.00610 -0.04272 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.61270 10.62460 -0.01190 -0.11200 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.65300 10.66360 -0.01060 -0.09940 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.53730 12.54270 -0.00540 -0.04305 瀚亞非洲基金-南非幣 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.02000 21.19000 -0.17000 -0.80227 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55390 13.55370 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 26.29000 26.00000 0.29000 1.11538 瀚亞高科技基金 63.76000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞菁華基金 24.77000 25.12000 -0.35000 -1.39331 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.90170 12.93610 -0.03440 -0.26592 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.20930 9.23380 -0.02450 -0.26533 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.31970 10.34380 -0.02410 -0.23299 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.52940 10.54540 -0.01600 -0.15172 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.36320 10.39200 -0.02880 -0.27714 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.69200 9.71160 -0.01960 -0.20182 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.86670 9.87590 -0.00920 -0.09316 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.32460 8.34410 -0.01950 -0.23370 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.17780 8.19020 -0.01240 -0.15140 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.96430 8.98920 -0.02490 -0.27700 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.26970 8.28640 -0.01670 -0.20154 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.90030 7.90760 -0.00730 -0.09232 瀚亞電通網基金 16.60000 16.81000 -0.21000 -1.24926 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.57350 13.57330 0.00020 0.00147 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.23050 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