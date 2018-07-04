[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/03 107/07/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.89000 16.48000 0.41000 2.48786 復華亞太成長基金 16.76000 16.36000 0.40000 2.44499 復華全球物聯網科技基金-美元 17.75000 17.34000 0.41000 2.36448 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.26000 14.03000 0.23000 1.63934 元大滬深300單日正向2倍基金 12.71000 12.51000 0.20000 1.59872 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.40000 24.03000 0.37000 1.53974 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.03000 32.53000 0.50000 1.53704 復華恒生單日反向一倍基金 8.68000 8.55000 0.13000 1.52047 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.60000 33.13000 0.47000 1.41865 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.85000 10.70000 0.15000 1.40187 復華亞太神龍科技基金-美元 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 統一全球新科技基金(人民幣) 16.05000 15.85000 0.20000 1.26183 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.68000 21.44000 0.24000 1.11940 瀚亞美國高科技基金 26.29000 26.00000 0.29000 1.11538 復華全球大趨勢基金-美元 13.96000 13.81000 0.15000 1.08617 復華富時不動產證券化基金 19.16000 18.96000 0.20000 1.05485 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.86720 8.77470 0.09250 1.05417 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.10360 9.00870 0.09490 1.05343 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.89900 12.76610 0.13290 1.04104 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 富邦NASDAQ-100基金 29.73000 29.44000 0.29000 0.98505 群益那斯達克生技基金 22.55000 22.35000 0.20000 0.89485 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50320 0.49880 0.00440 0.88212 復華美國新星基金-新臺幣 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89370 9.81450 0.07920 0.80697 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.31530 14.20170 0.11360 0.79990 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.04000 13.93000 0.11000 0.78966 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.12780 2.11130 0.01650 0.78151 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.44690 2.42800 0.01890 0.77842 元大韓國KOSPI200基金 22.10000 21.93000 0.17000 0.77519 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------