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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         107/07/03 107/07/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                     16.89000  16.48000   0.41000    2.48786
復華亞太成長基金                                                  16.76000  16.36000   0.40000    2.44499
復華全球物聯網科技基金-美元                                       17.75000  17.34000   0.41000    2.36448
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金             14.26000  14.03000   0.23000    1.63934
元大滬深300單日正向2倍基金                                        12.71000  12.51000   0.20000    1.59872
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                       24.40000  24.03000   0.37000    1.53974
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金        33.03000  32.53000   0.50000    1.53704
復華恒生單日反向一倍基金                                           8.68000   8.55000   0.13000    1.52047
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                  33.60000  33.13000   0.47000    1.41865
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       10.85000  10.70000   0.15000    1.40187
復華亞太神龍科技基金-美元                                         10.36000  10.22000   0.14000    1.36986
統一全球新科技基金(人民幣)                                        16.05000  15.85000   0.20000    1.26183
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                         21.68000  21.44000   0.24000    1.11940
瀚亞美國高科技基金                                                26.29000  26.00000   0.29000    1.11538
復華全球大趨勢基金-美元                                           13.96000  13.81000   0.15000    1.08617
復華富時不動產證券化基金                                          19.16000  18.96000   0.20000    1.05485
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                            8.86720   8.77470   0.09250    1.05417
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                            9.10360   9.00870   0.09490    1.05343
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                            12.89900  12.76610   0.13290    1.04104
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                     8.92000   8.83000   0.09000    1.01925
富邦NASDAQ-100基金                                                29.73000  29.44000   0.29000    0.98505
群益那斯達克生技基金                                              22.55000  22.35000   0.20000    0.89485
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)              0.50320   0.49880   0.00440    0.88212
復華美國新星基金-新臺幣                                           13.00000  12.89000   0.11000    0.85337
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           9.89370   9.81450   0.07920    0.80697
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                    14.31530  14.20170   0.11360    0.79990
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                       14.04000  13.93000   0.11000    0.78966
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                             2.12780   2.11130   0.01650    0.78151
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                             2.44690   2.42800   0.01890    0.77842
元大韓國KOSPI200基金                                              22.10000  21.93000   0.17000    0.77519
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