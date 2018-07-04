[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

------------------------------------------------------------------------

*4136 太和 - KY 20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓

*5281 大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號)

*6558 興能高 20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

*4572 駐龍 20180726 高雄市仁武區八德二路 166 號 (本公司會議室)

*6521 金樺 20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室

*6535 順藥 20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)

*6579 研揚 20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室

*3522 宏森 20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)

*6423 億而得 20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

*1805 寶徠 20180808 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)

*2740 天蔥 20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)

*3144 新揚科 20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

*3299 帛漢 20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)

*5317 凱美 20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2

*1333 恩得利 20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

*1814 東光訊 20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)

*2748 雲品 20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)

3257 虹冠電 20180810 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會會議室)

*4803 VHQ-KY 20180810 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)

*6422 君耀 - KY 20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

*8287 英格爾 20180810 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓

*6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

*2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

*4923 力士 20180816 新北市五股區中興路一段 10 號 9 樓之 1

*5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)

*2303 聯電 20180820 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)

*6684 安格 20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

