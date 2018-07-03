李嘉誠：投放精神時間比錢更重要

汕頭大學是內地唯一由私人資助的公立大學，創辦人李嘉誠辭任校董會名譽主席。李嘉誠表示，大學是政治最敏感的地方，寄語接手的幼子李澤楷要投放精神及時間，這個比金錢更重要。

李嘉誠及李澤楷兩父子罕有一同會見傳媒，更齊齊打上汕頭大學的校呔，李嘉誠卸任校董會名譽主席，仍是校董的李澤楷會繼續透過李嘉誠基金會，資助汕頭大學的發展。

李澤楷承認，現時工作繁忙，但他明白要為社會出力，需要投放很多時間，期望日後可以逐步「做多啲」。

李嘉誠1981年創立汕頭大學，拒絕成為私立大學，選擇跟政府合作，期望可推動教育改革，成為內地唯一由私人資助的公立大學。

由農地發展成一所有多棟教學大樓的重點大學，逾30年以來捐款逾百億港元，但李嘉誠表示，為了大學的發展，他投放的精神及時間比金錢多。

李嘉誠以校董會名譽主席最後一次出席畢業典禮，學生以校歌《大學問》歡送他。

李嘉誠早年購入Beyond的《光輝歲月》版權，由填歌人林夕譜上新詞，勉勵學生在大學求學之餘，亦要懂得待人處事。

Now財經台

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