長和(00001-HK)斥24.5億歐元增持意大利流動電訊商WIND至全資擁有

環球綜合企業長江和記實業(00001-HK)公布，將以現金總代價24.5億歐元(約222.46億港元)，向合資夥伴VEON Ltd.(VON.AS)收購其於意大利流動電訊商Wind Tre的50%股權；交易將使長和全資擁有該意大利最大流動電訊營運商。

長和表示，是次交易將令集團在整合這項重要電訊資產方面，邁出關鍵一步，並能更有效益地創建全球化電訊業務平台，以提供新一代產品和服務。

「我們很高興能夠全資擁有Wind Tre這強大平台，令我們得以為股東推動更大及經常性價值。集團乃意大利流動電訊及數碼科技先驅，具備逾15年營運經驗。展望未來，長江和記將繼續投資當地的數碼科技，為意大利全國的消費者及商界帶來裨益。」長和聯席董事總經理霍建寧在新聞稿稱。

長和2016年與VEON(前稱VimpleCom)成立一間由兩家公司平等擁有的合資企業，合並分別由兩家公司擁有的「3」及「Wind」品牌，並通過合資企業在意大利透過Wind Tre擁有並營運。

Wind Tre去年為長和貢獻逾10億歐元應占EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)及逾8億歐元應占EBIT(息稅前利潤)。透過收購Wind Tre全部股權，長和可增加未來的經常性收入，提高每股盈利。

長和的公告稱，將收購VEON於合資公司的全部股份，惟交易完成須待條件達成或獲豁免後方可作實，其中包括歐洲委員會給予合並控制批準，及意大利主管部門就間接轉讓無線電頻率給予監管批準，以及根據俗稱為Italian Golden Powers legislation(意大利金色權力法案，與擁有若幹規定的策略性資產相關)作出的授權。長和預期交易將於今年第三季完成。

這亦為長和集團新掌舵人李澤鉅5月份正式接掌以來，第二宗公布的主要收購案。此前同系長江實業(01113-HK)表示，由公司與同系企業組成的財團，提出收購澳洲天然氣公司APA Group(APA.AX)全部已發行合訂證券的無約束力建議，涉資達129.8億澳元(約98億美元)。

《AA STOCK》引述摩根士丹利就此交易發表報告，指今次交易作價相當於企業價值相對EBITDA 的6.6倍，估值並不便宜。此外，經計入合營企業負債約940億元，加上是次收購作價220億元，長和總槓桿(淨債務對EBITDA比率)將由3.8倍升至5.9倍，反映債務負擔上升。

不過，報告亦提到收購Wind Tre餘下股權可令長和每股盈利上升，帶動派息增長，而長和計劃出售現有低回報資產，以保持負債處於相若水平。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)