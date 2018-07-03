美股4日因獨立日休市1天 3日提前收盤

北京時間7月3日晚消息，4日(周三)是美國獨立日(Independence Day)，美國股市和其他所有金融市場都將休市1天。美國市場的下一個交易日是7月5日(周四)。此外，獨立日之前的3日(周二)，美股將於美東時間下午1點(北京時間4日淩晨1點)提前3小時收盤。

獨立日是美國為紀念1776年7月4日大陸會議批準《獨立宣言》所設的節日，宣布獨立意味著建國，從這層意義上來說獨立日就是美國的國慶節。

1760至1770年代之間，英屬北美13個殖民地與大不列颠王國之間的緊張關系持續升級。1774年9月，13個殖民地代表在費城召開第一屆大陸會議，擬就呈交英王的請願書，製訂抵製英貨的法案，但仍希望殖民地與宗主國英國之間能和平解決衝突。但是，英國頒布壓製殖民地自治的法令後，13個殖民地謀求獨立的呼聲日益高漲。

1775年爆發勒星頓與康克特之役(亦稱“萊克星頓槍聲”)，這成為美國獨立戰爭的先聲。第二屆大陸會議決定組織軍隊，任命喬治-華盛頓為總司令，會議也成為領導獨立戰爭的臨時政府。

1776年7月4日第二屆大陸會議通過《獨立宣言》。該宣言是北美13個英屬殖民地宣告脫離大不列颠王國獨立，併昭告這一行動正當性的正式文件。《獨立宣言》是美國最重要的立國文書之一。

此後的7月4日成為美國獨立日。每年7月4日這一天，美國將舉辦眾多的活動慶祝。

來源：新浪美股

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