高盛、大摩有條件過關 聯準會傳達新信號

通過有條件批准高盛、摩根士丹利通過壓力測試，聯準會通過今年的壓力測試向市場釋放新的監管信號——華盛頓將對銀行採取更溫和的監管措施。

華爾街日報援引消息人士資訊，在上個月 21 日聯準會公布第二部分壓力測試結果前，聯準會致電高盛和摩根士丹利，告訴他們要想完全通過測試，必須將其希望向股東總計返還的 160 億美元資本削減近一半。但聯準會同時也向二者提供一項史無前例的提議：如果它們同意將股東資本返還凍結在近期水平，即可獲得聯準會「有條件的不反對」打分，從而避免測試失敗。

這意味著，兩家銀行總計可向股東返還 130 億美元。與之相對比的是如果兩家銀行決定重新進行測試並獲得達標分數，則可向股東返還的資本比這要少約 50 億美元。

據此決定，高盛可以向股東返還 63 億美元，相比之下去年為 57 億美元。摩根士丹利則獲准向股東返還 68 億美元，與去年一樣。

這是聯準會年度壓力測試實施八年來首次做出此類安排，本輪測試是首次由川普任命的 Randal Quarles 負責評定成績。

這與過去聯準會強硬的態度形成鮮明的對比：2014 年，聯準會沒有讓花旗通過相關測試。

這種寬鬆的監管態度也與川普政府的放鬆金融監管的態度相呼應。

今年 5 月下旬，川普簽署改革 2010 年《多德－弗蘭克法案》的法案，這是 2010 年至今美國最大的金融監管改革。本次改革旨在給中小型銀行減輕監管壓力。它將需要面臨聯準會嚴格監管的銀行資產門檻從 500 億美元提高到 2500 億美元。

上述新法案規定，對資產規模在 1000 億到 2500 億美元之間的銀行，聯準會擁有放寬壓力測試要求的權限，但仍需對這些銀行進行「定期」測試。對於資產規模不足 1000 億美元的銀行來說，今年可能是他們最後一年接受壓力測試。

銀行壓力測試本身是 2008 年金融危機的產物，被外界視為對於華爾街的整治活動。今年聯準會首次採取兩階段模型，測試相關 35 家大型金融機構的資本金是否能夠滿足嚴苛環境的需求。第一階段測試旨在測試銀行是否滿足聯準會的最低要求，而在第二階段旨在關注銀行在嚴苛環境下如何處理其資金計劃。

今年的聯準會壓力測試模擬環境也是有史以來最為嚴苛的，該測試模擬這樣一個假設前景：失業率達到 10%，企業和房地產信貸市場嚴重承壓，亞洲發展中國家和日本經濟形勢相當嚴峻。

測試顯示，貸款人在該嚴苛的環境下將遭受總計 5780 億美元的損失，但所有 35 家大型金融機構資本水平高於監管要求，同樣也高於 2007-2009 金融危機前的水平。

在當地時間上個月 28 號公布的第二部分壓力測試結果中，35 家受試大銀行中僅有德意志銀行美國分行一家未能過關，未過關將使德銀美國分行向其德國母公司轉回利潤受到限制，但不影響其向股東支付股利。

高盛和摩根士丹利則獲得聯準會有條件批准通過：二者今年的分紅和股票庫藏股計劃規模將不得超過去年。聯準會還要求，摩根大通、美國運通、KeyCorp 和 M&T 各自重新提交更保守的資本返還計劃。聯儲期望高盛、摩根大通和 State Street 近期內提振資本水平。在明年壓力測試以前，他們可以申請聯準會批准額外的資本返還。

聯準會官員隨後解釋了對二者網開一面的原因：去年通過的稅改法導致他們持有的一些稅收相關資產貶值。從而導致在壓力測試中，銀行在資本儲備下降的情況下進入了危機情境，對銀行九個季度壓力測試階段的結果產生了影響。